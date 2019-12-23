Не признает традиций: почему Меган увезла сына в Канаду

В семейной жизни принца Гарри и Меган Маркл грядет первое Рождество, которое они проведут не в королевской резиденции в Сандрингеме в графстве Норфолк — с королевой Елизаветой II и другими Виндзорами, — а с матерью Меган Маркл Дорией Рэгланд по другую сторону Атлантического океана, в Канаде. До рождения Арчи Харрисона они дважды присутствовали на семейном мероприятии, подразумевающем ужин в Сочельник и поход в церковь рождественским утром. Откровенно о причинах уехать на праздники герцоги никогда публично не говорили, однако некоторые предполагают, что проблема могла быть в королевских традициях.

Реклама

Как рассказал королевский репортер Омид Скоби в своем подкасте The HeirPod, в Сандрингемской резиденции во время празднования Рождества принято, что взрослые проводят время отдельно от детей.

Если бы герцоги Сассекские решили отмечать праздник с королевой, это означало бы, что родившийся 6 мая этого года Арчи Харрисон оказался бы разлучен с матерью.

В беседе с корреспондентом CBS, предположившим, что герцоги «не могли бы представить, что ребенка заберут и семьи на это время», Омид Скоби уточнил: «Нужно помнить, что в Сандрингеме проходит сугубо формальное мероприятие. В Рождество, когда семья собирается на обед, детей отделяют от родителей. У них свое празднование в королевских детских, так что герцоги Сассекские не смогли бы провести с Арчи столько времени, сколько они хотят». По мнению эксперта, в Торонто рядом с друзьями Меган обстановка будет гораздо более расслабленная.

То, что принц Гарри и Меган Маркл проведут Рождество отдельно от своей королевской семьи, было официально подтверждено на минувшей неделе — о том, что герцоги Сассекские вместе со своим семимесячным сыном Арчи Харрисоном находятся в Канаде, 20 декабря рассказала их пресс-служба.

«Их королевские Высочества герцоги Сассекские частным образом проводят время семьей в Канаде. Решение обосноваться в Канаде основывается на важности этой страны Британского Содружества для них обоих», — говорилось в сообщении. Представители принца Гарри и Меган Маркл объяснили, что прежде чем войти в королевскую семью, жена принца Гарри прожила в Канаде семь лет. «Они наслаждаются теплотой жителей Канады и красотой пейзажей вместе с маленьким сыном», — заключила пресс-служба.

С момента переезда принц Гарри уже успел вызвать умиление своих поклонников, записав видеообращение к подопечным фонда Scotty's Little Soldiers в костюме Санта-Клауса. «Хо! Хо! Хо! Привет, ребята из Scotty's Little Soldiers, надеюсь, вы прекрасно проводите время, — обратился герцог к детям, потерявшим служивших в рядах британской армии родителей-военных. — Потерять родителя безумно тяжело, но я знаю, что каждый из вас, поддерживая другого, обеспечит себе блестящее будущее».

Подтверждение того, что Меган Маркл и принц Гарри находятся в Канаде, поступило и от премьер-министра страны Джастина Трюдо.

«Принц Гарри, Меган и Арчи, мы все желаем вам тихого и безоблачного отдыха в Канаде. Вы среди друзей, и вас всегда здесь ждут», — написал он в Twitter.

Друзей в Канаде у Меган Маркл, жившей там во время съемок в телесериале «Форс-мажоры», действительно много. Среди ее ближайших подруг, например — стилист и мама троих детей Джессика Малруни, которая консультирует при выборе одежды первую леди страны Софи Трюдо. Кроме того, герцоги Сассекские дружат с одним из партнеров Меган Маркл по съемочной площадке Гэбриелом Махтом и его женой Джасиндой Барретт, живущими в Канаде.