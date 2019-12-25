Загадка победительницы: выбрана новая «Мисс Москва»

В подмосковном Красногорске прошел финал очередного конкурса красоты. На этот раз 39 девушек в возрасте от 15 до 32 лет боролись за титул «Мисс Москва — 2019», который в дальнейшем даст возможность участвовать в национальном фестивале «Краса России». Победительницей соревнования, проходящего с 1994 года, стала 23-летняя Владлена Богомолова.

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Как сообщает kp.ru, она выпускница Института таможни, но «по профессии не работает». Правда, издание не уточняет, в каком городе училась Владлена — в Москве, например, сотрудников ФТС готовят в Российской таможенной академии, нет вузов с таким названием и в других городах России – в регионах специальность «таможенное дело» получают в государственных университетах или институтах, связанных с путями сообщения, морскими и железнодорожными.

После конкурса Владлена Богомолова поделилась информацией о себе. «Я сейчас занимаюсь танцами. А вот мечтаю стать актрисой», — рассказала она.

В 2015 году в конкурсе «Мисс Москва» — том самом, что принес победу теперь уже бывшей жене экс-короля Малайзии Мухаммеда V Оксане Воеводиной — уже принимала участие девушка по имени Владлена Богомолова. Правда, ее внешность несколько отличается от обладательницы титула «Мисс Москва 2019», так что с уверенностью сказать, что это один и тот же человек, нельзя.

При этом в 2013 году газета «Тихоокеанская звезда», выходящая на Дальнем Востоке, сообщала, что в конкурсе «Мисс Дальний Восток» обладательницей титула «Мисс Хабаровский край 2013» стала 17-летняя Владлена Богомолова. «Больше всего оваций на этот раз досталось хабаровчанкам — фигуристой шатенке Владлене Богомоловой и очаровательной блондинке Анастасии Ярыгиной», — писало издание.

Следы девушки с этим не самым распространенным именем можно обнаружить даже в 2011-м — тогда модельное агентство «Дальневосточный театр моды» сопроводило фотографии юной девушки сообщением о том, что она попала в номинацию «Элегантность» конкурса «Best child model of Russia — 2011» и получила Гран-при того же состязания.

В конкурсе «Мисс Москва» вовсе не обязательно участвуют девушки, родившиеся в столице. Так, в прошлом году победительницей стала Алеся Семеренко из Краснодара. Правда, через несколько месяцев после победы ее лишили титула и короны — организаторы сочли, что она не исполняет обязанности королевы красоты столицы. Корону победительницы вручили москвичке Ксении Паленовой – организаторы не забыли отметить, что головной убор ей достался новый, поскольку тот, что вручили Алесе Семеренко, та сломала.

Развенчанная «мисс» все обвинения отрицала, а после, будучи Instagram-блогером, советовала своим подписчицам не участвовать в конкурсах красоты: «Вот вам мысль, молодые девушки, кто хочет пойти в крупный конкурс. Тридцать раз подумайте, готовы ли вы! Возможно, вам это совсем не нужно. Дети, карьера, семья — гораздо проще, чем вступать в войны со всем миром».

В этом году за звание «Мисс Москва» боролись, например, девушка из города Шахты Ростовской области --19-летняя студентка ДГТУ Анастасия Козлова, профессиональная модель.

Участие в конкурсе приняла и девушка из Якутии — обладательница титула I вице-мисс конкурса «Краса Якутии — 2011» Кристина Купрякова, которая сейчас живет в Москве и работает фитнес-тренером. «Через две недели выступаю на конкурсе красоты «Мисс Москва», — написала она в преддверии конкурса в Instagram. — Делаю это абсолютно из желания покрасоваться, почувствовать эту суматоху, показы, новые образы, ах, это волшебно. Очень-очень люблю выступать, дефилировать, фотосессии, съемки — это прям все МОЕ».