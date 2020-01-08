Двойники Элвиса: 85 лет со дня рождения легенды

Двойниками Элвиса называют артистов, которые копируют внешний вид, мимику, жесты, а иногда даже и голос знаменитого музыканта, исполняя весь репертуар Пресли, начиная первыми хитами 50-х, и заканчивая его последними работами 70-х.

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Двойники артиста появились еще в середине 1950-х — практически сразу, как Элвис начал свою карьеру. Известно даже имя его первого подражателя — им был Карл Нельсон, юноша из Арканзаса. В 1954 году ему даже посчастливилось выступить вместе со своим кумиром на одной сцене. Карлу удалось подружиться с Элвисом, о чем упоминается в книге об артисте «Элвис в Техасе».

Вторым известным двойником певца был 16-летний Джим Смит. В 1956 году, как только популярность Элвиса заметно возросла, Смит решил покорить сцену в качестве двойника Пресли. Его внешнее сходство с Элвисом и поразительное копирование манер поведения артиста привлекли внимание известного диджея Норма Прингла, который пригласил Смита выступить на своем телешоу.

Хоть Смит и мог лишь кривляться под музыку Пресли, а сам не умел ни петь, ни играть на гитаре, выступить на шоу он все равно согласился. Благодаря этому ему удалось войти в историю.

Пародии на Элвиса быстро стали излюбленным номером на всевозможных конкурсах талантов, которые было модно проводить в небольших городках по всем Соединенным штатам. Еще один знаменитый двойник Элвиса — Дейв Элерт из Иллинойса. Он начал выступать в чикагском метро с 1967 года, за 10 лет до смерти Пресли. Когда легендарный музыкант скончался, Элерт отправился в тур со своим шоу по всей стране.

Историй, подобных приключениям Нельсона, Смита и Элерта, на самом деле накопилось десятки тысяч. Двойников Элвиса настолько много, что существуют даже классификации подражателей в зависимости от степени вовлеченности артиста в это дело.

Одни повторяют исключительно внешний облик — костюм, прическа, аксессуары; другие подражают пению Элвиса и его и манере говорить; третьи — комбинируют оба варианта. Есть те, кто пытаются писать и исполнять новые песни в стиле Пресли, однако, как правило, такие музыканты попадают под две основных категории двойников — энтузиастов-любителей, которые умело играют Элвиса на всевозможных общественных мероприятиях и вечеринках; а также настоящих профессионалов. Для некоторых подражание «королю рок-н-ролла» — полноценная работа, с помощью которой они зарабатывают себе на жизнь. Это отдельная профессия, которая называется «Elvis Tribute Artist» или «ETA». Такие артисты обычно делают целые реконструкции типичных концертов Элвиса 70-х или выступлений других периодов его творчества. Некоторые ETA раньше продавали компакт-диски с записями своих шоу и, по возможности, песен собственного сочинения.

Именно для таких любителей и профессионалов проводится множество конкурсов двойников Элвиса, фестивалей и прочих мероприятий, на которые со всего мира съезжаются его многочисленные подражатели.

Как выяснилось из таких мероприятий, Элвисом может стать абсолютно любой. Бородатые мужчины, женщины, четырехлетние дети, азиаты, темнокожие, бодибилдеры и люди с лишним весом — Пресли пародируют даже те, кто по некоторым физическим показателям далек от привычного образа артиста.

Самая большая встреча двойников Элвиса прошла 12 июля 2014 года: в отеле Harrah's Cherokee Casino Resort в Чероки, штат Северная Каролина, единовременно собрались 895 подражателей.

В маленьком австралийском городке Паркс с 1993 года проводится необычный фестиваль, на который двойники прибывают на специальном поезде «Элвис Экспресс», отправляющийся из Сиднея. Образ Элвиса примеряют на себя даже проводники и машинисты; в течение всего шестичасового пути пассажиры поют песни и принимают участие в специальной развлекательной программе.

О двойниках Элвиса Пресли выпущено несколько документальных фильмов, в которых рассказывается о самых разных его подражателях. Примечательно также то, что существует даже специальная литература о том, как быть Элвисом: в 1991 году вышла книга «Я - Элвис: руководство для подражателей Элвиса».

За ней последовали книга Гилберта Б. Родмана «Элвис после Элвиса: посмертная карьера живой легенды» (1996), а также научное исследование Лесли Рубиновски о «процветающем феномене подражателей Элвиса» (1997). Помимо этих нескольких примеров существуют еще сотни научных статей, несколько десятков книг и руководств. Самое свежее из них — «Just Pretending» Курта Берроуза содержит множество советов о том, как говорить, петь и одеваться, как Элвис. В приложении к книге есть несколько интервью с известными подражателями Элвиса, а также пять бесплатных минусовок, под которые можно попробовать самостоятельно исполнить хиты Элвиса Пресли.