От Меган Маркл до короля Малайзии: главные скандалисты года

Принц Гарри и Меган Маркл

close Reuters

Герцоги Сассекские вступали в 2019 год парой, которую обожала вся Великобритания — они ожидали появления на свет первенца, а СМИ гадали, когда же это произойдет. Но с самого начала года что-то пошло не так — на репутации супруги принца Гарри начали появляться пятна. Скандалы, связанные с именем Меган, можно перечислять долго: таблоиды обсуждали признаки крепнущей неприязни между ней и Кейт Миддлтон, массовый уход ее сотрудников, огромные траты на полет на вечеринку по случаю рождения ребенка в США, дизайнерские наряды, окончательный разрыв герцогов Кембриджских и Сассекских, которые перестали быть «великолепной четверкой» и объявили, что благотворительностью теперь будут заниматься по отдельности.

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Самое большое оскорбление, которое нанесли герцоги Сассекские всей нации, было связано с рождением их первенца. О том, что в нарушение традиции Меган Маркл не будет выходить на крыло родильного отделения «Линдо» госпиталя Святой Марии в Лондоне, было объявлено заранее. Более того — место, где будет рожать Меган, не раскрывалось. Англичане с трудом пережили тот факт, что о появлении наследника объявил журналистам принц Гарри, но то, что произошло двумя месяцами позже, окончательно вывело их из себя.

В июле 2019 года первенца герцогов Сассекских крестили — не объявив имена крестных родителей, не учтя того факта, что у Елизаветы II были другие планы на 6 июля, отчего она не смогла присутствовать, и не пригласив публику.

Англичане были вне себя — незадолго до этого стало известно, что Меган Маркл потратила на реконструкцию коттеджа Фрогмор около 2,9 фунтов стерлингов предоставленных налогоплательщиками, и публика сочла, что с ее стороны было крайне невежливо отказать общественности после этого в удовольствии лицезреть церемонию крестин ее отпрыска.

Сейчас принц Гарри и Меган Маркл находятся в Канаде — после утомительного года они взяли отпуск на шесть недель. Небольшой скандал разгорелся уже и там: владелец ресторана Deep Cove Chalet на острове Ванкувер Пьер Коффел отказал им в бронировании столика из-за их повышенных требований к безопасности. Тем временем в Великобритании все внимание сосредоточено на семье герцогов Кембриджских — публика уже готова провозгласить Кейт Миддлтон новой королевой, хотя в очереди между ее мужем и троном стоит принц Чарльз. СМИ между тем обратили внимание, что во время рождественской речи королевы 25 декабря на ее столе не было семейной фотографии принца Гарри, Меган Маркл и Арчи Харрисона.

Принц Эндрю и финансист-работорговец

close ВВС

Во время рождественской речи Елизаветы II на столе не было и снимка ее сына принца Эндрю, который с этого года больше не участвует в официальных мероприятиях из-за того, что оказался в приятельских отношениях с ныне покойным финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в склонении несовершеннолетних девочек в проституции. О связи герцога Йоркского с миллионером, в 2008 году уже отбывшим весьма комфортный год в тюрьме, было известно и раньше, однако к тому, что его отстранили от выполнения королевских обязанностей и лишили зарплаты в 249 тысяч фунтов стерлингов, выдаваемых из королевского «Суверенного гранта», привело интервью, которое он дал «Би-би-си».

Беседу принца Эндрю с журналисткой Эмили Мэтлис назвали пиар-катастрофой.

В своем интервью принц Эндрю сказал, что не знаком с Викторией Робертс (сейчас — Джуффр), которая утверждает, что по принуждению Эпштейна вступала с членом британской королевской семьи в интимную связь. Он заявил, что 10 марта 2001 года, когда она, по ее словам, танцевала с принцем в ночном клубе, а он при этом «обильно потел», водил в пиццерию в Уокинге свою дочь Беатрис и вообще не потеет. Все эти заявления были осмеяны в Twitter, Виктория Робертс сделала ответное заявление, в котором опровергла слова герцога — и дело закончилось тем, что принц Чарльз настоял на фактическом увольнении брата из Букингемского дворца.

Бывший король Малайзии и русская красавица

close Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V instagram.com/rihanapetra

В конце ноября 2018 года публика с некоторым удивлением узнала, что король Малайзии Мухаммад V женился на обладательнице титула «Мисс Москва — 2015» Оксане Воеводиной. Пышную безалкогольную свадьбу отпраздновали в подмосковной Барвихе — она для молодоженов была уже второй, поскольку первая, мусульманская, состоялась за полгода до того. Уже в начале января 2019-го стало известно, что король отрекся от престола — и это была далеко не последняя в этом году новость о Мухаммаде V.

В конце января 2019-го поползли слухи о том, что пара разводится — однако их опровергла представительница Воеводиной, которая заявила агентству «Москва», что авторы заметок о разводе пишут бред. В течение долгого времени сама Воеводина поддерживала впечатление семейного благополучия — в июне у пары родился первенец, о чем она написала трогательный пост в Instagram. Но вскоре выяснилось, что 22 июня в Сингапуре был официально оформлен развод пары.

После долгого молчания от имени Мухаммада было все же опубликовано официальное заявление, в котором говорилось, что он сожалеет о решении жениться на Оксане Воеводиной.

А после этого история обрела совсем уж некрасивый оборот — экс-король начал сомневаться том, что является отцом ребенка, которого, как выяснилось, даже не видел, стал обвинять Оксану Воеводину в алчности, а та, в свою очередь, дала интервью Daily Mail, в котором пожаловалась, что бывший муж не содержит ее и ребенка, и ей даже пришлось продать кольцо, чтобы оплатить услуги швейцарской клиники, а также сообщила, чтобы будет добиваться признания отцовства через суд. Тем не менее экс-король Мухаммад V сейчас настаивает, что ребенок не его.