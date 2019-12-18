«Это умно»: почему Макрон не носит дорогие костюмы

Французам поставили в пример президента Эммануэля Макрона: ведущий эксперт по мужскому стилю Марк Боже в интервью изданию La Liberation похвалили стиль французского президента, когда выступил в защиту мужского костюма, к которому в последнее время все больше людей относится пренебрежительно. Эксперт, еженедельно анализирующий мужские образы в программе Quotidien, сказал, что мужчинам не обязательно покупать костюмы стоимостью 7000 евро. «Костюмы из Jonas [Эммануэля] Макрона стоят 380 евро, и они выполняют свою функцию. Они придают ему уверенный вид, но при этом не заставляют его выглядеть человеком, который пытается выделиться. Это умно».

Стиль Эммануэля Макрона французские СМИ обсуждают регулярно — вся страна знает, что он покупает костюмы в магазине Jonas & Cie и подшивает у одного и того же портного — Лорана Тубуля.

В марте этого года он рассказал изданию Le Monde о секретах безупречного внешнего вида французского президента, который не выглядит помятым даже после трансатлантических перелетов.

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В магазине Jonas & Cie, расположенном в парижском квартале Sentier, Эммануэль Макрон покупает костюмы с 2015 года. В 2017 году французский таблоид со ссылкой на источники сообщал, что избранный президент подумывает о том, чтобы сменить эту привычку и начать одеваться у Smuggler, единственной во Франции марки, пиджаки, брюки и рубашки которой полностью сделаны во Франции. Это намерение вызвало волну возмущения у французов, которые и так называют Макрона «президентом богатых» — дело в том, что патриотичные костюмы Smuggler обошлись бы Макрону в два раза дороже, чем аналогичные, купленные в Jonas & Cie.

«К нам обратились из администрации Брижит Макрон, — объяснил Closer источник в Smuggler. – Позже последовал звонок из офиса самого президента».

Переговоры, вероятно, зашли в тупик, поскольку в скором времени Брижит Макрон сама позвонила в Jonas & Cie и уверила в лояльности к ним президента, сообщало издание Paris Match.

За стиль французского президента отвечает именно его супруга — собственно, благодаря ей он считается одним из самых элегантных глав государств в мире: Бриджит Макрон, как сообщает Le Monde, лично пишет sms портному Лорану Тубулю, одевающему Макрона. «Это именно она занимается здесь шопингом, выбирает костюмы и звонит мужу, когда выбирает между двумя костюмами».

В ателье Jonas & Cie, продающем костюмы, цена которых не шокирует французов и выглядит относительно доступной, Макрон начал одеваться в 2015 году, на следующий год после того, как занял пост министра экономики Франции.

Молодой министр был вынужден отказаться от более дорогих костюмов, которые носил в бытность инвестиционным банкиром в Rothschild & Cie Banque: если финансист во Франции может выходить в люди в одежде стоимостью 1200 евро, то политику нужно быть скромнее, чтобы не навлечь на себя народный гнев.

О попытках Макрона заигрывать с левыми могут свидетельствовать и водолазки, которые он иногда надевает под пиджаки вместо рубашек. Совсем недавно, 10 декабря, он появился в костюме и черной водолазке на встрече с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем. Тогда журналисты задались вопросом, что Макрон хотел показать этим образом, ассоциирующимся со Стивом Джобсом или злодеем из фильмов о Джеймсе Бонде. Одно из предположений сотрудница New Yorker Лорен Коллинз опубликовала в своем Twitter. «Я: Почему Макрон в водолазке? Француз: Потому что это пресс-конференция по изменению климата. Я:?? Француз: Так что он в наряде левака».