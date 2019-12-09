Вечеринки не будет: принцессу Беатрис подставил отец

Королевская семья продолжает сталкиваться все с новыми и новыми проблемами из-за скандального интервью принца Эндрю. Опасения, что принцессе Беатрис придется отменять или переносить вечеринку по поводу своей помолвки, подтвердились, сообщает Daily Mail.

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Повышенное внимание к принцу Эндрю повлияло на планы его дочери Беатрис. Ей пришлось отказаться от проведения праздника в честь своей помолвки 18 декабря — именно эта дата значилась в приглашениях, которые она разослала своим друзьям и близким.

Знакомые принцессы забеспокоились о том, что место проведения вечеринки в знаковом месте — роскошном ресторане при отеле Chiltern Firehouse в центре Лондона — может привлечь слишком много папарацци, которые будут охотиться за принцем Эндрю. Беатрис и ее жених Эдоардо Моцци прислушались к совету друзей и отменили торжество. Вероятнее всего, вечеринка в честь помолвки состоится, но в другое время и в другом месте, чтобы принц Эндрю мог спокойно попасть на торжество и отметить радостное событие вместо со своей семьей без лишнего внимания фотографов и журналистов.

Что касается самой свадьбы, возможно, нам предстоит увидеть самую сдержанную королевскую церемонию бракосочетания за долгие годы.

Несмотря на то, что в прошлом году младшая сестра Беатрис принцесса Евгения связала себя узами брака в главной часовне Святого Георгия, а саму церемонию транслировали по ITV, уже ясно, что Беатрис не пойдет тем же путем.

В отличие от предыдущих королевских свадеб, которые частично финансировались государственными средствами из королевской казны, торжество Беатрис и Эдоардо будет оплачено в частном порядке.

Изначально предполагалось, что пара сыграет свадьбу в королевской резиденции принца Эндрю, однако в свете последних событий, скорее всего, планы изменятся.

Напомним, что во многочисленных проблемах, посыпавшихся на королевскую семью в последнее время, виновато интервью принца Эндрю программе «Би-Би-Си» Newsnight от 20 ноября, в котором шла речь о его отношениях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в педофилии и работорговле. Принц Эндрю, его дочь Беатрис и супруга Сара Фергюсон надеялись, что репутация герцога Йоркского изменится в лучшую сторону после таких откровений, однако все пошло не так.

Принцу Эндрю добровольно-принудительно пришлось отказаться от права официально представлять королевскую семью в ближайшем будущем, а также от зарплаты, которая составляла около 250 тыс. фунтов в год.

Это решение было совместно принято членами королевской семьи и не было искренним желанием принца. На его отстранении настоял его старший брат принц Чарльз.

Также ряд организаций и фондов объявили об отказе от сотрудничества с проектами, к которым герцог Йоркский имеет отношение. О прекращении спонсорства программы поддержки предпринимателей Pitch@Palace сообщила одна из крупнейших в мире аудиторских компаний KPMG. Затем британский телекоммуникационный холдинг BT решил прервать сотрудничество с еще одним проектом принца — фондом поддержки предпринимателей Inspiring Digital Enterprise Award (iDEA) «в свете недавних событий». Герцог Йоркский также лишился почетного поста канцлера в британском Университете Хаддерсфилда. В общей сложности от работы с принцем отказалось несколько десятков организаций.

Однако герцог Йоркский все еще имеет право появляться на публике вместе с королевскими родственниками во время семейных торжеств. Хотя в свадебные планы Беатрис и Эдоардо пришлось внести изменения, королевская семья по плану должна воссоединиться на Рождество.

По сообщению пресс-секретаря Букингемского дворца The Times, «герцог Йоркский все еще является частью королевской семьи, поэтому его можно будет увидеть на семейных праздниках».

Ожидается, что принц Эндрю присоединится к королеве Елизавете II и другим высокопоставленным членам королевской семьи на Рождество в церкви в Сандрингеме.