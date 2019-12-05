Человек-паук не у дел: Эмма Стоун выходит замуж

Лауреатка «Оскара» Эмма Стоун выходит замуж. Об этом стало известно в среду, 4 декабря из Instagram ее 34-летнего бойфренда Дэйва МакКэри. Он поделился совместной фотографией со своей улыбающейся невестой, которая демонстрировала помолвочное кольцо на камеру. МакКэри подписал снимок эмодзи в виде сердечка. О том, когда и где состоится долгожданная свадьба, пока ничего не сообщается.

31-летняя Эмма Стоун и один из сценаристов американского шоу Saturday Night Live Дэйв МакКэри встречаются с 2017 года. Согласно источникам таблоида People, они познакомились на одной из передач шоу, на которую Эмму Стоун позвали после того, как актрисе вручили «Оскар» за роль в фильме «Ла-Ла Лэнд». Уже на афтерпати SNL Стоун и МакКэри застали за поцелуями. После этого их несколько раз видели вместе в весьма романтической обстановке — на ужинах в ресторанах и прогулках в парках.

Звезда «Ла-Ла Ленда» также пришла поддержать МакКэри, когда его номинировали на премию «Эмми» за режиссерский дебют в проекте «Медведь Бригсби» в июле 2017 года.

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Однако официально было признано, что у Эммы Стоун завязался серьезный роман с МакКэри, когда актриса и сценарист комедийного шоу появились в качестве пары на вечеринке «Золотого глобуса», на который ее номинировали за роль герцогини Абигейл Мэшам в фильме «Фаворитка».

До знакомства с МакКэри Эмма Стоун встречалась с актером Эндрю Гарфилдом. Они снимались в фильмах о Человеке-пауке, пробыли вместе почти пять лет и даже планировали свадьбу на лето 2015-го, но расстались в начале того года.

После расставания Стоун и Гарфилд остались прекрасными друзьями. Когда в январе 2017-го актрисе вручали «Золотой глобус» за роль в «Ла-Ла Ленде», Гарфилд встал и аплодисментами поднял за собой весь зал. А в мае 2017 года Стоун навестила своего бывшего возлюбленного, прилетев в Лондон в свободное время от съемок в картине «Фаворитка»: в это время Гарфилд принимал участие в постановке «Ангелов в Америке» в честь 25-летнего юбилея пьесы.

Поклонники актеров очень надеялись, что Эмма и Эндрю когда-нибудь снова будут вместе, однако этого так и не случилось.

Друг о друге актеров долгое время спрашивали и продолжают спрашивать в каждом интервью. В одном из них Эндрю Гарфилд на вопрос о том, кого бы взял с собой на необи­таемый остров, назвал Эмму Стоун, что вызвало много вопросов.

В другом интервью актрису попросили прокомментировать этот ответ бывшего возлюбленного: «И я тоже по-прежнему очень люблю Эндрю. Хотя мы уже больше года не вместе. Это печально — быть одной... Но год был все равно интересный. Нам удалось расстаться большими друзьями, и надеюсь, так оно будет всегда», — поделилась Эмма.

Она также рассказала, что стало причиной их расставания: «Не хочу сказать, что я не причастна к разрыву наших отношений. Эндрю хотел семью... А под семьей, разумеется, подразумевается не пышная свадьба, а рождение детей. Вот что означает — хотеть семью. Я же, наверное, не была уверена в своей готовности», — объяснила актриса. От следующего вопроса — можно ли надеяться на то, что когда-нибудь они снова сойдутся, — актриса загадочно ушла.

То, что актеры расстались по взаимному согласию и их связывают лишь теплые дружеские отношения, подтверждают и друзья бывшей пары: «Нет никакой драмы, они просто отдалились друг от друга из-за работы. Они по-прежнему заботятся друг о друге. Они все еще любят друг друга, состоят в хороших отношениях и остаются близки», — рассказывал источник People после того, как актеры расстались.