Мелкие и пушистые: каких собак заводят в России

Самая популярная порода собак в России — немецкий шпиц. Об этом рассказали агентству новостей «Москва» в Российской кинологической федерации. Кинологи предположили, что причина всплеска народной любви к немецким шпицам в их небольших размерах. «Сейчас в стране востребованы компаньоны. Возможно, это связано с тем, что чаще всего животных заводят жители городов, которым комфортнее содержать маленькую собачку в квартире», — объясняют специалисты.

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Однако большая часть пород, попавших в список популярности, относится все же к крупным.

Следом за немецкими шпицами в рейтинге идут сибирский хаски, йоркширский терьер, акита-ину, среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, такса, сиба-ину, американский стаффордширский терьер и тибетский мастиф.

Немецкие шпицы пользовались любовью у россиян и в прошлом году. Тогда всю тройку лидеров рейтинга, составленного РКФ, составили псы маленьких размеров — на втором и третьем местах оказались йоркширские терьеры и чихуахуа. В перечне, опубликованном «Известиями», вслед за небольшими породами следовали крупные — на четвертом месте оказались немецкие овчарки, а следом шли лабрадоры. Места с шестого по десятое заняли среднеазиатская овчарка, сибирский хаски, джек-рассел-терьер, мопс и французский бульдог — в том, что касается размеров любимых собак россиян, оказалось соблюдено полное равновесие.

Йоркширских терьеров, немецких шпицев и чихуахуа любили и в 2017-м. Тогда в преддверии наступления года собаки онлайн-магазин Avito опубликовал рейтинг, который позволял оценить популярность той или иной породы в разных городах России — он основывался на количестве покупок собак. Как оказалось, в целом России наибольшим спросом пользовались щенки йоркширских терьеров (9,72%) и немецких шпицев, отставшие от лидеров всего на 0,01. Щенками чихуахуа интересовались 8% россиян, а четвертую и пятую позиции заняли немецкие овчарки (7,5%) и той-терьеры (6,3%).

При этом жители Казани, как оказалось, больше всего любят именно немецких овчарок — там эти большие, умные и преданные собаки оказались в лидерах. А в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Самаре в рейтинг вошли энергичные и шумные псы породы джек-рассел-терьер.

Удивительно, что в списках последних лет отсутствуют лабрадоры и золотые ретриверы — умные, нежные, добрые и уравновешенные псы, пользовавшиеся безусловной любовью россиян с начала XXI века. В последний раз названия этих пород можно было увидеть в рейтинге в 2016-м — тогда агентство «Москва» со ссылкой на РКФ сообщало, что они оказались на четвертом месте списка пород, популярных в столице.

В нынешнем перечне нет и любимых собак английской королевы Елизаветы II, корги: бум популярности этой породы, как рассказывала «Афиша», Москва пережила в 2014-м.

В целом за последние 10 лет список самых популярных в России пород собак претерпел незначительные изменения: россияне демонстрируют завидное постоянство.

В июле 2019-го портал News.Ru опубликовал данные, предоставленные президентом Российской кинологической федерации Владимиром Голубевым – в распоряжении редакции оказались списки за 2008-2009 и за 2018-2019 годы.

Как оказалось, популярность немецких шпицев резко возросла — за десять лет они скакнули с восьмого на первое место, остались в лидерах чихуахуа и йоркширские терьеры (третье и первое места соответственно — десять лет назад, второе и третье — сегодня). По оценке РКФ, по сравнению с прошлым десятилетием резко возросло число корги — в 2005 году в РКФ были зарегистрированы 104 пса этой породы, а в период с апреля 2018-го по апрель 2019-го — почти 7500.

Полюбили россияне, помимо корги, еще и сибирских хаски, джек-рассл-терьеров, французских бульдогов. А вот шарпеев и мопсов заводят сейчас все реже и реже — они из рейтинга совсем исчезли.

По каким причинам россияне резко проникаются любовью к тем или иным породам собак, попытался объяснить News.Ru ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц. Он предположил, что моду диктуют знаменитости. «Я думаю, скачок цен на вельш-корги связан с популярностью в России британской королевской семьи. У королевы Елизаветы есть несколько собак этой породы. А моду на шпицев диктуют наши знаменитости. Они появляются на мероприятиях с ними на руках. За ними все повторяют» , — рассказал Карапетьянц.

Правда, он немного ошибся — последняя корги Елизаветы II умерла в октябре 2018 года, и с тех пор она решила собак больше не заводить. Однако это действительно любимая порода главы британской королевской семьи: с 1952 года, когда королева взошла на трон, она успела воспитать и проводить в последний путь более тридцати корги и дорги.