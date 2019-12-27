Предновогодний тайм-менеджмент: как успеть все без стресса

31 декабря для большинства россиян — день паники. Умиротворение наступает только в тот момент, когда все гости и члены семьи садятся за накрытый стол. Еще хуже приходится отдельным эстетам — они еще и заинтересованы в грамотно украшенной елке и наличии на столе необходимых элементов декора вроде прямо расставленных и зажженных свечей и сложенных салфеток.

Чтобы все это организовать, требуется много усилий и даже некоторых капиталовложений, но самое страшное в том, что для организации традиционной новогодней трапезы нужно время.

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Если вы не обладаете такими же навыками тайм-менеджмента, как ваша самая хозяйственная родственница, которая умудряется приготовить пять салатов, горячее и десерт, накрыть на стол, нарядить детей и привести себя в праздничный вид за два часа до Нового года, вы не одиноки. Большинство из нас выполняет базовый набор действий 31 декабря с такой волной паники и растущим бешенством по отношению к родным, что смысл встречи Нового года в этой компании просто забывается. В этом году подготовиться к празднику сложно еще и потому, что посвятить весь день заботам по дому и покупке последних подарков в потном месиве торговых центров — просто невозможно.

Чтобы покончить со стрессом, конечно, лучше всего просто примириться с обстоятельствами и вспомнить, что «провожать», равно как и «встречать» год придумали маркетологи. С точки зрения здравого смысла 1 января будет просто нерабочей средой, а у вас в доме все еще будут и продукты, и пылесос со шваброй, и даже домочадцы. Однако заниматься подобным самоанализом и отрываться от традиционной новогодней истерики хотят единицы, так что если в общих чертах вас все устраивает, существует ряд рекомендаций, которыми профессионалы советуют не пренебрегать.

Прежде всего, начиная с последней пятницы года, решите не наступать на грабли предыдущих лет. Даже простой перенос несрочных дел на несколько часов может сыграть решающую роль.

К примеру, если вы самостоятельно готовите два классических новогодних салата — оливье и сельдь под шубой — все ингредиенты, нуждающиеся в термообработке, можно сварить и почистить вечером 30 декабря. Даже это простое занятие существенно сократит время вашего пребывания на кухне в день, который служит сигналом для старта праздников.

Если вы предпочитаете ставить на стол что-то более сложносочиненное, к утру 31-го числа в холодильнике наверняка дрожит заранее заготовленный холодец или заливная рыба, а вы, в лучшем случае, даже не забыли купить хрен. Эту же систему можно подстроить подо все остальное.

Освободите и украсьте место празднования Нового года заранее, а если у вас нет маленьких детей и домашних животных, которые могут что-либо разбить или пролить, можете даже заблаговременно расстелить скатерть и поставить на стол тарелки. Таким образом вы экономите время, делая подсчет количества посуды и приборов заблаговременно, а также можете примерно понять количество еды и украшений, которое поместится на стол.

Память поколений советует не забывать, что если вы встречаете Новый год не в одиночестве, вы совершенно спокойно можете попросить окружающих помочь вам с чем-либо — даже купить за вас подарок, в случае, если вы не успеваете забежать в нужный магазин.

Точно также совершенно не обязательно отказываться от посторонней помощи в процессе уборки или прогулки с собакой перед праздником на всю ночь. Однако если у вас все равно остается солидный список дел для самого себя, который больше похож на список для Деда Мороза, возможно в требованиях к себе вам стоит сменить формулировки.

В начале нулевых известный американский консультант по продуктивности Дэвид Аллен разработал метод GTD, который расшифровывается как «Getting Things Done» («Делая дела»). По мнению Аллена, выполнить большое количество поставленных задач до дедлайна будет легче, если использовать систему внешних напоминаний.

В его одноименной книге написано, что наша память не в состоянии одновременно воспроизвести различные воспоминания и подать их нам, как равноценные по степени важности. Поэтому консультант настоятельно рекомендует обзавестись «будильниками» — тем, что, по вашему мнению, точно привлечет ваше внимание к невыполненному делу.

Для этого нужно составить подробный план действий — в данном случае на 31-е число. Далее все большие и, давайте будем честны с собой хотя бы в конце этого года, уже невыполнимые пункты нужно разбить на несколько штук, даже если они не полностью охватят весь желаемый объем работ. Таким образом наше сознание не тратит ресурс на то, чтобы держать в уме все подзадачи, визуальная информация воспринимается им гораздо легче, а в конце мы чувствуем, что добились результатов.

Однако соотечественница Аллена Лора Стек, работающая в той же сфере, категорически не согласна с этим мнением. Она доказывает своим клиентам, что составленный список посылает в мозг сигнал о том, что вы уже сделали дело, потому что написали о нем. Хотя Стек не поклонница письменных задач, она предлагает подготовить несколько промежуточных задач — в нашем случае это может быть уборка бутылок в морозильник, потому что на балконе недостаточно холодно — на время простоя.

То есть когда вы частично заканчиваете большое дело, переключитесь на маленькое, чтобы в итоге не вскакивать со стула всякий раз, когда вы будете вспоминать о маленьком не сделанном, но необходимом аспекте.