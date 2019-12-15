«Кино осиротело»: умерла Анна Карина

Франция скорбит по одной из самых любимых своих актрис: 14 декабря в возрасте 79 лет ушла из жизни легенда французского кинематографа Анна Карина. О смерти актрисы сообщил СМИ ее агент Лоран Баландра.

«Анна умерла вчера в парижской больнице от рака. Она была свободной, уникальной артисткой», — цитирует его заявление Le Monde.

Смерть одной из самых ярких звезд периода французской «новой волны» тяжело переживают те, кто высоко ценит ее вклад в кинематограф. «Сегодня французское кино осиротело. Оно потеряло одну из своих легенд», — написал в Twitter министр культуры Франции Франк Ристер. «Прощай, прекрасная Анна», — процитировали французские СМИ комментарий англо-французской актрисы и певицы Джейн Биркин.

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Свою печаль выразил и президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр. «Как и вы, сейчас я не могу сказать: «Прощай, Анна», — написал он в Twitter. — Ее жизнь в кинематографе крепко слилась с нашей». Он добавил несколько слов о красоте ушедшей актрисы. «Романтичная и такая красивая. Ее улыбка пробуждала все возможные эмоции», — заключил Лескюр. Отозвался на смерть Анны Кариной и бывший президент Каннского фестиваля Жиль Жакоб.

Еще в прошлом году дирекция проходившего в 71 раз Каннского фестиваля отдала дань уважения Анне Карина, поместив на афишу снимок Анны и Жана-Поля Бельмондо, сделанный на съемках картины Жана-Люка Годара «Безумный Пьеро» в 1965 году. Так в очередной раз подтвердилось: звезда «новой волны» навсегда осталась годаровской актрисой.

Анна Карина родилась в Дании 22 сентября 1940 года: ее настоящее имя — Анн Карин Байер. Детство ее было трудным: отец девочки бросил мать через год после ее рождения, а самой маме она не очень была нужна.

До четырех лет Анна жила с бабушкой и дедушкой, следующие четыре года провела в приюте, прежде чем мать забрала ее к себе.

Свое детство Анна Карина описывала как «отчаянное желание быть любимой». Однако любви не чувствовала — в 1957 году 17-летняя девушка, уже получившая в Дании опыт работы моделью и снявшаяся в одной короткометражке, сбежала из дома и автостопом добралась до Парижа. Во французской столице она оказалась без денег, жилья и знания языка, но с намерением стать французской актрисой.

Однажды ее заметили: в кафе Les Deux Magots к Анн Карин Байер подошла агент по рекламе и предложила сделать несколько снимков. Так миловидная девушка из Дании стала французской моделью. И достаточно успешной: ей приходилось работать с Пьером Карденом и Коко Шанель — по легенде, именно знаменитая модельер придумала сценическое имя для датчанки, Анна Карина.

Французской актрисой Анна Карина стала, когда в рекламном ролике пены для ванны Palmolive ее заметил кинокритик Жан-Люк Годар, в то время писавший рецензии на фильмы Cahiers du cinéma. Он предложил 17-летней девушке эпизодическую роль в своей дебютной картине «На последнем дыхании» с Жаном-Полем Бельмондо и Джин Сиберг, однако она отказалась, поскольку для сцены пришлось бы обнажиться. После этого режиссер нашел ей место в другой картине — «Маленький солдат» 1960 года, — так и не вышедшей на экраны из-за цензуры (она была посвящена Алжирской войне за независимость). Для того, чтобы принять участие в съемках, Анна Карина, не достигшая 21 года, вынуждена была просить согласия матери.

На съемках между актрисой и режиссером завязался роман — они поженились в 1961 году.

Анна Карина снялась в общей сложности в семи картинах Жана-Люка Годара, среди них — «Женщина есть женщина», «Жить своей жизнью» и, конечно, «Безумный Пьеро». Из-за этого она осталась в истории французского кинематографа годаровской актрисой, хотя ее снимали также Аньес Варда, Роже Вадим, Жак Риветт.

Сам по себе брак с режиссером, который был старше нее на 10 лет, оказался сложным — они ссорились на съемочных площадках, Анна Карина несколько раз тяжело заболевала, а муж не оказывал ей никакой поддержки. «С самого начала это был восторг, — вспоминала актриса в 2018 году в интервью изданию W magazine. — Конечно, у нас большая история любви и все такое, но мы были очень разными. Он был на 10 лет старше меня. Он был очень странным. Он мог уйти и вернуться через три недели… Это было сложно, а я была юной, мне еще 21 не было — Годару тогда было 30. Я знаю, что он не хотел обижать меня, но он это делал. Его никогда не было рядом, он никогда не приходил, я никогда не знала, где он. Он немножко сводил меня с ума».

После развода Анна Карина продолжила сниматься — она работала с Лукино Висконти, Джоржем Кьюкором, Райаном Вернером Фассбиндером. В 1967 году актриса снялась в мюзикле «Анна» Пьера Коральника, положившем начало ее музыкальной карьере. Две песни из мюзикла, записанные вместе с Сержем Гейнсбуром, «Sous le soleil exactement» и «Roller Girl», стали хитами.

В 1972 году Карина запустила свою продюсерскую компанию — первым фильмом стала картина «Жить вместе», которую она сама срежиссировала и в которой исполнила главную роль. В течение жизни она успела написать четыре романа. А последний музыкальный альбом, который выпустила легенда французского кино, вышел в 2018 году – он называется «Je suis une aventurière» («Я — авантюристка»).