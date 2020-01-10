Ели кошерное: камбоджийская принцесса оказалась иудейкой

В столице Камбоджи Пномпене прошло непривычное для жителей Юго-Восточной Ази мероприятие: в одном из отелей города состоялась бат-мицва – иудейская церемония вступления в совершеннолетие, — организованная для представительницы королевской семьи Камбоджи Элиор Корольи. Огромная менора посреди зала, раввин-израильтянин, служащий в камбоджийском отделении еврейского религиозного движения Хабад, кошерная еда, приготовленная хабадскими поварами, и все это — для правнучки короля Сисовата Монивонга, Великого короля Камбоджи с 1927 по 1941 год, занимавшего трон еще в период, когда страна была французской колонией.

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13-летняя Элиор Корольи праздновала бат-мицву уже во второй раз. Впервые церемония была организована в родном для нее Лас-Вегасе, когда праправнучке Сисовата Монивонга исполнилось 12 лет — по иудейской традиции, девушки именно в этом возрасте отмечают совершеннолетие. Однако ее мать Сьюзи Корольи, внучка короля, родившаяся в Вашингтоне, решила, что ее детям – их у нее трое – нужно не забывать о своей принадлежности к королевской семье Камбоджи. Теперь запись о бат-мицве Элиор Корольи будет храниться в Книге записей королевского дворца в Пномпене.

На церемонии семья из Лас-Вегаса встретилась с нынешним королем Камбоджи Нородомом Сиамони и королевой матерью Нородом Монинеат Сианук, которые присутствовали при зажигании свечей и слушали речи о том, как прекрасен и глубок иудаизм.

История обращения матери Элиор Корольи — Сьюзи Корольи — в иудаизм описана на сайте Хабада. Несмотря на то, что Сатсои Тай Корольи – такое имя она получила при рождении — росла в США, зная о своем королевском происхождении, она не чувствовала себя настоящей принцессой, несмотря на оказывавшиеся ей соответствующие почести. Только впервые съездив в Камбоджу в 2012 году, когда ей пришлось представлять свою мать (дочь Сисовата Монивонга) на похоронах короля Нородома Сианука, она поняла, что истории, которые ей рассказывала в детстве, — реальны, и она действительно принцесса.

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Сейчас внучка короля Сисовата Монивонга — глава религиозной общины Хабад в Лас-Вегасе, и муж, персидский еврей Рэй, называет ее своей королевой.

Религиозной еврейкой кхмерская принцесса Сатсои Тай Корольи стала из-за мужа. Она родилась в Вашингтоне, где ее отец служил послом Камбоджи в США – и в юности встретила будущего мужа, выходца из семьи персидских евреев, который уехал в 70-е из Ирана на учебу в Америку, но так и не вернулся на родину из-за исламской революции 1979 года.

Рэй не настаивал, чтобы его возлюбленная перешла в иудаизм — просто однажды перед праздником Ханука, когда он предупредил Сьюзи, что они не увидятся несколько дней, она напросилась вместе с ним на празднование в хабадскую общину в Лас-Вегасе.

Увиденное так понравилось воспитанной в буддистской традиции кхмерской принцессе, что она отправилась с будущим мужем и на празднование шаббата. Отметив несколько еврейских праздников, она решила перейти в иудаизм.

Нынешний король Камбоджи Нородом Сиамони — правнук Сисовата Монивонга. Он занял трон в 2004 году, когда его отец Нородом Сианук принял решение отречься от престола, но большую часть жизни провел за пределами Камбоджи, однако самые страшные для нее годы – во время геноцида красных кхмеров – как раз приехал в страну, где попал под арест, когда сторонники Пол Пота упразднили монархию. Кстати, у Нородома Сиамони нет жены и наследников – это значит, что после него королем станет представитель другой выжившей ветви семьи монархов Камбоджи.