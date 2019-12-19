«Самая радикальная речь»: Елизавета II пообещала Brexit в срок

Сегодня Елизавета II выступила с речью в Палате лордов, куда она традиционно приезжает, чтобы обратиться к членам парламента. В этом году сложилась исключительная ситуация — из-за внеочередных выборов, прошедших 12 декабря, королева прочитала приготовленный для нее текст в парламенте во второй раз. При обычных обстоятельствах парламентская сессия открывается раз в год, и Елизавета II и сопровождавший ее сегодня принц Чарльз выглядели не слишком радостными, когда им пришлось покинуть Букингемский дворец.

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Каждый раз, когда СМИ публикуют статьи с заголовками о призывах королевы поскорее провести Brexit, стоит учитывать, что авторство речи не принадлежит Ее величеству или сотрудникам Букингемского дворца. Вместо этого текст документа, где обозначены планы правительства на ближайший год, составляют министры, так что ждать расхождений с обещаниями Бориса Джонсона определенно не стоило.

Длительность речи зависит от количества предлагаемых законов и других объявлений, поступающих от лица главы государства. В этот раз послание заняло 9 минут и 14 секунд — оно было всего на несколько секунд короче ее речи 14 октября. Самым ярким моментом стало, как и следовало ожидать, высказывание о Brexit и обновленных сроках завершения сделки с ЕС. Елизавета II отметила: «Приоритет моего правительства состоит в обеспечении выхода Великобритании из Европейского союза 31 января». Королева в общих чертах обрисовала план правительства «максимально использовать возможности, которые он дает всем жителям Великобритании».

Помимо прочего, королева обозначила намерения членов правительства улучшить государственную систему здравоохранения, но, судя по твитам участников заседания, подобные многолетние обещания так ни к чему не привели. Впрочем, британский премьер-министр Борис Джонсон все равно охарактеризовал сказанное 93-летним монархом как «самую радикальную речь королевы за последнее поколение».

Сегодня можно было бы обсудить тему защиты экологии, которую всего пару лет назад активно освещал наследник Елизаветы II принц Уэльский. Дело в том, что утром на отдельном автомобиле с водителем, сотрудником службы охраны и доверенным служащим в Вестминстерский дворец была доставлена одна из ключевых драгоценностей королевства — Корона Британской империи. Головной убор, инкрустированный уникальными драгоценностями, собранными в различных частях стран Британского содружества, сделан из золота, серебра и платины и весит 1,06 кг. Несмотря на его значимость для всех сторонников монархии, подобное распределение ресурсов действительно отдает расточительством.

Однако тот факт, что королева не оделась в парадную форму, которую она ежегодно выбирала для произнесения речи в парламенте, на первый взгляд кажется куда более странным. К тому же обычно торжественность момента подчеркивает золотая карета, служащая Елизавете II транспортным средством в первый день работы нового состава правительства. Однако еще в преддверии выборов официальные источники заявили, что если на всеобщих выборах выиграют консерваторы, открытие парламента пройдет с «уменьшенным количеством церемониальных элементов».

19 декабря королева воспользовалась автомобилем и ехала в нем не в горностаевой мантии, а в мятного цвета юбочном костюме и шляпке в тон для дневных мероприятий. Принц Чарльз тоже не стал надевать торжественные предметы гардероба, ограничившись утренним смокингом (Виндзоры прибыли в Вестминстерский дворец в сопровождении личной охраны и полицейских примерно в 11:15).

По информации на правительственном сайте, причиной стали не только «уникальные обстоятельства всеобщих выборов», но и близость рождественских и новогодних праздников, когда все граждане Великобритании хотят вести более расслабленный образ жизни.