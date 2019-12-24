Привет из Канады: что Гарри и Меган рассылают друзьям

Опубликована рождественская открытка, которую рассылают своим близким, находясь в Канаде, принц Гарри и Меган Маркл, повинуясь традиции. B этом году в центре композиции оказался сын герцогов Сассекских Арчи Харрисон, родившийся 6 мая этого года.

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Страница в Instagram герцогов Sussexroyal еще не порадовала поклонников официальным рождественским поздравлением, открытку показал анонимный Twitter-аккаунт The Queen's Commonwealth Trust. На черно-белом снимке, который выбрали принц Гарри и Меган Маркл, Арчи заглядывает в камеру, а его родители радостно смеются на фоне украшенной елки. Как сообщает The Telegraph, кадр сделала подруга Меган, американская актриса и музыкант Янина Гавинкар, которая была одной из гостий на свадьбе пары 19 мая 2018 года в Виндзорском замке.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl — The Queen's Commonwealth Trust (@queenscomtrust) 23 декабря 2019 г.

«Просто делимся нежнейшей рождественской открыткой от нашего президента и вице-президента, герцога и герцогини Сассекских. Самого веселого Рождества всем!» — говорится в подписи к публикации. Сами же принц Гарри и Меган Маркл в своем поздравлении желают «Веселого рождества и счастливого Нового года» и добавляют: «От нашей семьи — вашей».

Поздравительную открытку, как сообщает The Mirror, герцоги Сассекские в этом году рассылают знакомым в электронном виде, а не в бумажном — таким образом они заботятся о природе.

В 2018 году для поздравительной открытки от герцогов Сассекских — первой в их семейной жизни — также был выбран черно-белый снимок. Тогда друзей поздравляли фотографией, сделанной во время свадьбы принца и бывшей актрисы — в черном костюме и белом свадебном платье они стоят на ней спиной к фотографу и любуются праздничными фейерверками.

Традиция выбирать для поздравительной открытки на Рождество семейную фотографию зародилась в королевской семье еще в начале XX века. В 1914 году король Георг V и его супруга, королева Мария (дедушка и бабушка Елизаветы II), рассылали рождественские поздравления со своими снимками солдатам, сражавшимся на полях Первой мировой войны.

Следуя их примеру, в 1942 году принцесса Елизавета — будущая королева Великобритании — отправила военнослужащим британской армии, участвовавшим уже во Второй мировой, открытку с фотографией, на которой она сидела на стуле в военной форме (в 1945 году, по достижении 19 лет, она вступит в Женский вспомогательный территориальный корпус и получит профессию водителя и механика).

В 1955 году на королевской открытке была уже целая семья: королева Елизавета II (коронация состоялась в 1953 году), ее супруг, принц Филипп, герцог Эдинбургский, и двое их детей — принц Чарльз и принцесса Анна, стоявшие по обе стороны от сидящих родителей на черно-белом снимке.

В 1957-м фотография обрела цвет, а сюжет стал менее формальным: принц Филипп стоит у дерева, маленький Чарльз играет с собакой, а Елизавета II и принцесса Анна смотрят на все это в предполагаемом умилении.

Сквозь годы публика могла наблюдать по рождественским открыткам Виндзоров, как растут дети королевы Елизаветы II.

В 1965-м на черно-белом снимке вся семья окружает коляску, в которой сидит принц Эдвард, родившийся за год до того — 17-летний Чарльз и 15-летняя Анна смотрят на малыша, 5-летний Эндрю правой рукой ухватился за коляску. В 1979-м Эдварду уже 15, а принцесса Анна — мать 2-летнего мальчика, которого не сразу можно разглядеть на фотографии, он спрятался за ногой одного из дядь.

Начиная с 1981-го, главными героями открыток становятся принц Чарльз и леди Диана, поженившиеся в том году: уже в 1982-м они сфотографировались с новорожденным Уильямом, в 1984-м прибавился и Гарри. Правда, в 1987-м семья выпустила целых две открытки — на одной были Чарльз и Диана с детьми, на другой — Елизавета II и принц Филипп с внуками: Уильямом, Гарри Питером Филлипсом и Зарой Филлипс (детьми принцессы Анны).

Сейчас герцоги Кембриджские и Сассекские выпускают отдельные поздравительные открытки. Первые начали это делать еще в 2015-м — на снимке Уильям, Кейт, двухлетний и новорожденная Шарлотта на фоне газона и опавших листьев. С 2018-го у публики появилось новое развлечение — сравнивать фотографии семей двух сыновей принцессы Дианы. Герцоги Кембриджские выглядят теплыми, сплоченными, но консервативными. Сассекские – более расслабленными, однако на фотографиях видно желание произвести впечатление.