Двойник Меланьи: женщина-миллионер пробилась в сенат США

В США появился новый необычный политик: в ближайшее время кресло сенатора от штата Джорджия займет 49-летняя Келли Леффлер — миллионер и финансист, которая обещает стать полной противоположностью большинству женщин, заседающих сейчас в конгрессе США.

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Келли Леффлер — одна из богатейших женщин Джорджии, глава финансовой компании Bakkt, совладелица женской баскетбольной команды Atlanta Dream и супруга основателя финансовой компании Intercontinental Exchange Джеффри Шпрехера. Долгое время она с мужем оказывала финансовую поддержку политическим комитетам, потратив на это около $3,2 млн. Теперь, сменив на посту сенатора штата Джорджия Джонни Изаксона, подавшего в отставку по состоянию здоровья, предпринимательница продолжит тратить личные деньги на свою политическую карьеру, сообщает Politico, — в следующем году Келли Леффлер планирует выделить $20 млн на собственную избирательную кампанию, которая позволит ей задержаться в сенате еще на четыре года.

Миллионер поддерживает политику президента США. «Я хочу бороться с социализмом плечом к плечу с Дональдом Трампом», — цитирует ее Financial Times.

Новое лицо в американских властных структурах, Келли Леффлер разительным образом отличается от большинства западных женщин-политиков: ее стиль одежды напоминает скорее образы первых леди, чем чиновниц и глав государств.

На мероприятие 4 декабря, во время которого Келли Леффлер представили как нового сенатора штата Джорджия, она пришла в зеленой блузе с бантом, которая выглядит практически копией знаменитой розовой блузки Gucci, надетой Меланьей Трамп на собрание республиканцев во время избирательной кампании Дональда Трампа.

Длинные, уложенные локонами волосы, яркая одежда, подчеркнутая женственность — всего этого западные женщины-политики старались избегать: долгие годы моду в политике задавали канцлер Германии Ангела Меркель и Хиллари Клинтон, бывший госсекретарь США, которая так и не смогла стать президентом. Брючный костюм, короткая стрижка или собранные волосы давали оппонентам-мужчинам понять, что перед ними женщина, которая не тратит много времени на наряды и думает вместо них о судьбах человечества. Однако все меняется — и вот уже подчеркнутая женственность становится вполне приемлемым стилем для женщин во власти.

Когда в июне 2019 года на пост временного канцлера Австрии утвердили 70-летнюю Бригитте Бирляйн, стало очевидно, что лицо европейской политики меняется. Юрист, сменившая Себастьяна Курца, носила блузы с рюшами и жабо, крупные серьги и ожерелья, уложенные локонами волосы, платья-футляры, кружево и непременные каблуки — словом, все то, чего избегали ее коллеги на Западе. Даже Тереза Мэй, известная своей любовью к моде, старалась одеваться не столь броско — правда, давая себе волю в украшениях.

В этом году женственность пришла в политику и в Аргентине. Точнее, вернулась — пост вице-президента заняла Кристина Киршнер, бывший президент страны. Еще будучи главой государства, она завоевала известность не только жесткой риторикой, но и любовью к шопингу. В своих туфлях Christian Louboutin и кружевных платьях Кристина Киршнер полностью опровергала классические представления о том, как должна одеваться женщина во власти. Но, возможно, она просто опередила время или показала, что локоны и оборки не делают женщину слабым политиком.