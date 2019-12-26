«Великая скорбь»: экс-супруг принцессы Норвегии покончил с собой

Бывший муж норвежской принцессы Марты Луизы совершил самоубийство. Неожиданная кончина бывшего члена королевской семьи Норвегии Ари Бена заставила официальных представителей дворца опубликовать заявления с выражением скорби, однако обстоятельства его смерти все еще неизвестны.

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Менеджер Ари Бена первым обнародовал новость, а король Гаральд, бывший его тесть, выступил с эмоциональной речью.

82-летний монарх сказал, что он и королева получили сообщение об уходе Ари Бена с «огромной печалью и скорбью».

«Ари был важной частью нашей семьи на протяжении многих лет, и у нас остались теплые, приятные воспоминания о нем», — говорилось в тексте. В заявлении от семьи крон-принца добавили: «Для нас Ари был хорошим другом, дорогим родственником и замечательным дядей, с которым мы разделяли многочисленные важные и незначительные моменты жизни».

У 47-летнего писателя и художника остались три дочери от брака с 48-летней принцессой Мартой Луизой — Мод Анджелика (ей 16 лет), 14-летняя Лиа Изадора и младшая Эмма Таллула (исполнилось 11). Пара поженилась в 2002 году, а окончательно смогла расторгнуть 14-летний брак в 2017-м.

После развода родственники короля Гаральда рассказали о разладе в семье в своем совместном официальном заявлении: «Жизнь не всегда проходит гладко. Ари и я поняли это на собственном опыте… Последние дни мы в основном проводили раздельно. Мы расторгаем наш брак, но остаемся вместе в качестве родителей». В том же послании говорилось, что за долгое время супруги «перепробовали все способы, но все же не смогли стать теми, кем были раньше друг для друга, что сделало продолжение (брака — «Газета.Ru») невозможным».

В сообщении для публики члены норвежской королевской семьи вели себя довольно открыто. Родители троих несовершеннолетних детей отметили, что они «чувствуют себя виноватыми, потому что они больше не способны создавать тихую гавань, которую заслуживают» их дети. В заключение супруги выразили надежду, что они смогут «держаться за свою дружбу, чтобы пройти через то, что им предстоит».

Несколько месяцев спустя Марта Луиза поделилась подробностями своих переживаний, когда участвовала в официальном мероприятии, посвященном борьбе с ментальными заболеваниями.

Она призналась собравшимся: «Мне приходится делиться событиями, происходящими в моей жизни, независимо от того, позитивные они или негативные, и, как вы знаете, сейчас я переживаю развод, очень болезненный период моей жизни».

«Можно работать над тем, чтобы быть более честным с самим собой, а потом осознанно справляться со своими уникальными и глубокими чувствами. Разумеется, это сложно и утомительно, но также это означает, что ты можешь переварить это и поскорее восстановиться… Если бы у меня не было подобных знаний, сейчас я бы не стояла перед вами», — добавила Марта Луиза.

В 2017 году Ари Бен стал известен во всем мире не только как член норвежской королевской семьи. Его имя оказалось связано с обвинениями в сексуальном харассменте в адрес голливудского актера Кевина Спейси. Писатель заявил, что он трогал его, когда они встретились на вечеринке в честь вручения Нобелевской премии мира десять лет назад.

Бывший принц рассказал, что ему поступило неприличное предложение от актера сериала «Карточный домик», когда он еще был мужем принцессы Норвегии. В эфире норвежской радиостанции P4 он рассказал историю полностью: по словам Ари Бена, он познакомился с Кевином Спейси в Осло — тогда актер вел концерт вместе с Умой Турман.

«Мы мило поговорили, когда он сидел рядом со мной. Через пять минут он говорит: «Хей, давай выйдем и покурим», а потом он положил свою руку прямо на мои гениталии под столом», — признался писатель.

Ари Бен подчеркнул, что такое поведение знаменитости заставило его растеряться. На предложение он вежливо ответил: «Может, быть позже».