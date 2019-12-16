Поцелуй двух невест: как Hallmark подорвал свою репутацию

Бренд Hallmark, обеспечивающий праздничное рождественское настроение всем американцам, оказался в центре скандала. Его спровоцировала попытка удалить рекламу со сценой поцелуя однополой пары, размещенную на телеканале Hallmark Channel, которая вызвала волну возмущения среди зрителей. Об этом сообщает телеканал CNN.

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В преддверии Рождества на телеканале Hallmark Channel появилась необычная реклама сервиса по планированию свадеб Zola.

В ней показана трогательная церемония бракосочетания в предновогодней обстановке с рождественскими венками, огнями, гирляндами и нарядными гостями. Однако в ролике есть кое-что поистине особенное: в главных ролях — невеста и невеста.

В ответ на такую рекламу организация «Миллион мам», осуждающая появление на телеканалах и в СМИ контента, связанного с ЛГБТК-тематикой, выступила с заявлением, согласно которому Hallmark ради коммерческой выгоды разрушили свою репутацию бренда для всей семьи. В своем обращении организация также привела комментарий одной из «мам» и зрительниц телеканала:

«Наша семья смотрела замечательный фильм <…> Было поздно, но наша дочь сидела с нами. Во время рекламного перерыва показали ролик от Zola с поцелуем двух женщин в губы! Hallmark, пожалуйста… Мы по горло сыты вездесущей гейской повесткой. Вы — один из немногих каналов, насчет которых мы не предполагали, что нам придется иметь дело с такой проблемой! Пожалуйста, откажитесь от этого и любых других лесбиянок, геев, бисексуалов и чего-либо еще… Мы любим вас, но не будем продолжать смотреть канал с такого рода рекламой», — написала возмущенная поклонница телеканала.

Представители Hallmark Channel решили, что критика обоснованна, и изъяли ролик с однополой парой из эфира. Другие рекламные видео сервиса Zola с традиционными парами, на телеканале остались.

Такое решение канал объяснил тем, что его консервативную редакционную политику нарушает спорный ролик с поцелуем двух женщин. А другие рекламы практически идентичны за исключением того факта, что в них были изображены не две невесты, а невеста с женихом.

Молли Бивер, вице-президент по связям с общественностью и коммуникациям в Hallmark, позже дала интервью Associated Press. Она объяснила, что этот ролик был попыткой «подтянуть» однополые пары к традиционным семейным ценностям, однако такой шаг вызвал лишь протесты и недоумение, поэтому рекламу решили убрать.

«Бренд Hallmark никогда не будет спорным. Мы не хотим порождать противоречия, мы очень старались держаться подальше от этого…», — отметила Бивер, добавив, что они передумали перестраивать традиционный посыл, который несут в массы.

Однако несколько дней спустя решение было изменено. В воскресенье вечером президент и главный исполнительный директор Hallmark Майк Перри опубликовал заявление, в котором извинялся и говорил о неверности предпринятого шага: «Команда Crown Media изрядно помучилась из-за этого решения, поскольку мы видели, как оно причинило непреднамеренный вред. Это был ошибочный шаг», — отметил Майк Перри.

Правда, решение восстановить рекламу — слишком запоздалое, поскольку эта спорная ситуация может нанести ущерб бренду не только в краткосрочной перспективе, но и на долгие годы.

Публику может отпугнуть то, как бесхребетно Hallmark отстаивали свою попытку выпустить остросоциальную рекламу (если быть точнее, никак не отстаивали).

Учитывая то, что сторонников «Миллиона мам» гораздо меньше миллиона — у них чуть более 96 тыс. фолловеров на Facebook, что даже не одна десятая от аудитории телеканала — компания Hallmark серьезно просчиталась.

Дело в том, что пиар-команда Hallmark приняла решение снять рекламу с эфира, ориентируясь на нескольких смущенных пользователей из Twitter и письмо «Миллиона мам». Вместо того, чтобы дальше защищать своих рекламодателей Zola и их ЛГБТК-клиентов, сторонников движения и просто зрителей, Hallmark испугались.

Однако теперь вполне возможно, что реальный миллион или более мам ЛГБТК-детей сейчас злятся на Hallmark за решение убрать однополых влюбленных из эфира. В настоящее время 63% американцев — более 200 миллионов человек, поддерживают однополые браки.