«От этого умирают»: Ким Кардашьян рассказала о своих родах

Ким Кардашьян-Уэст поделилась с подписчиками подробностями своих тяжелых беременностей и родов, после которых ей пришлось делать многочисленные операции. 12 декабря звезда соцсетей и предпринимательница рассказала у себя в Instagram, что ее становление матерью прошло намного мучительнее, чем у большинства, и при других обстоятельствах могло бы завершиться летальным исходом.

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39-летняя мать четверых детей выложила видео в IGTV в рамках праздничной промо-кампании новой линейки домашней одежды своей марки утягивающего белья. Помимо Ким своими историями поделилось восемь женщин, которые рассказали истории из своей жизни в поддержку различных благотворительных проектов — будущий адвокат выбрала фонд Bail Project, который выплачивает залоги за тех, кто не может себе этого позволить.

Жена скандального рэпера Канье Уэста призналась, что в середине беременности ее старшей дочерью в 2013 году, у нее начались серьезные осложнения, которые проявились в преэклампсии. Это редкое заболевание вызывает повышенное артериальное давление, отеки и сильно сказывается на почках. Специалисты отмечают, что заболевание опасно не только вероятностью летального исхода как для матери, так и для плода, но и тем, что его нельзя вылечить полностью. В своем ролике звезда реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян» охарактеризовала патологию как болезнь, при которой «органы матери начинают отказывать».

«Единственный путь избавиться от этого — это родить ребенка. На сроке 34 с половиной недель мне пришлось искусственно вызывать роды, — вспоминала Кардашьян-Уэст, — Норт весила четыре фунта (1,8 кг — «Газета.Ru»)». Она добавила, что ее дочь родилась почти на шесть недель раньше срока, но на этом проблемы не закончились, потому что плацента, как правило выходящая следом за ребенком, осталась внутри.

После естественных родов, которые прошли без осложнений, заново начинаются не слишком болезненные схватки и рождается плацента. В случае с Ким этого не произошло из-за того, что эмбриональный орган врос в стенку матки, и потребовалось делать выскабливание, которое может потенциально закончиться кровотечением. Если же орган останется внутри матки, начнется воспаление и сепсис. По словам знаменитости, «это то, почему женщины умирают во время родов».

Несмотря на печальный опыт, Ким хотела завести как можно больше детей вместе с Канье, поэтому когда ее здоровье пришло в норму, звездная чета начала пытаться завести еще одного ребенка. К сожалению для них обоих, самая известная дочь Крис Дженнер и Роберта Кардашьяна испытывала трудности с зачатием. На минутном видео Кардашьян-Уэст рассказала о втором разе, когда она стала матерью: «После того, как родилась моя дочь, я все еще продолжала замораживать свои яйцеклетки. При помощи этого я смогла забеременеть моим сыном Сейнтом, и потом у меня осталось два эмбриона. У меня было то же заболевание и те же ужасные роды, которые были с моей первой дочерью».

На этом проблемы не закончились — после рождения старшего сына старшей сестре Кайли Дженнер пришлось перенести пять разных операций на внутренних органах за полтора года.

Желание стать уже многодетной матерью было сильнее всех полученных травм и долгого реабилитационного периода, однако когда супруги обратились ко врачам в третий раз с намерением сделать ЭКО, те были категорически против. Эксперты заявили, что с их стороны эти действия считались бы незаконными.

Тогда чета Уэстов обратилась к суррогатной матери, безболезненно родившей им дочь Чикаго в январе 2018 года, а затем к другой женщине, выносившей их младшего сына Псалма (он родился в мае).

В заключение Ким подчеркнула, что она «невероятно благодарна за своих прекрасных детей», независимо от того, как они ей достались. «Я бы прошла через все то же самое дважды ради того, чтобы остаться со своими малышами. Оно того стоило», — подвела итог одна из самых успешных западных предпринимательниц.

Скорее всего, пара обзаведется большим количеством детей — в октябре в эфире ток-шоу телеведущего Джеймса Кордена 42-летний Канье Уэст рассказал, что он хочет завести семерых детей.