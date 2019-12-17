Опасный эксперимент: что не стоит пить в новогоднюю ночь

31 декабря — день, когда пьют даже те, кто обычно не пьет. А те, кто обычно пьет, задумываются о том, как бы сделать это необычно. Однако воздержание от лишних экспериментов в данном случае будет лучшим выбором. Ученые и наркологи объясняют, почему.

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На сайте Daily Mail опубликовано новое исследование ученого из Брайтонского университета в Великобритании Хала Сосабовски, согласно которому употребление таких экзотических напитков, как херес и портвейн, может привести к сильнейшему похмелью.

По его мнению, напитки средней крепости — это около 20% содержания спирта — легко всасываются организмом, отчего и несут наибольшую опасность в виде похмелья. Крепкий алкоголь усваивается медленнее, подавляя работу желудка, а легкие напитки, в свою очередь, также не позволят быстро захмелеть из-за сравнительно низкого градуса.

Однако этот факт не относится к газированным напиткам, в особенности, к игристым винам: содержащийся в них углекислый газ помогает алкоголю всасываться в кровь. То же самое касается и пива.

Также стоит учитывать, что если запивать крепкий алкоголь водой или другими безалкогольными напитками, это приведет к той самой «легкоусваиваемой» концентрации алкоголя в 20% и стремительному опьянению.

По этой же причине не стоит смешивать крепкий алкоголь со слабоалкогольными напитками.

Миф о том, что если не понижать градус, можно избежать тяжелых последствий, уже давно развенчали. Но есть еще один полезный совет от специалистов: не стоит смешивать за один вечер напитки из разного сырья — это говорится на портале «Похмелье.Рф», созданном специалистами-токсикологами, гепатологами и наркологами.

Это значит, что если вы пьете напитки из зернового спирта — а это водка, виски, шнапс, горилка и другие крепкие напитки, то их не нужно сопровождать производными из спирта виноградного — это вино, портвейн, коньяк, херес, граппа и прочее. С ромом, джином, абсентом и текилой стоит быть повнимательнее и смотреть на составы, поскольку их могут производить из разного, а иногда и изначально смешанного сырья.

Мнения экспертов расходятся, однако если собрать все вышеперечисленные советы, получится, что наиболее опасными будут коктейли, поскольку зачастую в них смешивается алкоголь из разного сырья, сахарные сиропы и газировка, в результате чего средняя крепость напитка вполне может составить опасные 20 градусов. На основании этих критериев мы сделали подборку самых коварных коктейлей, которые точно не стоит пить в новогоднюю ночь. И вообще никогда.

Смертельная классика

Даже если вы не пьете коктейли, наверняка вы знаете о «Северном сиянии», потому что те, кто его пробовал, обычно такое не забывают. По рецепту для него нужно смешать водку с игристым вином в пропорции 1:2, добавить лед, мед, лимонный сок и веточку розмарина, чтобы сгладить вкус.

Сочетание зернового спирта с виноградным, а также углекислый газ сделают свое дело.

Есть еще одна не менее агрессивная вариация из этой категории — «Разящий молот», который делают из водки и красного вина.

Ирландское безумие

Ирландские коктейли довольно специфичны. Взять, например, «Ирландскую автомобильную бомбу» — коктейль, состоящий из стаута, сливочного ликера и ирландского виски.

Странное название — отсылка к начиненным бойцами IRA взрывчаткой автомобилям, которые взлетали на воздух в Северной Ирландии в 70-е.

Еще один пример убийственного алкогольного изобретения из Ирландии — «Попрыгунчик Джонни». Здесь все просто: в 1/2 пинты сидра бросают шот виски. Можно экспериментировать с сортами ингредиентов для вкуса, но эффект, если что, будет одинаковый.

С моряками шутки плохи

По преданию, коктейль «Море капитана» более полувека назад придумал бармен из Сиэтла по имени Гарри Портер: основная масса его клиентов была моряками, которым были по вкусу довольно жесткие напитки. В составе этого коктейля — виски, сухое шампанское, горькая настойка и абсент. За свой эффект напиток даже прозвали «дистиллированным динамитом».