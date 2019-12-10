Опрокинуть устои: как провести Новый Год без майонеза

Россиян предупредили о том, какие продукты с традиционного стола опаснее всего для здоровья. Диетолог Мария Дубская рассказала «Пятому каналу», от чего стоит отказаться — в рядах потенциальных изгоев оказались майонез, шампанское, колбасы и ветчина из свинины, соленья и сладости. Действительно, редкое застолье в России обходится без них, однако шеф-повара все равно оказались способны предложить альтернативу.

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Первое место в антирейтинге досталось майонезу, без которого вообще с трудом можно представить новогодний стол, ведь надо чем-то заправлять оливье, селедку под шубой и десять других салатов. В этой ситуации Мария Дубская рекомендует заменять такую заправку греческим или обычным йогуртом без вкусовых наполнителей и злаков — в таких обычно содержится лишний сахар.

Шеф-повар ресторана «ERWIN.РекаМореОкеан» Андрей Палесика поделился рецептом альтернативного майонеза: нужно взять сметану, добавить в нее горчицу, соль, перец, лимонный фреш, зелень и чеснок по вкусу — такая заправка подойдет как для оливье, так и для многих других салатов.

Тем, кто от настоящего майонеза совсем не может отказаться, шеф советует приготовить его самостоятельно — в таком хотя бы не будет стабилизаторов, консервантов и прочих добавок.

Чтобы совсем минимизировать вред от салатов, стоит делать выбор в пользу рецептов с более легкими заправками. Способ приготовления интересного и не менее новогоднего салата «Газете.Ru» подсказал шеф-повар необистро Geraldine Глеб Гайгер.

«Как альтернатива классическим салатам прекрасно подойдет салат с угрем унаги, рикоттой и мандариновым маслом. Помимо щедрой порции нескольких видов зелени (шпинат, салат айсберг, салат Романо, руккола) и рикотты, добавьте угорь, который можно купить в любом магазине для суши или на рынке. Главный секрет — соус! Чтобы его сделать, вам понадобятся пюре из мандаринов и хорошо охлажденное оливковое масло: пюре следует уварить и охладить, после чего венчиком смешать c холодным маслом. Салат можно украсить дольками мандарина, а если добавить их побольше, блюдо будет выглядеть ярким и праздничным», — сообщил шеф-повар.

close Салат с угрем, рикоттой и мандариновым маслом Салат с угрем, рикоттой и мандариновым маслом

Второе место в списке врагов здоровья и фигуры заняло шампанское. Праздничные пузырьки игристого могут раздражать желудочно-кишечный тракт, вызывая неприятные ощущения и стимулируя чувство голода — так можно легко съесть лишнего. Кроме того, игристое вино может содержать слишком много хоть и натуральных (однако это зависит от качества напитка), но все же сахаров. Сама диетолог отметила, что на Новый Год собирается заменить традиционный праздничный напиток на сухое вино.

На третье место эксперт поставила жирное мясо и его производные — колбасы и ветчину из свинины. Дубская отметила, что такие продукты часто добавляют в оливье. Если возвращаться к самому традиционному новогоднему блюду, шеф-повар Андрей Палесика отмечает, что колбасы, которую сейчас часто используют в рецепте, изначально в оливье не было: за мясную составляющую в салате отвечало мясо птицы. Шеф-повар также советует присмотреться к отварной говядине.

Соленья и маринованные овощи заняли четвертую строчку — и действительно, их запрещено есть тем, кто страдает от болезней желудочно-кишечного тракта, и стоит избегать больным гипертонией или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Диетолог рекомендует отдавать предпочтение только свежим овощам.

Сладости, что обычно считаются главным врагом фигуры, оказались на последнем месте списка. Мария Дубская напомнила, что на сладкое лучше есть фрукты, а десерты предпочтительнее употреблять с утра.

Андрей Палесика рассказал «Газете.Ru», как в домашних условиях приготовить полезные десерты и сладости. Шеф-повар отметил, что самое вредное в традиционных десертах — глютен, сахар и их высокая жирность, например, от сливок. Чтобы минимизировать негативное влияние, вместо обычной пшеничной муки можно использовать рисовую или гречневую. Жирные сливки лучше заменять на кокосовые, а сладость вместо сахара брать от сухофруктов и натурального фруктового пюре. Эксперт также привел пример простого и здорового десерта — пудинг из семян чиа и кокосового молока, который довольно легко приготовить в домашних условиях, залив семена молоком и оставив на ночь.