«Не люблю публичность»: как Вертинская сменила кино на еду

Сегодня день рождения отмечает одна из самых красивых и загадочных актрис советского кино. Анастасии Вертинской исполняется 75 лет. О предстоящем праздновании она уже рассказала агентству ТАСС. «Мой сын Степан Михалков — ресторатор, так что соберемся сегодня в ресторане «Ваниль». Будут друзья, родные, внуки и правнуки, которых у меня уже двое. Плодятся, ужас какой-то», — призналась Вертинская. И действительно: несмотря на то что Анастасия Вертинская вырастила единственного сына, у нее огромная семья: внуки — Александра, Василий, Петр и двухлетний Лука, — и правнуки.

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Одна из самых значительных актрис советского кино и театра давно ушла из кинематографа и со сцены. Анастасия Вертинская, во всех интервью которой сквозит любовь к свободе и независимости и ненависть ко всему тому вниманию, которое приносит популярность, давно предпочитает не общаться с журналистами. И старается заниматься тем, что ей нравится, — благотворительностью, восстановлением наследия отца, Александра Вертинского, кулинарией.

«Театром я сыта по горло, а в кино играть маму киллера не хочется», — признавалась актриса сайту kp.ru еще в 2006 году.

В последние 10-15 лет интервью, которые журналистам случается взять у Анастасии Вертинской, часто сводятся к разговору о еде: уже после ухода актрисы из театра выяснилось, что она фанатично любит готовить, держит в голове огромное количество семейных рецептов и с удовольствием согласилась на предложение сына, Степана Михалкова, заняться разработкой меню для его ресторанов. Любовь к гастрономии у нее семейная: мама артистки, актриса и художник Лидия Вертинская, приготовлением еды никогда не занималась, а вот бабушка готовила чрезвычайно искусно.

«В нашей семье мама к хозяйству не притрагивалась. Домом занималась бабушка. Она готовила потрясающую сдобу. Вкус ее пирога с капустой я запомнила на всю жизнь… — рассказывала Анастасия Вертинская «Аргументам и фактам» в 2015 году. — Какой у него был аромат, весь дом был им пропитан! Бабушка знала много кухонь… И китайскую, и русскую, и грузинскую, и корейскую… Она была сибирячкой и вышла замуж за грузина. Готовила вкуснейшие пельмени, лобио замечательное, сациви, хачапури, пхали…»

Удивительно при этом, что, вспоминая о детстве, Вертинская признавалась, что дома ей есть не хотелось — она таскала мелочь из кармана отца, шла после школы в кондитерскую неподалеку от Колонного зала Дома союзов и вместе с одноклассниками объедалась конфетами, после чего запивала томатным соком в соседнем магазине.

Если собрать все, что говорит Анастасия Вертинская о еде в интервью разных лет, можно написать небольшую кулинарную книгу. Куда вошел бы, например, рецепт ошпаренной луковицы от Александра Вертинского, о которой часто рассказывает журналистам его дочь. «В какой-то гастрольной поездке Вертинский встретился со студентами, — говорила она, например, «Аргументам и фактам». — Есть было нечего. Он взял большую луковицу, очистил ее, ошпарил кипятком, завернул в накрахмаленную салфетку, постучал… Потом положил на тарелку: луковица развернулась цветком. Александр Николаевич полил ее растительным маслом и поставил рядом соль. Студенты отрывали лепестки лука, макали в солонку и ели с хлебом».

Редкий журналист обладает достаточной выдержкой, чтобы не спросить, как актриса поддерживает великолепную форму – и тогда выясняется, что в ней борются желание получать удовольствие от жизни и от еды и стремление держать себя в рамках разумного.

«Я бы хотела, чтобы у меня был такой подход к жизни — такой рациональный по отношению к своему здоровью, — признавалась Вертинская изданию «Мир новостей». — Но этого нет. Периодами на меня нападает настроение, когда сама себе говорю: это нездоровая еда, нужно есть вот это. Тогда овощи ем, чай пью зеленый — промываюсь им, с утра — воду кипяченую.

Потом у меня начинается, как я называю, «приступ чиабатты». Я покупаю этот хлеб квадратный, разрезаю его вдоль, намазываю козьим сыром, сверху кладу сухие помидоры, съедаю его весь. И следующие полгода выгоняю его из себя, не позволяю себе ни-че-го».

В начале 2000-х после ухода и из театра, и из кино Анастасия Вертинская занялась ресторанным бизнесом — сын Степан предложил ей ставить кухню для ресторана «Вертинский», закрывшегося в 2016-м, затем она занялась другим его проектом, рестораном «Индус». И тогда уже экс-актриса начала говорить, что теперь по-настоящему счастлива.

Вертинская, никогда не чувствовавшая себя по-настоящему востребованной в советском кино, со своим аристократизмом и склонностью к анализу была потрясающей Офелией в «Гамлете», но совершенно не подходила на роли советских крановщиц. И не любила первые роли, принесшие ей популярность еще в юности — в «Алых парусах» и «Человеке-амфибии».

Из МХАТа она ушла в 1989 году — как артистка признавала позже, ей хотелось свободы. В кино снялась в последний раз в 2002-м — в картине «Казус белли». В течение 12 лет преподавала за границей. И только занявшись ресторанами сына — то есть едой — начала говорить, что теперь по-настоящему счастлива, в том числе и от отсутствия публики.

«Я реализовала себя полностью, — объясняла Анастасия Александровна в 2015 году «Аргументам и фактам». — А теперь живу. И счастлива. Ничего меня не тяготит, ничего не обязывает к чему-то… Наконец-то уяснила: я не тот человек, который любит публичность. Никто не понимает, почему я не хочу появиться на каком-то гламурном вечере. Но мне правда не надо, чтобы обо мне писали: пришла такая-то и такая-то «в сумке от Дольче и Габбана». Тем более что у меня ее нету».