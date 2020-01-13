Попытка №3: Зейн Малик и Джиджи Хадид снова взялись за руки

Джиджи Хадид и Зейн Малик снова вместе? Таким вопросом задаются журналисты таблоидов. В частности, издание People, которое предполагает, что супермодель и певец, которые расставались и сходились уже не один раз, снова передумали.

Реклама

Зейна и Джиджи заметили вместе в субботу вечером в одном из районов Нью-Йорка. Они прогуливались по улице, держась за руки. Известно, что пара возвращалась с семейного ужина Хадидов, на котором также присутствовала сестра Джиджи Белла и их мать Иоланда. 24-летняя модель и 27-летний певец не стали скрываться от папарацци: они смеялись и улыбались, не обращая ни на кого внимания.

Зейн и Джиджи, кажется, даже готовились к совместному выходу в свет: на это намекает то, как сочетается их одежда. Костюм Джиджи был такого же светло-зеленого оттенка, как и отделка на разноцветной куртке Зейна, и оба были в белых кроссовках.

Позже Белла Хадид выложила отчет с праздничного ужина: на главном фото сестры Хадид улыбались вместе с матерью Иоландой, задувающей свечи на торте. 11 января телезвезде исполнилось 56. Модель также выложила галерею совместных фотографий сестер с матерью.

«С Днем Рождения ангела, мою маму. Я не могу выразить, как мне повезло быть твоей дочерью. Спасибо за все, чем ты являешься. Ты заставляешь меня гордиться каждый день! Мой лучший друг навеки», — подписала подборку фотографий Белла, завершив свое трогательное послание эмодзи сердечка.

Как предполагалось, окончательно Зейн и Джиджи расстались в январе 2019 года. С тех пор у Джиджи были попытки завести новые отношения. Модель периодически видели в компании участника группы The Bachelorette Тайлера Кэмерона. Их совместные фото из Сохо-Хауса в Бруклине появились 4 августа в Twitter. Позже в этом же месяце их вместе заметили в одной машине: Хадид была за рулем, а Кэмерон вздремнул на пассажирском сиденье. Тайлер также сопровождал Джиджи на похоронах ее бабушки, которая в сентябре умерла от рака. Однако это был последний раз, когда Кэмерона и Хадид видели вместе на публике.

В конце октября Тайлер Кэмерон в эфире шоу Reality Check подтвердил, что они с супермоделью расстались.

«Просто встретить кого-то было прекрасно. Она замечательный человек, и я познакомился с отличным другом. Это тот человек, которого я очень уважаю и ценю, так что я встретил замечательного человека», — отметил музыкант.

С Зейном Маликом Джиджи Хадид начала встречаться в 2015 году. Они познакомились на дне рождения общего друга, когда Зейн еще пел в составе популярного бойз-бэнда One Direction. Затем певец должен был приехать на дебют Джиджи на шоу Victora's Secret, но пропустил его, поэтому их свидание состоялось лишь спустя неделю в одном из ресторанов Нью-Йорка. По всей видимости, свидание прошло хорошо, и они начали встречаться.

Позже в эфире одного из американских ток-шоу Джиджи призналась, что Зейн покорил ее за какие-то 10 минут общения. Благодаря совместному просмотру короткого ролика на YouTube стало понятно, что у них одинаковое чувство юмора.

Затем состоялась церемония American Music Awards-2015, которую пара покинула премию вместе: именно тогда все начали говорить об их романе.

Зейн и Джиджи довольно быстро завоевали статус одной из самых красивых и милых пар шоу-бизнеса. «Зиджи», как их окрестили в соцсетях, постоянно делились трогательными совместными фотографиями в инстаграме и признавались друг другу в любви в подписях под снимками.

Однако на третьем году отношений у пары начались проблемы. Зейн и Джиджи стали часто ссориться и в конце концов приняли решение разойтись — это было в начале марта 2018 года. Знаменитости обменялись словами благодарности в постах о своем расставании в соцсетях, разбив сердце многим поклонникам пары. Впрочем, страдали они недолго: в июне того же года Хадид и Малик возобновили свои отношения.

Их второе расставание произошло спустя полгода: в начале прошлого года фанаты забили тревогу, когда заметили, что влюбленные перестали публиковать совместные фотографии, отписались друг от друга и удалили из Instagram все снимки, говорившие об их отношениях.

Оказалось, что Зейн и Джиджи действительно разошлись, не рассказав об этом своим поклонником. Джиджи в ответ на волну вопросов лишь дала завуалированный намек всем подписчикам, репостнув твит с содержанием: «Я вам ничего не должна. Я не должна рассказывать никакой информации помимо того, какой выбор я сделала, чтобы вы об этом знали. Я не должна оказывать вам поддержку, когда я слаба. Я не должна отвечать вам только потому, что вы спрашиваете».