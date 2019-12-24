Мыло, станок и биткоин: худшие подарки на Новый год

Более половины россиян не хотели бы получить в подарок на Новый год сувениры и символы года, а также мягкие игрушки — об этом свидетельствуют данные опроса проекта Hi-Tech Mail.ru.

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Как стало известно из исследования, которое проводилось с 13 по 18 декабря и в котором поучаствовали почти 5,2 тысяч российских пользователей проекта, вышеназванные подарки назвали нежелательными 57% и 52% респондентов соответственно.

От трети до половины опрошенных указали также, что расстроятся, получив в новогоднюю ночь мыло, календарь, станок для бритья, массажный коврик, набор косметики, полотенце, а 42% назвали плохим подарком биткоин, передает РИА «Новости».

Также стоит отметить, что 70% респондентов уверены: презент должен быть в первую очередь полезным, а не просто приятным или неожиданным.

Только 11% участников опроса считают, что подарок вполне может быть просто подарком — без каких-либо конкретных функций. Кроме того, подавляющее большинство респондентов — 71% — посетовали на то, что получают бесполезные вещи.

При этом россияне готовы покупать подарки детям на Новый год на сумму около 1,6 тыс. руб. — об этом писали «Известия» со ссылкой на главу Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонину Цицулину.

По ее словам, эти показали превышают прошлогодние на 33%. В 2018 году россияне готовы были потратить только 1,2 тыс. руб. без учета сладостей. На покупку «сладкого набора» у россиян уходило около 650 руб.

Самыми популярными подарками для девочек стали куклы и персонажи из мультфильмов. Для мальчиков чаще всего покупали роботов, квадрокоптеры, а также фигурки героев.

Пятая часть жителей России вовсе не любят новогодние праздники из-за лишних трат, пробок и суеты: к такому выводу пришел сервис путешествий Туту.ру. В преддверии праздников аналитики сервиса провели исследование среди 4,4 тысячи россиян.

В ходе опросе выяснилось, например, что запах мандаринов сильнее всего вызывает новогоднее настроение — он действует мощнее, чем брызги шампанского. А многочасовая подготовка к праздничному застолью радует россиян больше, чем недолгая речь президента и бой курантов.

«При этом примерно 20% респондентов признались, что они не любят Новый год. На вопрос: «Что в большей степени способно омрачить вам новогоднее настроение?», примерно 18% из них ответили, что это толпы людей в магазинах. Еще 16% ненавидят окончание года из-за большого количества отчетов, которые приходится делать на работе», — указали представители сервиса.

Еще 16% от «недовольных» отметили, что предпочли бы отказаться от праздника из-за лишних трат на подарки, праздничный стол и торжественные наряды.

15% из этой категории негативно относятся к запуску петард и других громких фейерверков, и почти столько же участников опроса не любят главный праздник зимы за переедание, «вынужденный алкоголизм» и пробки на дорогах. Также 8% респондентов отметили, что страдают от слишком затянувшихся каникул и встреч с родственниками или странными гостями.

Согласно новому исследованию консалтинговой компании Deloitte, средний россиянин планирует потратить на новогодние подарки 19,3 тыс. руб.

Опрос проводился в восьми странах Западной и Восточной Европы, в том числе в России.

По сравнению с прошлым годом ожидаемые расходы выросли на 14%. Тогда россияне собирались потратить в зимние каникулы 16,9 тыс. руб., однако фактический бюджет, по информации Deloitte, оказался выше — 18,3 тыс. руб.