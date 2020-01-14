Женственный клерк: каким должен быть мужчина в 2020-м

Prada

Руководству культового дома определенно не сообщили, что финансовые эксперты прогнозируют: люди все меньше будут работать в офисе, выбирая удаленную работу. Глава Prada Миучча Прада создала для сезона «Осень — зима» целую коллекцию, чтобы напомнить мужской части поколения зумеров о важности работы, для которой требуется соблюдать дресс-код и регулярно появляться в офисе.

Бренд пропустил предыдущую миланскую неделю моды, чтобы организовать показ в Шанхае, так что в этот раз итальянцы отыгрались не только на стилизации классических костюмов и деловых аксессуаров, но и на декорациях.

В большом пространстве было установлено подобие цветной футуристичной коробки, которую было сложно назвать классическим подиумом из-за нестандартных перемещений молодых людей, но уловить общую мысль было можно.

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В центре созданной Prada композиции стояла 3D-фигура всадника на коне, а гостям предлагалось наблюдать за моделями сидя сверху. Но шоу все равно снимаются на смартфоны, так что никто, кроме старожилов индустрии, и так не смотрел на подиум. В интервью на бэкстейдже Миучча рассказала, что она хотела сказать молодым людям: единственная вещь, которая ее «успокаивает, расслабляет и вселяет оптимизм — это придание ценности работе».

Помимо этого креативный директор марки посоветовала ценить долговечные вещи. Было бы странно, если бы любящая следовать общественным трендам Prada не упомянула один из самых популярных терминов прошедшего года — поэтому нет ничего удивительного в том, что она употребила слово «sustainable» («устойчивый»), говоря о моде. Оценивать общий вред фэшн-индустрии для экологии стало чем-то вроде новой системы оценки коллекций современных дизайнеров, и на этом поле модный дом довольно конкурентоспособен — большая часть коллекции изготовлена из экологичного хлопка и нейлона.

Dolce & Gabbana

Пока глянцевые издания настойчиво пишут о смешении или вовсе устранении гендерных ролей, которое якобы поддерживают гиганты модной индустрии, традиционные дома определенно не собираются производить одежду унисекс. Доменико Дольче и Стефано Габбана сосредоточились на прекрасном в обыденном — устроенное ими шоу (в основном для популярных блогеров из Tik Tok в первых рядах) получило название «Мастера искусства». В этот раз крайне патриотичный дизайнерский дуэт сосредоточился на заслугах местных производителей и ремесел, передающихся из поколения в поколение.

Эта тенденция совершенно неудивительна, потому что сегодня каждый уважающий себя модный дом, особенно с большим объемом производства, пытается убедить всех потенциальных клиентов, что он не отшивает одежду на фабриках третьего мира, и его работники сами с большой любовью плетут шерсть на веретене, а затем сами вяжут кардиганы под чутким руководством сицилийских бабушек.

Перед стартом шоу Доменико подчеркнул в разговоре с журналистами, что для него на первом месте стоят стиль и культурная самоидентификация, а не мода.

Стефано прямо сказал, что они хотят показать «новому поколению красоту старых профессий», и получилось довольно буквально. Некоторые модели были попросту одеты в костюмы цветочника, часовщика, художника и даже пастуха с посохом и штанами из овчины. Помимо такого грубоватого чествования ценностей модельеры не забыли о рабочей, городской и деловой одежде.

Emporio Armani

85-летний Джорджио Армани, вероятно, решить, какой проблеме современности посвятить коллекцию, поэтому решил напомнить зрителям и о проблеме кибербуллинга, и о необходимости сортировать мусор и сдавать материалы на переработку. Он попросту назвал коллекцию аббревиатурой «R — EA» («Переработанный Emporio Armani»), а шоу — «Человек под увеличительным стеклом».

В названии показа ясно читается намек на то, что за действиями каждого из нас пристально следят в эпоху соцсетей, а каждый шаг известного человека может привести к скандалу.

Можно выделить два основных направления дизайнерской мысли — будто испорченные цветным баллончиком куртки, жилеты и ботинки, вещи с надписями вроде: «Я говорю «да» переработке», и, чтобы не забыться при взгляде на эту переосмысленную «Матрицу», костюмы и пальто в традиционную клетку «принц Уэльский». Часть коллекции отшили в стиле «горпкор», впервые принятый среди хайкеров — любителей прогулок по горной местности. Их дело еще около трех лет назад продолжили знаменитости вроде A$AP Rocky.

Gucci

Если вы соскучились по долгим пространным объяснениям и манифестам от модных дизайнеров, не представляющим абсолютно никакой художественной ценности, спешите прочесть то, что написал креативный директор Gucci Алессандро Микеле, который в 2020-м празднует пять лет на посту креативного директора дома. Он решил обсудить проблему токсичной маскулинности. И весьма напыщенно, о чем говорит уже первая фраза манифеста: «Настало время чествовать мужчину, свободно практикующего самоопределение без ограничений общества, без авторитарных санкций, без удушливых стереотипов».

На самом показе, стартовавшем с запуска огромного маятника, отказ от всего вышеперечисленного выразился в атрибутах женского гардероба вроде блестящих подвесок, стилизованных с классическими «костюмными» образами, и «женских» сумок с надписями «Свобода» и «Подделка».

Чтобы поспорить с традиционными представлениями о «настоящем мужчине», на некоторых моделей надели вещи из женских коллекций. Недоумение случайных прохожих рискует вызвать и футболка с будто размытой надписью «Импотент».

Мастера итальянского модного дома также вышили на некоторых свитерах милые, хоть и зачастую странные рисунки. В их число вошли кошки, вылупляющиеся из яиц морские котики и цветная капуста. Последняя сошла бы за абстракцию, если бы не «Mon petit chou» («Моя маленькая капуста») сверху и снизу от невнятной пряжи.