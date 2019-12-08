«Борется за будущее»: почему Анти-Грета проигрывает Грете

У европейских «правых» новое лицо — в Западной Европе о нем начали говорить еще в начале этого года, но в России узнали только совсем недавно. С конца ноября в Рунете множатся посты о 16-летней шведке Изабелле Нильссон Ярванди, которая публично выступает против глобализации, миграции, радикального феминизма и гендерного воспитания в шведских школах — девушку сравнивают с Гретой Тунберг, напирая на то, что если юную экологическую активистку знают все, то о Изабелле Нильссон Ярванди мало кто слышал.

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Посты, посвященные Ярванди, практически идентичны. «О Грете Тунберг говорит весь мир. Но почему никто не говорит об еще одной девушке из Швеции по имени Изабелла Нильссон Ярванди? Ей, кстати, тоже 16 лет. Она выступает против глобализма, пропаганды ЛГБТ в школах, за защиту традиционных семейных ценностей и за борьбу с нелегальными мигрантами. Пожалуй, я выберу этого героя», — повторяют пользователи Facebook и «Вконтакте».

О ней пишут в интернет-пабликах, собирающих забавные истории и мемы, в ноябре у нее появился аккаунт в соцсети «Вконтакте». А кроме того, пользователи соцсети не забывают указать на то, что внешне Изабелла Нильссон Ярванди привлекательнее, чем Грета Тунберг: в рунете распространяются мемы, в которых действительно красивая Изабелла противопоставляется невзрачной Грете.

Тексты и посты о 16-летней шведке, борющейся за традиционные ценности, в Западной Европе начали множиться весной этого года – больше всего их оказалось на итальянском языке, но есть и на французском, немецком, польском, сербском, болгарском. При этом содержание постов часто оказывается аналогичным тем, что написаны на русском.

В январе об Изабелле Нильссон Ярванди написало швейцарское издание Die Weltwoche: автором статьи была шведская писательница и сексолог Катерина Януш, которая изложила все то, что теперь переписывают другие. Она провела аналогии между деятельностью Греты Тунберг и Изабеллой Нильссон Ярванди – в частности, написала, что эко-активистка стала известна благодаря масштабной пиар-кампании, в отличие от Ярванди, поскольку «только политически корректные голоса могут быть услышаны».

На деле именно Катерина Януш стоит у истоков пиар-кампании самой Изабеллы Нильссон Ярванди, 16-летней уроженки Гетебогрга, мать которой шведка, а отец – выходец из Ирана.

В декабре 2018-го писательница рассказала в своем интернет-журнале Katerina Magazin о первом выступлении Ярванди в Гетеборге 9 декабря на площади Мюнторгетт во время акции «желтых жилетов», куда она приехала вместе с матерью и новорожденной сестрой.

Тогда в фокусе внимания девушки была именно проблема неконтролируемой миграции, с которой она, по ее словам, ежедневно сталкивается, живя в пригороде Гетеборга.

«Швеция всегда была хорошей страной, — цитирует девушку Катерина Януш в своей статье. – Она могла бы быть раем на Земле. Вместо этого мы неделя за неделей сталкиваемся с групповыми изнасилованиями, убийствами, домогательствами, пожарами, бомбами, разрушениями, террором, отказами системы, угрозами, бездомностью, ростом цен на жилье, наркотиками и так далее и так далее». В своей речи она призвала противостоять подписанию Швецией Глобального договора о миграции.

В первой статье, посвященной выступлению юной активистки, сквозило восхищение. «На ее бледное лицо и темные волосы падают снежинки. Но пусть ее хрупкая фигура вас не обманывает: в юном теле Изабеллы – стальное сердце и неукротимая смелость льва. Она не боится говорить то, что думает. Она борется за будущее — свое и своих близких».

Прошло несколько месяцев – и примерно то же самое стали писать в европейских правых изданиях и на форумах. Текст об Изабелле Нильссон Ярванди можно, в частности, найти на французском форуме сторонников Марин Ле Пен – в нем не только говорится о высказываниях девушки, но и дается оценка ее красоте.

Идеи Ярванди, между тем, совпадают с тем, что говорит сама Катерина Януш, шведская писательница чешского происхождения.

Многие ее книги адресованы детям – в них она занимается сексуальным просвещением (одна из них – «Как я появился на свет» — переведена на русский). Она много пишет об отношениях, о сексуальном насилии над женщинами, борется с практикой женского обрезания, а в последнее время – выступает с антимигрантских позиций. С 2017 года она время от времени жестко критикует миграционную политику Швеции — в частности, в январе 2017-го, выступая на чешском телевидении, она сказала: «Швецию уничтожает массовая иммигарция».

По мнению Януш, приток мигрантов стал причиной роста числа преступлений в Швеции. О том же говорит и Изабелла Нильссон Ярванди, благодаря своей внешности и происхождению оказавшаяся подходящим голосом для борьбы с миграцией – юная красивая девушка, дочь шведки и перса, воспринимается как человек, знающий проблему миграции изнутри.

После своего выступления она дала несколько интервью Youtube-каналам и произнесла речи на митингах в Стогкольме и Хельсингборге. Однако успеха Греты Тунберг пока не достигла: пишут об Изабелле Нильссон Ярванди на Западе лишь издания правого толка, воспринимающиеся как маргинальные.