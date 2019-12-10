Танец не спас: платье Дианы никто не купил

На аукционе не смогли продать знаменитое платье принцессы Дианы

Лондонский аукционный дом не смог продать платье принцессы Дианы, в котором она танцевала с Джоном Траволтой в Белом доме в 1985 году. Лот, за который надеялись выручить около 300 тысяч фунтов стерлингов, даже не преодолел стартовую цену на торгах. Однако более дешевую одежду принцессы байеры все же смогли себе позволить.

Знаковый наряд принцессы Дианы не оправдал ожиданий владельцев на аукционе. Платье принцессы Уэльской, в котором она танцевала с Джоном Траволтой во время приема в Белом доме в 1985 году, стало самым неудачным лотом прошедшего вечера в лондонском аукционном доме Kerry Taylor Auctions.

Вечернее платье, о котором идет речь, было сшито из темно-синего бархата модельером Виктором Эдельштейном. Британского дизайнера сравнивали с Оскаром де ла Реной, но его успех ассоциировался исключительно с первой супругой принца Чарльза, а позже он вовсе ушел из индустрии и стал художником.

Видео, где принцесса танцевала под музыку из «Лихорадки субботнего вечера» в бальном наряде, дополненном драгоценностями из собрания семьи Виндзоров и секс-символом 80-х, запомнилось зрителям на Западе. Когда о танце члена королевской семьи с актером, к тому моменту снявшимся в мюзикле «Бриолин», узнали в Голливуде, 24-летняя Диана, которая и без этого пользовалась популярностью за границей, стала суперзвездой.

Однако спустя 34 года оказалось, что потенциальные покупатели не готовы к такой дорогостоящей ностальгии. Организаторы предполагали, что платье будет продано примерно за 250-350 тысяч фунтов стерлингов, однако ставки не дошли даже до 200 тысяч — с этой суммы должны были начаться торги, но ведущий был вынужден понизить стартовую цену.

Помимо платья Victor Edelstein в торгах участвовали еще две вещи из гардероба покойной матери принцев Уильяма и Гарри. В отличие от наряда, на который делали основную ставку, более скромные ансамбли были куплены — за 48 и 28 тысяч фунтов. Одним из них стало вечернее платье насыщенного синего цвета Katherine Cusack, а вторым — произведение дома Catherine Walker. Интересно, что оба приобретенных наряда совершенно очевидно будут находиться за стеклом коллекционеров не только из-за того, что они принадлежали принцессе Диане. Эти модели так явно отражают модные тенденции 80-х годов, что сейчас их можно было бы надеть разве что на вечеринку в стиле ретро.

По сообщениям британских СМИ, перед торгами распорядитель аукциона Керри Тейлор заявила, что дорогостоящим лотом заинтересовались покупатели из Великобритании и США. Тейлор добавила, что синее бархатное платье было куплено за 200 тысяч фунтов стерлингов в 2013 году неким «романтичным джентльменом, который, по сути, хотел поднять настроение своей супруге».

По словам аукционера, покупатель решил избавиться от вещи через несколько лет, потому что они с женой приняли решение, что наряд, оставшийся от танцев с Джоном Траволтой, должен перестать висеть в шкафу и появиться в публичном доступе. Сам 65-летний актер рассказал о своем знакомстве и танце с принцессой в интервью порталу Yahoo Entertainment на прошлой неделе/

Траволта признался, что он нервничал, когда готовился танцевать с невесткой Елизаветы II. Он отметил, что и не подозревал, что его попросят станцевать с высокопоставленной гостьей из Великобритании. Оказалось, что первая леди США Нэнси Рейган спланировала его танец с принцессой, но самого артиста уведомили буквально в последний момент. В последнем разговоре с прессой актер сказал, что если бы ему предоставили выбор, он бы попрактиковался в бальных танцах заранее.

Вечер в 1985 году не стал единственным, когда принцесса Уэльская надевала платья Виктора Эдельштейна. Она была в наряде модельера во время государственного визита в Австрию в 1986-м, а затем выбрала его же платье для вечера в Королевском театре Ковент-гарден в 1991 году. Бывший супруг младшей сестры королевы, принцессы Маргарет, лорд Сноуден написал ее портрет шесть лет спустя — для него она также позировала в тяжелом парадном одеянии, созданном Эдельштейном, с множеством складок и выдающимся бантом.

Всего за два месяца перед своей смертью уже экс-супруга наследника престола продала наряд на благотворительном аукционе для сбора средств в поддержку фондов, занимающихся помощью больным СПИДом. Тогда платье было продано предпринимательнице из Флориды за 100 тысяч фунтов стерлингов, но ей пришлось отказаться от него в 2011 году, когда она заявила о банкротстве. По сей день оно остается невостребованным.