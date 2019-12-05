«Это просто я»: враги Трампа обманулись в дочери Елизаветы II

Дочь королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Анна внезапно завоевала популярность на Западе среди противников Трампа. Но ненадолго — вскоре наступило разочарование. А все потому, что они в очередной раз интерпретировали действия членов королевской семьи так, им нравится, то есть приняли желаемое за действительное.
Накануне, 4 декабря, СМИ и соцсети начали сообщать, что 69-летняя принцесса Анна отказалась общаться с Дональдом Трампом во время приема в Букингемском дворце, организованного для лидеров стран НАТО. Сеть облетели кадры, на которых Елизавета II, принц Чарльз и его жена Камилла Паркер Боулз пожимают руки Дональду и Меланье Трамп.
В дверях в это время томится принцесса Анна, как будто не желающая приближаться к беседующим первым лицам двух стран, а после того, как мать делает неопределенный жест и что-то ей говорит, пожимает плечами и разводит руками.
Пользователи соцсетей, ищущие подтверждения того, что Дональда Трампа ненавидит весь мир, наперебой восхищались королевским достоинством и непреклонностью, с которой дочь Елизаветы II отказалась приближаться к ненавидимому многими президенту США.
«Принцесса Анна такая: «Ну я пришла, мам, что ты еще от меня хочешь», — комментировали поведение дочери британской королевы в Twitter.
Пользователи соцсети под впечатлением от увиденного начали писать, что на принцессу Анну обращают преступно мало внимания, фокусируясь на старшем сыне Елизаветы II Чарльзе и его детях, — в то время как она великолепна, безумно много работает и весьма образованна. Однако через несколько часов тем, кто восторгался младшей сестрой принца Чарльза, объяснили, что она вовсе не пыталась избежать встречи с Трампом, прячась за дверью и разводя руками.
О том, что на самом деле произошло в Букингемском дворце, рассказала журналистка Лора Элстон из агентства Press Association, у которой была возможность видеть все своими глазами. Ее версию событий изложил в Twitter репортер издания The Times of London Валентайн Лоу.
В реальности, как выяснилось, Елизавета II поговорила с президентской четой из США и повернула голову в сторону входных дверей, чтобы посмотреть, кто там на очереди. Увидела она там только свою дочь Анну.
«Анна развела руками и сказала: «Это просто я». И добавила через мгновение: «И они», — указав на сотрудников дворца за своей спиной», — пишет Лоу.
Таким образом многие просто обманулись, поверив в то, что над Дональдом Трампом регулярно подшучивают и издеваются в Букингемском дворце. Так же, как это было и раньше, потому что каждый раз, когда президент США посещает лондонскую резиденцию королевы Великобритании – а это был уже третий, — в соцсетях начинают строить версии о том, каким образом Елизавета II выразила свое презрение к Трампу на этот раз.
Когда в июне 2019 года Дональд Трамп приезжал в Лондон с государственным визитом вместе с женой и детьми, в Twitter были уверены, что Елизавета II тайно продемонстрировала ему свое презрение при помощи украшения, которое она выбрала для торжественного ужина в Букингемском дворце. Это была тиара с бирманскими рубинами — она была создана в 1973 году в ювелирной мастерской Garrard, а использовали для нее драгоценные камни, которые Елизавета получила в 1947 году в качестве свадебного подарка от народа Бирмы.
Пользователи Twitter нашли информацию о том, что рубины предназначались для защиты от зла и болезней, после чего сделали вывод, что британская королева указала с их помощью, что Трамп — истинное зло.
В 2018 году Дональд Трам также встречался с Елизаветой II — однако визит был рабочим, поэтому торжественного банкета в Букингемском дворце по поводу его приезда не устраивали.
Тем не менее, и тогда в соцсетях сумели разглядеть тайный знак презрения, который якобы подавала Елизавета II американскому президенту.
Когда Дональд и Меланья Трамп приходили на чай к Елизавете II, британская королева встретила их в небесно-голубом костюме, на котором красовалась брошь, подаренная ей Бараком и Мишель Обамой. «В Великобритании это все равно что задиссить», — прокомментировал королевский выбор украшения американский телеведущий Джимми Киммел, имея в виду регулярные стычки рэперов, пытающихся оскорбить друг друга как можно эффектнее. Хотела ли Елизавета II нанести удар по самолюбию Трампа, при этом неизвестно.