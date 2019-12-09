Вся власть — женщинам: чего хочет «Мисс Вселенная»

Победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего сегодня в американской Атланте в штате Джорджия, стала девушка из ЮАР — 26-летняя Зозибини Тунзи заняла первое место. Корону победительницы надела на нее «Мисс Вселенная 2018» Катриона Грей с Филиппин.

Второе и третье достались Мэдисон Андерсон из Пуэрто-Рико и Софии Арагон из Мексики. Это третий раз, когда в конкурсе побеждает представительница этой южноафриканской страны: в 1978 году победу одержала Маргарет Гардинер, а в 2017-м — Дэми-Ли Нил-Петерс.

Зозибини Тунзи — родом из маленького городка Тсоло, расположенного в Восточно-Капской провинции, 94% населения которой составляют представители народа коса: помимо английского, она владеет и языком коса. Кстати, в этой же провинции родились многие знаменитые политические деятели ЮАР — в частности, президенты Нельсон Мандела и Табо Мбеки.

Реклама

Как говорится на официальном сайте конкурса, Зозибини Тунзи — активистка, борющаяся против насилия в отношении женщин. Кроме того, она стоит за естественную красоту и считает, что девушек нужно учить любить себя такими, какие они есть.

«Я выросла в мире, где женщина, которая выглядит так, как я — с моим типом волос и типом кожи — никогда не считалась красивой, — сказала Зозибини Тунзи в своей финальной речи. – Я думаю, это время закончилось сегодня. Я хочу, чтобы дети смотрели на меня, на мое лицо, и видели в нем отражения своих лиц».

Защите женщин Зозибини Тунзи посвятила свою социальную кампанию в Instagram. Там же она немного рассказывает о себе — в частности, о том, что очень любит читать. «Первая книга, которую я когда-либо взяла в руки, принадлежала моей бабушке, — признается девушка. — Она подарила мне ее, потому что я любила сидеть у нее на коленях, делая вид, что читаю, пока она этим занималась». В посте, посвященном бабушке, Тунзи рассказала, что тягу к чтению и знаниям получила именно благодаря ей.

«Мисс Вселенная 2019» уверена: женщинам нужно становиться лидерами. Так она ответила на вопрос интеллектуального конкурса, когда ее спросили о самых важных вещах, которым сегодня нужно учить юных девушек. «Я думаю самая важная вещь, которой нужно учить, — это лидерство. Этого не доставало девушкам в течение долгого времени. Не потому, что мы этого не хотим, но потому, что общество не позволяет. Я думаю, что мы самые сильные создания в мире, и я считаю, что нам нужно взять эту возможность — вот, чему нужно учить юных девушек», — заявила Тунзи.

На фразе «Ничто так не важно, как занять свое место в обществе», которой она продолжила свою речь, Зозибини Тунзи сорвала бурные овации зала во время проведения конкурса.

Конкурс «Мисс Вселенная» прошел в 68-й раз. В десятку его победительниц вошли также Габриэлла Тафур из Колумбии (четвертое место) и Павинсуда Дрен из Таиланда (пятое место). Следом за ними идут представительницы Франции, Исландии, Индонезии, Перу и США.

Девушки из России в этому году на конкурсе не было – организаторы «Мисс России» в середине ноября объявили, что Алина Санько, которая должна была представить Россию, в США не поедет. Дело в том, что оргкомитет получил информацию о дате проведения финала «Мисс Вселенной» слишком поздно, поэтому было принято решение пренебречь этим конкурсом и сосредоточиться на участии в «Мисс Мира 2019», финал которого пройдет в Лондоне 14 декабря.