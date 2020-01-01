Змеи, лед, огонь и карнавал: где продолжится праздник

Фестиваль ледяных фонарей в Китае (5-8 января)

В разгар зимы, еще до китайского Нового года, жители Харбина в Китае отмечают праздник ледяных фонарей. В центре города вырастает целый белоснежный мир с дворцами, парками и произведениями искусства.

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Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival — крупнейшая в мире выставка, посвященная ледяной и снежной скульптуре. Около 10 тыс. участников международного фестиваля создают потрясающие объекты из снега и льда у протекающей неподалеку реки Сунгари.

Десятки разнообразных арт-объектов расположены в четырех основных парковых зонах: «Мир снега и льда», «Шаолинь-парк», «Солнечный остров» и «Центральная улица». Каждая из скульптур оснащена изнутри сложной системой светодиодной подсветки.

После заката ледяные замки и снежные фигуры начинают сверкать разноцветными огнями, как сказочная елочная гирлянда.

Фестиваль снега и льда в Харбине приходится на время трех важнейших китайских праздников — Нового года, Фестиваля весны (Китайского Нового года) и Праздника фонарей.

Фестиваль воздушных змеев в Индии (7-15 января)

Из Китая можно переместиться в более жаркую страну — Индию. А именно, в штат Гуджарат — 7 января небо над его крупнейшим городом Ахмедабадом становится ярким и красочным от сотен парящих воздушных змеев.

Местные жители издавна запускали змеев в честь бога солнца Сурьи во время популярного праздника урожая Макара-санкранти, также известного как Понгал.

В наши дни ахмедабадский Фестиваль воздушных змеев перерос рамки религиозной церемонии и превратился в событие международного масштаба. Именно в Индию каждый январь слетаются опытные пилотажные группы и энтузиасты из разных стран мира — они устраивают невероятно красочное шоу на фестивальных площадках вдоль набережной реки Сабармати.

Наряду с воздушными змеями самых причудливых форм, на Ahmedabad International Kite Festival в небе парят «ветряные сады» — яркие конструкции из полосок ткани, оживающие на ветру.

В центре города разворачивается ярмарка воздушных змеев Патанг и появляются многочисленные прилавки с уличной едой. Ночью проходят захватывающие полеты подсвеченных змеев «тукалов».

Единственное, что омрачает это долгая дорога. До Ахмедабада удобнее всего добраться самолетом из Дели — он летит всего час — или поездом из Мумбая, который довезет вас до пункта назначения за 6-8 часов.

Фестиваль огня в Шотландии (28 января)

После льда и воздуха наступает время огня. Традиционный шотландский фестиваль Апхелио каждый год проходит в последний вторник января. Его проводят в северном шотландском городе Леруике, и формально он посвящен высадке викингов на Шетландских островах.

На деле же история этого праздника уходит корнями не в IX век, а всего лишь в XIX — традиция факельного шествия и карнавала родилась из уличных беспорядков, регулярно устраиваемых шотландской молодежью.

Однако сейчас это едва ли не самый крупный фестиваль огня в Европе. Карнавал, кульминацией которого становится сожжение огромного корабля «драккара» с головой дракона, ежегодно привлекает в Леруик толпы туристов. Еще бы, когда еще увидишь, как почти все взрослые жители небольшого города выходят на улицы в костюмах викингов, трубят в горны и соревнуются в танцах.

Апхелио — праздник не только для взрослых: по окончании огненной феерии участники шоу обычно расходятся по местным школам и устраивают костюмированные спектакли для детей. В программе: сражения на мечах, изображения средневековых сюжетов и, конечно же, танцы. Причем в Леруике следующий после Апхелио день — выходной.

Аргентинский карнавал (4 января — 29 февраля)

Самый долгий в мире карнавал устраивают в Аргентине. Традиционное место проведения — город Гуалегуячу, где яркие и шумные шествия проходят в течение двух месяцев.

Карнавальные парады проходят каждую субботу, начиная с первой или второй субботы января. Кульминацией праздника считается третья суббота января. Весь период карнавала принято называть «порой карнавалов и любви».

По субботам, ближе к вечеру, весь город стекается к гигантскому стадиону — корсодрому, месту проведения Аргентинского карнавала. Стадион, вмещающий до 40 тысяч зрителей, построили в Гуалегуайчу еще в 90-х специально для танцевального фестиваля.

В это время года на атлантическое побережье Аргентины приезжают сотни тысяч туристов — все хотят увидеть шоу в исполнении танцовщиц, собравшихся со всей страны.

Улицы городов полностью принадлежат исполнительницам южно-американских танцем. Бой барабанов и зажигательные ритмы самбы звучат буквально со всех сторон. А разноцветные перья, блестки и огромные резные фигуры создают атмосферу праздничного шоу. Карнавальное шествие с участием многоуровневых машин-платформ продолжается до глубокой ночи.