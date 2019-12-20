Фокус с мылом: чем новая «Мисс Америка» покорила жюри

Обладательницей короны в финале одного из главных конкурсов красоты в США стала 24-летняя студентка факультета фармацевтики Камиль Шраер. Представительница штата Виргиния получила преимущество перед 50-ю соперницами в сегменте, где каждая из них демонстрировала свои таланты. Шраер стала первой участницей в истории конкурса, решившей устроить на сцене химический эксперимент. Жюри, состоявшее из певицы Келли Роуланд, ведущего шоу «Queer Eye» Карамо Брауна и актрисы сериала «Супермаркет» Лорен Эш, отметило справедливость слов Камиль о том, что «Мисс Америка должна обучать».

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До того как получить титул из рук победительницы предыдущего года, студентка университета Содружества Виргинии поблагодарила организаторов конкурса за то, что они «сместили фокус с наших тел», говоря о том, что в прошлом году устроители соревнования отменили традиционные дефиле в купальниках. Это пришлось сделать в свете подъема волны феминизма и многочисленных движений против харассмента — в июне 2018 года председатель совета директоров «Мисс Америка» Гретхен Карлсон объявила об изменении условий проведения конкурса. По ее словам, теперь члены жюри будут оценивать претенденток на дорогостоящую корону и стипендию в вузе, полагаясь не на их внешность.

Пока одни называли решение морально устаревшего конкурса правильным и закономерным, другие посчитали заявление чересчур смелым для мероприятия, где вся интеллектуальная активность девушек базируется на повторении избитых истин. Только теперь в их диалогах с ведущими превалируют темы вроде экологии («Если мы не перестанем мусорить, наши дети будут жить в противогазах») и, разумеется, феминизма («Пока женщину не будут считать полноправным членом общества, у нас не будет демократии»).

Будущая королева красоты выразила благодарность за возможность продемонстрировать свой интеллект, личность и призвание. Шраер пообещала, что в случае, если ее выберут на роль «Мисс Америки», она будет освещать проблемы безопасного употребления лекарств и призывать не злоупотреблять препаратами. К тому же 24-летняя девушка намерена популяризовать образование в области технологий, инженерии, математики и различных наук.

К сожалению, заявленный как «прорыв» химический эксперимент Камиль Шраер на самом деле представлял собой трюк, который помимо ютьюберов-миллионников делают разве что «волшебники» на детских праздниках и ведущие утренних шоу. Говоря проще, простейший красочный эксперимент взволнует впечатлительную и легко внушаемую аудиторию, но для публики на конкурсе, проходившем в Анкасвилле, штат Коннектикут, это стало заявкой на победу.

Сам опыт называется «каталитическим разложением пероксида водорода», но по сути это смесь трех ингредиентов — мыла, красителя для зрелищности и концентрированной перекиси водорода.

За это и речь о необходимости высшего образования Шраер получила стипендию в размере $300 тысяч, корону с драгоценными камнями и возможность представлять организацию «Мисс Америка» на протяжении следующего года. Символ победы в конкурсе ей вручила прошлогодняя победительница, 26-летняя Ниа Франклин. В этом году представители СМИ обратили внимание на то, что все действующие победительницы главных мировых конкурсов красоты — «Юная мисс США», «Мисс США» и «Мисс Вселенная» — темнокожие, и отметили прогресс в индустрии.

Перед проведением модельного соревнования некоторые девушки удивили журналистов, когда выразили свои намерения поддерживать непривычные большинству благотворительные организации. Например, «Мисс Пенсильвания» Тиффани Сайтз, рассказавшая порталу People, что она родилась с зависимостью от кокаина.