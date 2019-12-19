Дошколята-миллионеры: сколько дети зарабатывают на YouTube

В Forbes составили рейтинг самых богатых блогеров мира. На третьем месте в списке оказалась Настя Радзинская — пятилетняя девочка из Краснодара, которая за год заработала $18 млн.

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У девочки есть несколько каналов, на которые в сумме подписаны более 107 млн пользователей: у самого крупного из них 42 млн подписчиков. Всего ее ролики просмотрели более 41 млрд раз. К примеру, самое популярное видео на канале Like Nastya Vlog набрало 767 млн просмотров.

Еще два года назад мама девочки давала интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК о ее набирающем небывалую популярность канале: она рассказала, что идея завести блог пришла в 2015 году. Бизнес семьи переживал кризис, а маленькая Настя боролась с признаками ДЦП, которые нашли у нее при рождении. Врачи посоветовали работать с ребенком на камеру — они объяснили, что это один видов терапии. В результате признаки болезни у Насти исчезли, а ее каналы обрели недетскую популярность.

Год назад благодаря внушительному заработку от блога девочки семья Радзинских переехала в США. Это неудивительно, ведь, как отмечает Forbes, бренды вроде Lego и Danone «тратят миллионы», чтобы разместить рекламу в ролике Насти.

Стоит отметить, что видео на канале маленькой миллионерши не представляют собой ничего, что могло бы выделить их из ряда прочих. В своих роликах милый ребенок распаковывает модные игрушки, катается на аттракционах, участвует в челленджах и делает на камеру прочие типичные для YouTube вещи.

Kids Diana Show

Следующее по популярности дитя рунета — девочка Диана и ее Kids Diana Show. По итогам прошлого года ее канал вошел в топ-50 на YouTube по количеству подписчиков наряду с каналами звезд такой величины, как Кэти Перри, Tейлор Свифт, Ариана Гранде и других. История ее популярности очень похожа на Настину: канал также создали в 2015 году ее родители, когда девочке был всего год.

Спустя некоторое время блог начал приносить хорошую прибыль, и деньги позволили семье переехать из России в США.

Помимо детских развлечений в видео Дианы есть обучающий контент: она преподает своим зрителям английский язык. Примечательно, что блог на YouTube также есть у нее брата Ромы, однако на канале Kids Roma Show «всего» 10,1 млн подписчиков (у Дианы — 42,1 млн). Возможно, потому, что мальчик в своих видео не переодевается в принцессу и не ездит по дому на карете.

Vlad and Nikita

Еще одни юные звезды YouTube — 6-летний Влад и 4-летний Никита. На канале братьев Vlad and Nikita 31 млн подписчиков, половину которых они собрали стремительно — за последние полгода — при том, что блог был создан всего полтора года назад. Семья известных ютуберов в настоящий момент также проживает в США. Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, по данным на август этого года производство забавных роликов приносит им около $150 тыс. в месяц.

Примечательно, что когда-то у старшего из братьев был свой канал VladCrazyShow, однако российский YouTube удалил его за пропаганду нездорового питания. Дело в том, что мальчик ел слишком много сладкого.

Miss Katy и Mister Max

Старожилами детского YouTube можно назвать Катю и Максима со своими каналами Miss Katy и Mister Max. У брата и сестры одинаковое количество подписчиков — 15,4 млн. Канал Макса появился в 2014 году, и как только блог начал приносить прибыль, такой же создали для младшей дочери. Довольно быстро разбогатевшая семья смогла переехать из Одессы в Великобританию, где приобрела трехэтажный дом. За это время на видео Кати и Максима успели подрасти миллионы детей: поговаривают, что эту парочку знает каждый современный ребенок.

Ya Alisa

Наш список завершает еще одна звезда видеохостинга — Алиса Роговцева с ее каналом Ya Alisa, на который подписаны 10,1 млн человек. У девочки есть четыре сестры, у одной из которой, Николь, тоже есть свой блог, но он пользуется меньшей популярностью — на нем пока меньше 5 млн подписчиков. Отец девочек Максим Роговцев — частый гость в блогах формата интервью, в которых он раскрывает секреты успеха детских блогов. Популярную семью можно встретить в Лос-Анджелесе, куда она иммигрировала в 2014 году из Донецка.