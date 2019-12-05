«Это просто я»: враги Трампа обманулись в дочери Елизаветы II

Дочь королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Анна внезапно завоевала популярность на Западе среди противников Трампа. Но ненадолго — вскоре наступило разочарование. А все потому, что они в очередной раз интерпретировали действия членов королевской семьи так, им нравится, то есть приняли желаемое за действительное.

Princess Anne responds with a shrug as the Queen gestures her after greeting US president Donald Trump and First Lady Melania.



The world leader was invited to meet the royals as part of the Nato summit held in London https://t.co/yAJDagcU0E pic.twitter.com/8GYnGe7IVc — ITV News (@itvnews) 4 декабря 2019 г.

Накануне, 4 декабря, СМИ и соцсети начали сообщать, что 69-летняя принцесса Анна отказалась общаться с Дональдом Трампом во время приема в Букингемском дворце, организованного для лидеров стран НАТО. Сеть облетели кадры, на которых Елизавета II, принц Чарльз и его жена Камилла Паркер Боулз пожимают руки Дональду и Меланье Трамп.

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В дверях в это время томится принцесса Анна, как будто не желающая приближаться к беседующим первым лицам двух стран, а после того, как мать делает неопределенный жест и что-то ей говорит, пожимает плечами и разводит руками.

Пользователи соцсетей, ищущие подтверждения того, что Дональда Трампа ненавидит весь мир, наперебой восхищались королевским достоинством и непреклонностью, с которой дочь Елизаветы II отказалась приближаться к ненавидимому многими президенту США.

«Принцесса Анна такая: «Ну я пришла, мам, что ты еще от меня хочешь», — комментировали поведение дочери британской королевы в Twitter.

Пользователи соцсети под впечатлением от увиденного начали писать, что на принцессу Анну обращают преступно мало внимания, фокусируясь на старшем сыне Елизаветы II Чарльзе и его детях, — в то время как она великолепна, безумно много работает и весьма образованна. Однако через несколько часов тем, кто восторгался младшей сестрой принца Чарльза, объяснили, что она вовсе не пыталась избежать встречи с Трампом, прячась за дверью и разводя руками.

О том, что на самом деле произошло в Букингемском дворце, рассказала журналистка Лора Элстон из агентства Press Association, у которой была возможность видеть все своими глазами. Ее версию событий изложил в Twitter репортер издания The Times of London Валентайн Лоу.

В реальности, как выяснилось, Елизавета II поговорила с президентской четой из США и повернула голову в сторону входных дверей, чтобы посмотреть, кто там на очереди. Увидела она там только свою дочь Анну.

«Анна развела руками и сказала: «Это просто я». И добавила через мгновение: «И они», — указав на сотрудников дворца за своей спиной», — пишет Лоу.

Таким образом многие просто обманулись, поверив в то, что над Дональдом Трампом регулярно подшучивают и издеваются в Букингемском дворце. Так же, как это было и раньше, потому что каждый раз, когда президент США посещает лондонскую резиденцию королевы Великобритании – а это был уже третий, — в соцсетях начинают строить версии о том, каким образом Елизавета II выразила свое презрение к Трампу на этот раз.

Когда в июне 2019 года Дональд Трамп приезжал в Лондон с государственным визитом вместе с женой и детьми, в Twitter были уверены, что Елизавета II тайно продемонстрировала ему свое презрение при помощи украшения, которое она выбрала для торжественного ужина в Букингемском дворце. Это была тиара с бирманскими рубинами — она была создана в 1973 году в ювелирной мастерской Garrard, а использовали для нее драгоценные камни, которые Елизавета получила в 1947 году в качестве свадебного подарка от народа Бирмы.

Пользователи Twitter нашли информацию о том, что рубины предназначались для защиты от зла и болезней, после чего сделали вывод, что британская королева указала с их помощью, что Трамп — истинное зло.

В 2018 году Дональд Трам также встречался с Елизаветой II — однако визит был рабочим, поэтому торжественного банкета в Букингемском дворце по поводу его приезда не устраивали.

Тем не менее, и тогда в соцсетях сумели разглядеть тайный знак презрения, который якобы подавала Елизавета II американскому президенту.

Когда Дональд и Меланья Трамп приходили на чай к Елизавете II, британская королева встретила их в небесно-голубом костюме, на котором красовалась брошь, подаренная ей Бараком и Мишель Обамой. «В Великобритании это все равно что задиссить», — прокомментировал королевский выбор украшения американский телеведущий Джимми Киммел, имея в виду регулярные стычки рэперов, пытающихся оскорбить друг друга как можно эффектнее. Хотела ли Елизавета II нанести удар по самолюбию Трампа, при этом неизвестно.