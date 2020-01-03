Никаких целей: как изменить свою жизнь в новом году

В первые дни наступившего года большинство жителей Земли занимаются одним и тем же. Нет, не глушат игристое и запускают фейерверки — а принимают решение изменить свою жизнь в новом году. Возможно, это связано с затянувшимися праздниками, которые выдержит не каждый, но, скорее, это просто в природе человеческих существ — завершив какой-то период, мы подводим итоги, обдумываем ошибки и понимаем, что нужно что-то менять.

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Многолетний опыт, разумеется, подсказывает, что принимать новогодние решения — такое же пустое дело, как сжигать бумажку с записанным на нем желанием, размешивать пепел в бокале игристого и выпивать под бой курантов в надежде, что желание сбудется. Однако если намерение внести коррективы в образ жизни серьезное, лень и отсутствие веры в себя не должны быть причинами будущих сожалений и невыполненных обязательствах перед собой. Главное — подойти к процессу изменений грамотно.

В последние годы западные коучи стали утверждать: не стоит ставить целей — это непродуктивно.

Так, автор книги «Атомные привычки» Джеймс Клир приводит целый ряд причин отказаться от постановки задач.

Во-первых, Клир напоминает: постановка цели не всегда ведет к успеху, ведь к нему стремятся и победители, и побежденные. «Каждый олимпиец хочет завоевать золотую медаль. Каждый кандидат — получить работу. И если успешные и не успешные люди разделяют одни и те же цели, то цель не может быть тем признаком, по которому можно различать победителей и проигравших», — пишет он.

Кроме того, по мнению коуча, достижение цели — успех кратковременный: даже если вы убрали и отмыли до скрипа свою захламленную комнату, это не значит, что она снова не придет в состояние беспорядка, потому что ваша привычка бросать вещи на кресло, а носки на пол никуда не делась.

Клир предлагает менять систему, по которой мы действуем — тогда изменения войдут в нашу жизнь навсегда, а не на короткий срок.

Постановка целей, вдобавок к этому, мешает нам быть счастливыми: мы думаем, что, выполнив задачу, почувствуем себя хорошо, но на пути к этому свершению не чувствуем никакой радости от жизни — мы откладываем ее на потом. «Более того, цели создают конфликт из разряда «либо да, либо нет»: либо вы достигаете цели и оказываетесь успешным, либо вам это не удается, и тогда вы чувствуете разочарование», — предупреждает Джеймс Клир.

И последняя проблема: ставя перед собой цели и достигая их, мы как будто превращаемся в игрушку «йо-йо», то взмывая высоко вверх, то падая вниз. Мы много трудимся, чтобы добиться желаемого, но прекращаем шевелиться, когда этого достигаем. А какой, например, смысл в том, чтобы похудеть на 20 килограммов, если вы начнете вести прежний образ жизни — и вес вернется?

Предлагая менять систему достижения целей, Джеймс Клир утверждает, что дело в привычках. А для того, чтобы их изменить, нужно сначала их отследить — и это тоже новая популярная у западных коучей идея.

Для того, чтобы отслеживать привычки, созданы даже мобильные приложения, но можно обойтись и без них. Проще всего взглянуть на свой список новогодних решений и понять, какие привычки помогут его достичь и что нужно изменить.

Например, если вы хотите откладывать больше денег, обратите внимание на то, куда они у вас уходят — и без чего вы можете обойтись.

Утренняя покупка кофе в кофейне или сэндвичей в кафе в пять вечера, когда после обеда снова хочется есть, вполне может оказаться той самой привычкой, которую можно заменить, если научиться вставать на 10 минут раньше, делать себе бутерброд на работу и заваривать кофе в маленьком термосе.

Чтобы изменить образ жизни, достаточно начать с малого — не выпивать с коллегами в баре по пятницам, убирать вещи в шкаф и завтракать кашей, а не бутербродом с колбасой. Впрочем, любой психоаналитик вам скажет: если вы до сих пор не изменили свой образ жизни, значит, вам так удобно. Так что первое, что вам нужно решить — это зачем, собственно, менять свою жизнь.