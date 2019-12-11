Где жить хорошо: названы самые комфортные города России

Самым доступным и комфортным для жизни городом России признали Краснодар. К такому выводу пришел институт территориального развития «Урбаника» в результате нового исследования, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Реклама

По мнению авторов рейтинга, столица Краснодарского края активно развивалась в течение последних 10-15 лет, и теперь стоимость жилья, инфраструктура и прочие факторы формируют весьма комфортные условия для жизни. Кроме того, в Краснодарском крае благоприятный климат.

Глава города Евгений Первышов прокомментировал информагентству ТАСС высокую оценку Краснодара исследователями:

«Признание города самым комфортным в России — это некий аванс, показывающий, что мы движемся в нужном направлении. Для меня Краснодар по праву будет считаться самым комфортным городом, когда таким его будут называть сами краснодарцы», — заявил Первышов.

Также мэр рассказал о планах развития Краснодара на ближайшее будущее:

«Первое место — это всегда приятно, но нужно оставаться реалистами. Помимо текущих дел мы смотрим и в будущее — планируем новые дороги и трамвайные линии, новую набережную, зеленые зоны, промышленные кластеры и социальные объекты», — отметил Первышов.

О новом статусе Краснодара высказался также Николай Петропавловский, председатель комитета законодательного собрания Краснодарского края по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения. По его мнению, это неудивительно, ведь в городе сложилось сочетание нескольких особенных факторов, которого нет ни у одного города в стране.

«Первое — географическое положение: два часа езды до Черного моря, два часа — до Азовского, два часа — до Крымского моста. Второе — очень динамично развивающаяся территория с точки зрения услуг, бизнеса. Третье — большое количество рабочих мест», — объяснил Петропавловский.

Также председатель закса отметил хорошо развитую логистику в городе: «В силу расширения возможностей аэропорта, железнодорожного сообщения, теперь еще у нас открылась логистика на Крым, и Краснодарский край впервые за 300 лет стал транзитным регионом», — отметил собеседник агентства.

В рейтинге «Урбаники» каждый город мог набрать 100 баллов, которые складывались из показателей двух групп: в них оценивалось качество городской среды и учитывалась стоимость услуг. В первую пятерку рейтинга также попали Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга.

Сургут и Тюмень заняли второе и четвертое места соответственно благодаря большим зарплатам в сочетании с высоким уровнем жизни и благоустроенностью городской среды. Как и Краснодар, Тюмень относится к быстрорастущим городам: за последние годы ее население увеличилось с 400 тыс. до 800 тыс. человек.

Санкт-Петербург — единственный город-миллионник в первой пятерке рейтинга. Несмотря на не самое удачное соотношение зарплаты и стоимости покупки и аренды жилья в этом городе, в Петербурге низкие расходы на коммунальные услуги по сравнению с зарплатой, неплохая экологическая ситуация и хорошая обеспеченность жильем. Здесь на человека в среднем приходится больше 26 кв. м, в то время как, к примеру, в Москве — 20 кв. м.

Примечательно, что российская столица расположилась в рейтинге лишь на 52-м месте. На такую позицию Москву тянет слишком высокая стоимость жизни в сопоставлении со средней зарплатой, отмечается в рейтинге.

Последнее, 100-е место, досталось Уссурийску. Авторы рейтинга объясняют такое положение невысоким доходом местных жителей в сочетании с не самым дешевым жильем. Также роль сыграла инфраструктура: в городе немного торговых центров, низкий оборот розничной торговли, недостаточное количество проектов нового благоустройства и слабая освещенность улиц, пишет РБК со ссылкой на исследование.