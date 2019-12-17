Как в Эфиопии: что мешает равенству мужчин и женщин в России

Россия заняла 81-е место в мире в рейтинге гендерного равенства, составленного экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ). С момента публикации результатов предыдущего исследования российские показатели ухудшились на шесть позиций — прежде наша страна находилась на 75 месте.

Реклама

Для выявления уровня равноправия полов в различных странах эксперты использовали показатели из сферы экономики и образования, а также состояния здоровья и вовлеченности в политику.

Самые большие проблемы в России, как выясняется, связаны с последним пунктом — в этом разделе Россия находится на 122 месте.

Возможно, это связано с тем, что в парламенте РФ женщины занимают менее четверти мест. Не помогает улучшить статистику и устаревшая убежденность населения в то, что женщины не могут править государством. Ближайшими «соседями» в рейтинге стали Сальвадор, занявший 80-е место, и Эфиопия, ставшая 82-й. На 59 месте в вопросах равенства полов оказалась Украина.

В конце рейтинга — Саудовская Аравия, Иран, Сирия и Ирак, а в самом низу — Йемен. В конституции страны есть статья, утверждающая равные права мужчин и женщин, но ее принципам уже давно следуют только в крупнейших городах с образованным населением. Эксперты связывают низкое социальное положение женщин с исламизацией страны, которая нанесла серьезный урон достижениям прежде демократического общества.

Лидирующие позиции ожидаемо заняли страны Северной Европы вроде Исландии, где граждане на одних и тех же позициях получают одинаковую зарплату вне зависимости от гендерной принадлежности. Помимо этого показательного равноправия полов добились в Норвегии, Финляндии и Швеции. В топ также вошли Никарагуа, Новая Зеландия, Ирландия, Испания и Германия.

Авторы рейтинга отметили, что статистически россиянки дольше живут и более образованы, чем их соотечественники противоположного пола. Общий разрыв составляет 29,4%. При этом их зарплаты — на 28,8% ниже, а в целом доходы мужчин превышают женские на 41,1%. Результаты, полученные исследователями ВЭФ, слегка расходятся с отечественными. В марте Институт экономики РАН сообщил, что в настоящее время мужчины во всей стране получают на 27% больше, чем женщины, однако в Москве разница существенно меньше и составляет 11%.

Несмотря на все вышеперечисленное, в этом десятилетии количество женщин, занимающих руководящие посты в России, было выше, чем во всем остальном мире.

В 2018 году российская версия журнала Forbes опубликовала данные исследования аудиторско-консалтинговой фирмы Grant Thornton, согласно которому русские топ-менеджеры женского пола стали третьими по многочисленности после Филиппин и Индонезии. До этого они несколько лет занимали первое место.

В этом году исследователи ВЭФ провели сбор данных в 153 странах и просчитали глобальные показатели, согласно которым 101 государство поднялось в рейтинге, а еще 48 стран-участниц остались на своих прежних позициях. Специалисты предположили, что решить проблему гендерного неравенства удастся примерно через 99 лет — с прошлого года, когда в Давосе делали аналогичный прогноз, срок уменьшился на девять лет.

Вероятно, эксперты считают, что за этот срок поколение, которое выросло с привычкой дискриминировать женщин, чаще всего неосознанно, уже уступит место новому. Потому что экономические и образовательные программы при любом раскладе будет строиться на мировоззрении большинства, принимающего решения. Судя по последним новостям, некоторые отечественные знаменитости испытывают затруднения с восприятием места женщин в общественно-политической повестке, хотя в большинстве развитых стран мира эта тема уже давно перестала быть объектом дискуссий.

На этой неделе актер Михаил Боярский поделился своим видением о предназначении женщины в эфире ток-шоу «Сегодня вечером» на Первом канале. В программе, посвященной браку, вечный «Д'Артаньян», проживший 42 года со своей супругой, актрисой Ларисой Луппиан, заявил, что приоритетом в жизни каждой женщины должно стать материнство.

Актер предварительно высказался о кризисной, на его взгляд, ситуации, в которой сегодня оказался институт семьи, и дал наставление о роли представительниц женского пола остальным гостям шоу. «Мать, прежде всего! Больше ролей у нее нет, не надо других ролей», — подчеркнул Боярский. Он также отметил, что порядок вещей не должен отличаться от того, который был установлен «Господом Богом». Все аналогичные сценарии он назвал «извращением».