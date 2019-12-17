«Пизанская ель» и 18 миллионов: как украшают Россию

В Москву главная елка столицы — и, по совместительству, страны, — уже приехала на минувших выходных. Ее по традиции, установленной в 1996 году Борисом Ельциным, установят на Соборной площади в Кремле — к 23 декабря ее должны полностью украсить и увить гирляндами. Живую ель высотой 27 метров, дожившую до 90 лет, привезли автопоездом из Можайского района Подмосковья. За эти годы она достигла весьма внушительных размеров: диаметр ствола — 70 см, размах ветвей у основания – 7 м.

close Илья Питалев/РИА «Новости»

«Тяжеловата дорога была, конечно. Но ничего, с таким сопровождением мы хорошо доехали, — рассказал журналистам о доставке ели водитель автопоезда «Дед Мороз» Петр Почтарев. — Сложность в том, что погода такая как раз — дождь, плохо видать».

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Увидеть главную елку страны будет возможность только у тех, кто будет посещать московский Кремль — а вот на дерево на Красной площади могут посмотреть все москвичи и гости столицы. У ГУМа ель выросла искусственная — ее уже украсили гирляндами и игрушками с космической тематикой: на дереве красуются ракеты.

Главную елку Санкт-Петербурга начали собирать еще 3 декабря — тогда на Дворцовой площади появилась автовышка, а рабочие разложили конструкции. Высота искусственной ели должна составить 25 м в высоту, а на ее установку выделен бюджет в 4 млн рублей. Обещается, что к 20 декабря работы будут полностью окончены, и уже 21-го огни на ней зажжет настоящий Дед Мороз, который приедет из Великого Устюга.

close Алексей Даничев/РИА «Новости»

Для жителей Екатеринбурга на главной площади города — Площади 1905 года — сооружают Ледовый городок: он откроется 27 декабря и проработает месяц. Авторы проекта посвятили его важной дате — 200-летию с момента открытия Антарктиды экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева. На площади вырастут ледяной парусник, пингвины, горки под названиями «Ледяное озеро» и «Ныряющие пингвины» и прочая красота, сообщает портал «Уралнаш».

Ледовый городок — правда, не такой масштабный, как в Екатеринбурге, сооружают и на юге Сибири, в Омске.

В этом году главная елка города переезжает из парка культуры и отдыха 30-летия ВЛКСМ к Музыкальному театру. «Новогодняя елка в этом году будет установлена в самом центре города, — заявила мэр города Оксана Фадина, передает портал «Om1.Ru». — Чтобы у омичей была возможность не только ехать далеко в парк, но и погулять в центре».

В Казани главная елка оказалась выше ели на Соборной площади в Москве – ее высота составит 35 м. Открытие запланировано на 26 декабря возле Центра семьи «Казан». Как сообщает казанский «МК», на оформление новогоднего дерева ушло 93 тыс. светoдиодов, 12 цветовых пушек и 640 гирлянд. Вокруг нее тоже образуется Ледовый городок.

Главная елка Новосибирска – как и в большинстве городов, искусственная: ее высота составляет 22 м. В этом году ее устанавливают на новом месте – перед Оперным театром, а не на площади Ленина, как это было раньше. Елка – не новая: ее сделали еще в 2013 году. Как сообщала новосибирская «Комсомольская правда», на замену хвои, монтаж и демонтаж уйдет 1 млн рублей. Без скандала в этом году, впрочем, установка елки не обошлась: когда монтаж ее был закончен, жители Новосибирска обнаружили, что елка накренилась, и немедленно прозвали ее «Пизанской».

«Главная елка устала ждать Новый год», «Приуныла», «Срочно выделяйте 18 млн», — писали, по сообщению портала Vn.Ru, горожане в соцсетях. После этого недочеты монтажа исправили – но жители города все равно видят, что ель установлена немного криво.

О сумме в 18 млн жители Новосибирска шутили не зря — именно во столько обошлась новая искусственная ель городскому бюджету Кемерово.

close 6 рукопожатий Кемерово/vk.com

Ель высотой 25 м оказалась на 5 метров выше старой – ожидается, что она прослужит 15 лет. Высокую цену мэр города Илья Середюк объяснил журналистам. «Старая, которую ставили 11 лет, морально устарела и каждый год приходилось увеличивать финансирование на ее ремонт: 30% веток уже не работали, в этом году ремонт обошелся бы в 300–500 тыс. руб.»,— цитировал его «Интерфакс».

Кроме того, мэр заявил, что кемеровская ель – не такая уж и дорогая: он привел пример Красноярска, которому, по его словам, в прошлом году дерево обошлось в 50 млн рублей. Кстати, красноярская ель, приобретенная в прошлом году к Универсиаде – рекордсмен Евразии по высоте: она составляет 55 м.