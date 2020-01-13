Меган денег не просит: на что согласилась Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II, принцы Чарльз, Уильям, Гарри и Меган Маркл пришли к предварительному соглашению по процессу отделения последних — герцога и герцогини Сассекских — от королевской семьи. Встреча, прошедшая в летней резиденции монарха, Сандрингеме, обошлась без скандала. В заявлении, опубликованном британскими СМИ, Елизавета II назвала встречу с младшими родственниками «очень конструктивной».

«Я и моя семья полностью поддерживаем желание Гарри и Меган создать новую жизнь в качестве молодой семьи, — говорится в сообщении, опубликованном «Би-би-си». — Хотя для нас было бы предпочтительней, если бы они сохраняли за собой обязанности членов королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь ценной частью моей семьи».

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Переходный период, в течение которого Меган и Гарри будут жить на два дома — в Канаде и Великобритании — займет некоторое время. Это было решено после того, как супруги «дали ясно понять, что не будут рассчитывать на материальную поддержку общества в своей новой жизни». Осталось проработать детали Megxit – «финальное решение», как рассчитывает Елизавета II, произойдет в ближайшее время.

Встреча в Сандрингеме в графстве Норфолк, где Елизавета II остается с Рождества, началась в 14.00 по местному времени. Как сообщает Daily Mail, раньше всех на нее прибыл принц Чарльз — он еще вчера прилетел в королевскую резиденцию на вертолете. В понедельник в 11.20 принц Гарри приехал туда из коттеджа Фрогмор в Виндзоре на черном Range Rover Evoque. И лишь в 13.45 – за 15 минут до начала, чтобы, как предполагают Daily Mail, избавиться от необходимости обедать с братом и королевой, — в Сандрингеме появился принц Уильям, проводящий сейчас время неподалеку, в своей норфолкской резиденции Анмер-Холл. Меган Маркл, находясь в Канаде, участвовала во встрече удаленно.

Дед принцев Уильяма и Гарри — принц Филипп — на общем собрании не присутствовал. Еще два дня назад The Sun сообщил, что 98-летний герцог Эдинбургский, прикованный сейчас к постели из-за пошатнувшегося здоровья, пришел в ярость из-за того, что его любимый внук решил отделиться от семьи.

«Сказать, что герцог чувствует себя разочарованным, было бы серьезным преуменьшением, — рассказал о реакции мужа Елизаветы II источник издания. – Он глубоко ранен».

По словам собеседника The Sun, герцог Эдинбургский заявил супруге, что Гарри и Меган не хватает уважения. «Они не провели Рождество с семьей – и это они с королевой приняли. А теперь это, — сообщил собеседник. — Его главная забота сейчас а том, какое влияние это оказывает на королеву. Во многом гнев Филиппа питает то, что он видит Ее Величество расстроенной».

Перед началом встречи герцоги Кембриджский и Сассекский выпустили совместное заявление, в котором категорически отвергли предположения журналистов о том, что Гарри и Меган решили отказаться от королевских обязанностей из-за того, что принц Уильям и Кейт Миддлтон постоянно отодвигали их на второй план и подвергали, по версии СМИ, буллингу.

Несмотря на то, что людям, уверенным, что пары находятся в затяжном конфликте, такая версия могла показаться убедительной, сами принцы оказались ею возмущены. «Несмотря на ясные опровержения, британские газеты опубликовали сегодня ложную информацию, спекулируя на отношениях герцога Сассекского и герцога Кембриджского. Для братьев, которые так серьезно беспокоятся о том, что касается душевного здоровья, использование сильных выражений таким образом — оскорбительно и потенциально опасно», — говорится в заявлении принцев Уильяма и Гарри, направленном в СМИ.

Действительно, утром 13 января британские газеты вышли с сообщением о том, что принц Гарри и Меган Маркл пожелали отделиться от королевской семьи, поскольку якобы чувствовали, что их выдавливают из нее. Со ссылкой на источник, близкий к герцогам, СМИ писали, что им «постоянно указывали на место» в течение двух лет. Как утверждало издание The Times, проблема была в том, что принц Уильям с самого начала отнесся к Меган Маркл недружелюбно – в дальнейшем она якобы подвергалась буллингу со стороны герцога и герцогини Кембриджских, решивших выдавить герцогов Сассекских из семьи.

При этом источник The Times утверждал, что отделиться от остальных Виндзоров захотела именно Меган. «Она хочет уйти. Она думает: «Мне это не подходит». Гарри оказался под сильным давлением, потому что ему нужно сделать выбор. Это грустно — он любит королеву, он любит свою страну».

Собеседник издания добавил, что уверен — перспектива разрыва с семьей «разрывает ему сердце». «Я не думаю, что это именно то, чего он хочет, — предположил инсайдер. — Я думаю, они хотят жить на два дома».

Решение принца Гарри и Меган Маркл сложить королевские полномочия глубоко ранило старших родственников внука Елизаветы II и привело в гнев не только принца Филиппа. Вечером 8 января – после того, как герцоги Сассекские выпустили свое заявление о желании отказаться от королевских обязанностей, — издание The Sun со ссылкой на источник во дворце рассказало о реакции старших родственников внука Елизаветы II.

«Их заявление не было обсуждено ни с кем. Оно нарушает все протоколы. Это объявление войны семье, — оценил собеседник издания поступок герцогов. — То, что они сделали это, не подумав о последствиях для всей структуры, вызвало гнев. Королева глубоко расстроена. Принц Уэльский и герцог Кембриджский вне себя от ярости».

После этого королева Елизавета II потребовала, чтобы дело было решено в течение недели: есть все основания полагать, что Megxit пройдет куда стремительнее, чем Brexit.