«В платье нужно жить»: умер Эммануэль Унгаро

В Париже в возрасте 86 лет скончался знаменитый кутюрье Эммануэль Унгаро – как сообщили его родственники французским СМИ, он ушел из жизни после двух лет пребывания в «ослабленном» состоянии. Модельер, отошедший отдел в 2004 году, приобрел известность в 70-е годы. А его звездным часом стали 80-е – Унгаро был одним из самых главных кутюрье десятилетия, во многом сформировавшим его эстетику.

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Он не боялся китча, вычурности, бросающегося в глаза блеска: пиджаки-корсеты, гиперболизировано узкие талии и широкие плечи с объемными рукавами, драпировка, шелк, бархат, тафта, яркий цветочный принт, — то, что создавал для женщин Эммануэль Унгаро, точно соответствовало духу времени.

Эммануэль Унгаро родился 13 февраля 1933 года во французском Экс-ан-Провансе в бедной семье беженцев из Италии — родители Унгаро, жившие в Апулии, уехали, спасаясь от режима Муссолини. Именно отец, портной по профессии, был первым учителем Унгаро — в возрасте девяти лет мальчик получил свою первую швейную машинку.

Свой профессиональный путь Эммануэль Унгаро начинал в модном доме Кристобаля Баленсиаги – она проработал там шесть лет. Покинув его, он еще два года трудился в доме Courrèges, пока в 1965 году не основал собственную мастерскую своего имени.

В пятерку крупнейших французских модельеров Эммануэль Унгаро вошел в 80-е – к этому времени его модный дом выпускал женскую и мужскую линии готового платья и наряды haute couture.

Именно тогда он занялся и выпуском духом — первый аромат, Diva, вышел в 1983 году. За ним последовали Senso (1987), Ungaro (1991) и Emanuel Ungaro For Men (1991). В 1996 году он вступил в партнерство с Сальваторе Феррагамо, и на следующий год совместно с итальянским модельером и ювелирной фирмой Bulgari основал парфюмерную компанию Emanuel Ungaro Parfum.

Модные критики отмечали: Эммануэль Унгаро создавал необычайную одежду: чувственность была качеством, которое видели в нем и друзья. Журналист Майл Робертс, в частности, писал в конце 70-х в London Times: «Эммануэль Унгаро обладает огромным обаянием. Он оборачивает его вокруг шеи».

Подруга и биограф Эммануэля Унгаро Кристин Орбан писала, что «чувственность в нем повсюду». «Простой свитер мягкостью своего материала зовет к ласкам. Платье скроено для того чтобы двигаться, помогать телу в движениях, показывать и скрывать: любя женщин, Эммануэль знает границы мужской выдержки – он создает наряды, слишком прекрасные, чтобы их срывать, но достаточно умные, чтобы предлагать их с нежностью снять».

Женщины, которых одевал Унгаро, действительно были нежны и чувственны – среди поклонниц его искусства были знаменитые актрисы, в том числе, Катрин Денев, Изабель Аджани, Джина Роулендс и, разумеется, звезда «Мужчины и женщины» Анук Эме, с которой водил дружбу кутюрье.

Сам модельер относился к своему труду как к виду искусства. «Платье не нужно носить, в нем нужно жить», — говорил он о своем восприятии моды.

В 2001 году Эммануэль Унгаро начал отходить от дел: линии готового платья и аксессуаров для его модного дома начал создавать Джамбатиста Валли. Сам кутюрье продолжал работать над коллекциями haute couture еще несколько лет, однако в 2004-м официально ушел на пенсию, заявив, что мир высокой моды больше не соответствует ожиданиям современных женщин.

В 2005 году модный дом Emmanuel Ungaro был продан предпринимателю Асиму Абдулле за $84 млн.