Танец не спас: платье Дианы никто не купил

Знаковый наряд принцессы Дианы не оправдал ожиданий владельцев на аукционе. Платье принцессы Уэльской, в котором она танцевала с Джоном Траволтой во время приема в Белом доме в 1985 году, стало самым неудачным лотом прошедшего вечера в лондонском аукционном доме Kerry Taylor Auctions.

Вечернее платье, о котором идет речь, было сшито из темно-синего бархата модельером Виктором Эдельштейном. Британского дизайнера сравнивали с Оскаром де ла Реной, но его успех ассоциировался исключительно с первой супругой принца Чарльза, а позже он вовсе ушел из индустрии и стал художником.

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Видео, где принцесса танцевала под музыку из «Лихорадки субботнего вечера» в бальном наряде, дополненном драгоценностями из собрания семьи Виндзоров и секс-символом 80-х, запомнилось зрителям на Западе. Когда о танце члена королевской семьи с актером, к тому моменту снявшимся в мюзикле «Бриолин», узнали в Голливуде, 24-летняя Диана, которая и без этого пользовалась популярностью за границей, стала суперзвездой.

Однако спустя 34 года оказалось, что потенциальные покупатели не готовы к такой дорогостоящей ностальгии. Организаторы предполагали, что платье будет продано примерно за 250-350 тысяч фунтов стерлингов, однако ставки не дошли даже до 200 тысяч — с этой суммы должны были начаться торги, но ведущий был вынужден понизить стартовую цену.

Помимо платья Victor Edelstein в торгах участвовали еще две вещи из гардероба покойной матери принцев Уильяма и Гарри. В отличие от наряда, на который делали основную ставку, более скромные ансамбли были куплены — за 48 и 28 тысяч фунтов. Одним из них стало вечернее платье насыщенного синего цвета Katherine Cusack, а вторым — произведение дома Catherine Walker. Интересно, что оба приобретенных наряда совершенно очевидно будут находиться за стеклом коллекционеров не только из-за того, что они принадлежали принцессе Диане. Эти модели так явно отражают модные тенденции 80-х годов, что сейчас их можно было бы надеть разве что на вечеринку в стиле ретро.

По сообщениям британских СМИ, перед торгами распорядитель аукциона Керри Тейлор заявила, что дорогостоящим лотом заинтересовались покупатели из Великобритании и США. Тейлор добавила, что синее бархатное платье было куплено за 200 тысяч фунтов стерлингов в 2013 году неким «романтичным джентльменом, который, по сути, хотел поднять настроение своей супруге».

По словам аукционера, покупатель решил избавиться от вещи через несколько лет, потому что они с женой приняли решение, что наряд, оставшийся от танцев с Джоном Траволтой, должен перестать висеть в шкафу и появиться в публичном доступе. Сам 65-летний актер рассказал о своем знакомстве и танце с принцессой в интервью порталу Yahoo Entertainment на прошлой неделе/

Траволта признался, что он нервничал, когда готовился танцевать с невесткой Елизаветы II. Он отметил, что и не подозревал, что его попросят станцевать с высокопоставленной гостьей из Великобритании. Оказалось, что первая леди США Нэнси Рейган спланировала его танец с принцессой, но самого артиста уведомили буквально в последний момент. В последнем разговоре с прессой актер сказал, что если бы ему предоставили выбор, он бы попрактиковался в бальных танцах заранее.

Вечер в 1985 году не стал единственным, когда принцесса Уэльская надевала платья Виктора Эдельштейна. Она была в наряде модельера во время государственного визита в Австрию в 1986-м, а затем выбрала его же платье для вечера в Королевском театре Ковент-гарден в 1991 году. Бывший супруг младшей сестры королевы, принцессы Маргарет, лорд Сноуден написал ее портрет шесть лет спустя — для него она также позировала в тяжелом парадном одеянии, созданном Эдельштейном, с множеством складок и выдающимся бантом.

Всего за два месяца перед своей смертью уже экс-супруга наследника престола продала наряд на благотворительном аукционе для сбора средств в поддержку фондов, занимающихся помощью больным СПИДом. Тогда платье было продано предпринимательнице из Флориды за 100 тысяч фунтов стерлингов, но ей пришлось отказаться от него в 2011 году, когда она заявила о банкротстве. По сей день оно остается невостребованным.