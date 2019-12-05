Твердый и надежный: выбран цвет 2020 года

Международный исследовательский институт Pantone объявил главный цвет 2020 года. Это оттенок Pantone 19-4052 Classic Blue — «Классический синий». Об этом сообщается на официальной странице института в Instagram.

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«Представляем цвет 2020 года — PANTONE 19-4052 «Классический синий» — надежный синий оттенок вне времени, элегантный в своей простоте. Наводящий на мысли о небе в сумерках, «Классический синий» внушает чувство защищенности, подчеркивая нашу потребность в надежности и опоре», — пишут представители Pantone.

«Поскольку мы готовимся переступить порог новой эры, Pantone превращает новый оттенок в мультисенсорный опыт, чтобы охватить больше людей и предоставить каждому возможность коммуницировать с цветом, <…> чтобы сделать оттенок 2020 года по-настоящему захватывающим цветовым опытом для всех», — также отмечается в публикации.

На официальном сайте Pantone выбор цвета 2020 года объясняется тем, что такой оттенок синего воспринимается нами как цвет мира и спокойствия, внушающий ощущение безопасности.

«Мы живем во время, требующее доверия и верности. Именно такого рода постоянство и уверенность выражает Pantone 19-4052 «Классический синий» — твердый и надежный синий оттенок, на который мы всегда можем положиться», — заявила исполнительный директор Института цвета Леатрис Эйсман.

На протяжении последних 20 лет каждый декабрь институт присуждает различным оттенкам почетное звание «Цвет года», который впоследствии должен оказывать влияние на модные тенденции в одежде, интерьере, промышленном и графическом дизайне, а также в оформлении упаковок различной продукции.

Pantone составляет собственный рейтинг, в котором учитываются последние тенденции в индустрии моды и дизайна, в кинематографии, искусстве и многих других сферах. Кроме того, рассматриваются также крупные события мирового спорта и экономики, тренды в социальных сетях и прочее. Немаловажное влияние оказывают и новые технологии, материалы, текстуры и другие эффекты.

Согласно информации из пресс-релиза Pantone, цвета могут заключать в себе «наш коллективный опыт и отражать все то, что происходит в глобальной культуре в отрезок времени».

Цветом 2019 года назвали оттенок 16-1546 — «Живой коралл», который составляют оттенки яркого апельсина с золотым подтоном. Как и все остальные цвета, этот был выбран не случайно: представители института уверяли, что «Живой коралл» символизирует «врожденную потребность в оптимизме и радостных надеждах» и «аутентичный и захватывающий опыт, который дает близость».

Вице-президент института цвета Pantone Лори Прессман раскрыла порталу TIME еще одну причину, почему именно такой оттенок стал главным для 2019 года. По ее словам, цвет, выбранный представлять грядущий год, должен быть «жизнеутверждающим» и придавать человечеству энергию жизни в непростые времена.

Для Pantone цвет — отдельный язык, который, ко всему прочему, «неразрывно связан с культурой».

«Мы видим, как экология занимает важное место в мире, где мы живем сегодня, по двум главным причинам, и одна из них — степень нашей зависимости от технологий. Поскольку мы так привязаны к тому, чего на самом деле не существует, нам правда важно стать ближе к тому, что реально», — объяснила Прессман параллель между технологиями и природой. Именно потому, что ничего более реального, чем природа, для человечества не существует, выбор пал на яркий, но натуральный, а не синтетический оттенок.

К тому же цвет коралла как нельзя лучше отображает одну из глобальных проблем человечества — экологический кризис: от загрязнения окружающей среды страдают океаны, и целые коралловые рифы погибают вследствие высокого содержания отравляющих веществ и пластика в воде.