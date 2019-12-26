Подальше от столицы: где отдыхают западные политики

Западный мир приходит в себя после празднования Рождества. Вместе со всеми доедают остатки рождественской индейки, перебирают неудачные подарки и политики. Сейчас у них, как и у жителей вверенных им в управление стран, каникулы – многие из них поздравляют граждан, находясь в кратковременных отпусках.

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Президент США Дональд Трамп вместе с семьей проводит время во Флориде, в своей резиденции Мар-а-Лаго, которую он называет Южным Белым домом.

Накануне Трамп выложил видеообращение к гражданам страны в своем Twitter, в котором вместе с женой Меланьей поздравил американцев с Рождеством и пожелал всем мира. «Мы особенно молимся за военнослужащих, находящихся далеко от дома, и мы снова надеемся на мир между народами и счастье на всем белом свете», — сказали президент и его супруга на фоне рождественской елки.

Позже, вечером 25 декабря, Трамп выложил, а после удалил, два твита, связанных с объявленным ему недавно палатой представителей конгресса импичментом. В одном из постов он называл спикера палаты Пелоси «сумасшедшей Нэнси», а во втором заявил, что демократы мечтают отобрать большинство в сенате у республиканцев.

Как сообщает CBS News, в рождественский день Трамп посетил церковь, а после был замечен за ужином с адвокатом Аланом Дершовицем, оказывающим ему серьезную поддержку перед лицом импичмента.

Канадский коллега Дональда Трампа, премьер-министр Джастин Трюдо, отдыхает еще южнее – граждан страны он поздравил, проводя отпуск в Коста-Рике. Однако в своем рождественском обращении к гражданам он говорил о том, как приятно отмечать праздник в Канаде.

Католик по вероисповеданию, Трюдо начал с того, что его семья присоединяется к празднованию рождения Христа вместе с другими христианами, а затем перечислил, чем именно занимаются все отмечающие – разделяют трапезу с друзьями, развлекают детей играми на снегу и собираются вокруг украшенной елки. По словам Трюдо, в самой Канаде Рождество – это особенный праздник, когда люди «дают и возвращают». «Дождь, солнце или снег – мы, канадцы, всегда заботимся друг о друге, — говорит Трюдо в своем видеообращении. – От помощи соседу в расчистке подъездной дорожки до тарелки горячего супа для нуждающегося: мы протягиваем руку другому – и это делает нас ближе».

Софи Греуар-Трюдо в видеоролике канадского премьер-министра нет, однако она выложила его неофициальное фото с детьми в своем Instagram. На нем Джастин Трюдо наряжает елку вместе с детьми – Адриеном, Эллой-Грейс и Ксавье.

Кстати, Рождество – не единственный праздник, который отмечает Трюдо 25 декабря. На этот день приходится и его день рождения – он родился 25 декабря 1971 года в семье тогдашнего премьер-министра Канады Пьера Трюдо. Двумя годами позже, и снова 25 декабря, на свет появился родной брат Джастина – Александр.

Премьер-министр Великобритании для своего рождественского отпуска выбрал направление, максимально удаленное от родины – он отправился на остров Мюстик, это часть Сент-Винсента и Гренадин, государства в Карибском море.

Как сообщило издание The Times, там Джонсон и его подруга Кэри Симмондс отдыхают в компании семьи фон Бисмарк – наследников первого канцлера Германии Отто фон Бисмарка.

Этот остров – чрезвычайно популярен у миллионеров, звезд шоу-бизнеса и королевских особ: там отдыхали Мик Джаггер, герцоги Корнуоллские, сестра Елизаветы II принцесса Маргарет. Такая тяга к роскоши отличает Джонсона от его предшественников: в прошлом году Тереза Мэй провела каникулы в Уэльсе, а Дэвид Кэмерон с семьей часто отдыхал в Корнуолле.