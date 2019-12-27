Чудеса фотошопа: британцам не угодила открытка Меган и Гарри

Герцоги Сассекские впервые выпустили свою семейную рождественскую открытку. Ее и небольшое поздравление с грядущими праздниками опубликовало Королевское Содружество в своем аккаунте в Twitter.

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«Просто делимся милейшей рождественской открыткой от нашего президента и вице-президента, герцога и герцогини Сассекских. Очень счастливого Рождества!» — написано в публикации с фотокарточкой.

На снимке сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи сидит по центру кадра, спереди, и смотрит в камеру, а его родители, улыбаясь, сидят позади малыша. «Желаем счастливого Рождества и Нового года», — гласит надпись на карточке. Подписано: «От нашей семьи для вас».

Однако даже трогательная фотография герцогов с маленьким сыном не смогла уберечь их от критики. Пользователи Twitter увидели в фотографии что-то неладное, а именно то, что Меган выглядит на открытке слишком отредактированной.

«Все заметили, что настоящую рождественскую открытку и фотографию в СМИ не используют. Вместо этого в сети курсирует безоговорочно отредактированное фото, на котором видно, как размыто лицо Гарри, и как отфотошоплена Меган Маркл. Вау», — написала подписчица аккаунта под ником SophieJamRose.

«Ого, я сначала подумал, что это не настоящая открытка, а кто-то решил ради забавы склеить собственную в фоторедакторе», — прокомментировал пост другой пользователь.

В соцсети началось бурное обсуждение того, была ли Меган на изначальной фотографии, или же ее сфотографировали отдельно и потом прикрепили к остальным на открытке при помощи графического редактора. Многих также смутил тот факт, что фотографию так и не опубликовали в официальном аккаунте герцогов Сассекских в Instagram-аккаунте Sussex Royal. На Daily Mail даже появилась целая статья, в которой утверждается, что лицо Меган было изрядно отретушировано. К ней также приложен якобы первоначальный снимок, где Меган, как и Гарри, находится в расфокусе.

Подруга герцогини Сассекской, актриса Янина Гаванкар, которая утверждает, что этот снимок принадлежит именно ей, очень возмутилась такой критике. Она убеждена в том, что это часть очередной злонамеренной атаки на семью герцогов.

«Для The Mail: я вижу, ваша кампания против моей подруги продолжается. Хороший фотошоп моего нефотошопленного снимка. Теперь, может быть, мы сможем наконец почувствовать дух Рождества, а не дух злобы», — написала Гаванкар в Twitter, добавив, что очень гордится тем, что фотографировала семью «одной из своих лучших подруг».

Меган и Гарри на время практически исчезли из новостной повестки ввиду своего отпуска, однако даже это не помогает им защититься от критики, и недоброжелатели готовы прицепиться даже к невинной открытке.

В октябре герцог и герцогиня Сассекские объявили о своем решении уйти в шестинедельный отпуск. По официальным данным, Меган Маркл и принц Гарри захотели продлить себе каникулы и подольше побыть в кругу семьи.

Гарри и Меган решили взять отпуск на Рождество, в течение которого им не надо будет нужно исполнять королевские обязанности. Эксперты считают, что такое решение связано с осенним визитом семьи в Африку, который дался им непросто, хоть и получил в целом положительный отклик. Ситуацию усугубили обострившиеся войны с прессой и давление со стороны пользователей сети на фоне скандала с частными перелетами.

Поклонники королевской четы даже решили поддержать Меган Маркл в ее борьбе с британскими таблоидами. Они запустили хэштег #WeLoveYouMeghan («Мы любим тебя Меган»), под которым стали писать позитивные послания. Менее чем за час он стал одним из самых популярных в соцсетях.

Такое движение в поддержку Меган Маркл началось после выхода документального фильма «Гарри и Меган: Африканское путешествие». Фильм о поездке в Южную Африку снял журналист и ведущий ITN News At Ten Том Брэдби. В рамках картины он взял интервью у Меган Маркл, в котором она рассказала о трудностях, с которыми столкнулась, будучи беременной. Ее признания растрогали многих пользователей, после чего они и решили запустить флешмоб с приятными словами для герцогини.