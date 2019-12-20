«Не по пути»: Ченнинг Татум расстался с Джесси Джей

Ченнинг Татум расстался с певицей Джесси Джей спустя год отношений. О том, что пара разошлась около месяца назад, сообщил таблоид UsWeekly. Портал о жизни звезд отмечает, что несмотря на окончание романтических отношений, звезда фильмов «Супер-Майк» и бывшая судья британской версии проекта «Голос» остались друзьями и продолжили общаться.

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Онлайн-версия издания People опубликовала комментарии инсайдеров, которые утверждали, что очевидных причин для расставания не было: «Никакой драмы не было. Они просто решили, что им не по пути». 39-летний актер начал встречаться с 31-летней певицей в начале 2018 года, однако источники таблоида убеждены в том, что несмотря на наличие общих интересов пара не сошлась во взглядах на будущее, в том числе совместное. «У Ченнинга и Джесси разные приоритеты и они сосредоточены на разных вещах, которые не сочетаются. У них были веселые отношения, но ничего просто не получилось, — объяснили собеседники портала. — Ченнингу нужно часто бывать в Лос-Анджелесе, чтобы он мог проводить время с Эверли (своей дочерью от Дженны Деван — «Газета.Ru»)». Источник отметил, что, в отличие от экс-возлюбленного, Джесси Джей любит проводить выходные в Англии.

Когда молодые люди еще были вместе, папарацци часто делали их снимки во время прогулок, а Татум регулярно посещал выступления своей девушки. В прошлом году Ченнинг Татум не скрывал своих чувств к исполнительнице и ее таланту в соцсетях: «Эта женщина просто отдала свое сердце на сцене Королевского Альберт-холла. Всем, кто был там, довелось увидеть нечто особенное. Вау».

Актер, прославившийся за счет первой части серии фильмов «Шаг вперед», удивил своих подписчиков в Instagram в мае, когда опубликовал обнаженный снимок и написал, что его внешний вид — вина Джесси. Татум объяснил фотографию, на которой он прикрывался только руками, проигранной настольной игрой: «Я проиграл игру в дженгу Джессике Корниш (настоящее имя певицы — «Газета.Ru»).

Проигравший (я) должен был выложить фотографию, выбранную другим человеком (Джессикой Корниш)… В общем, я больше никогда не буду играть с ней в дженгу».

Татум объявил о расставании со своей женой Дженной Деван в апреле 2018-го после девяти лет брака и рождения общей дочери Эверли, которой в этом году исполнилось шесть лет. Сейчас, когда актер, очевидно, лучше всего играющий танцоров, снова свободен, его бывшая партнерша по «Шагу вперед» находится на последних сроках беременности. Отцом ее второго ребенка стал театральный актер Стив Кази.

В данный момент в прессе преобладают сообщения о том, что раздел совместно нажитого имущества не принес экс-супругам столько проблем, сколько решение вопроса с алиментами и опекой над ребенком. По словам инсайдеров, Ченнинг старается систематизировать все документы так, чтобы каждый родитель проводил с Эверли равное количество времени, отпусков и праздников. Если верить приложенным к материалам таблоидов судебным бумагам, Татум принял решение не пускать на самотек абсолютно ничего и даже составил расписание звонков по фейстайму. Если сначала его забота и желание участвовать в жизни дочери казались журналистам и поклонникам достойными восхваления, сейчас начали строиться предположения о том, что у знаменитости есть определенные проблемы с контролем.

В ноябре Ченнинг Татум ходатайствовал, чтобы изменить права на опеку над ребенком и выстроить более четкие рамки, потому что, как он заявил в поданном в суд обращении, отсутствие помощи незаинтересованных сторон при решении вопросов, связанных с графиком посещений, «приводит к путанице и конфликтам».

Слушание, на котором урегулируют проблемы, возникшие за последние полгода, состоится 28 января 2020 года, что может быть не слишком удобно для Деван. Существует вероятность, что в это время актриса и танцовщица будет находиться в роддоме.