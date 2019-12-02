Мир в протестах: в какие страны не стоит ехать сейчас

Иран, Ирак, Чили, Гонконг, Колумбия: в самых разных уголках мира сейчас проходят массовые протесты, выливающиеся подчас во вспышки насилия. За исключением Гонконга, эти страны никогда не были популярными у туристов направлениями — но сейчас даже там, где ожидаешь рождественского настроения и елок на площадях, люди, скорее, настроены протестовать, а не покупать подарки на рождественских базарах.

Реклама

На прошлой неделе Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о волне климатических и других протестов, которая в ближайшее время коснется популярных у туристов стран мира.

Уже в пятницу, 29 ноября, сотни тысяч активистов по всему миру приняли участие в протестах в рамках молодежного движения Fridays for Future («Пятницы ради будущего»). Первыми на акции вышли жители Австралии. Основная масса активистов собралась перед штаб-квартирой правящей в Австралии Либеральной партии. В штате Новый Южный Уэльс, на юго-востоке страны, более трех недель бушевали разрушительные пожары, в которых австралийцы винят непосредственно изменения климата. В первую очередь эти протесты направлены против премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, которого обвиняют в бездействии из-за отрицания связи климатических изменений и пожаров.

В Германии акции Fridays For Future в этот день прошли в более чем 500 городах. «В городах Берлин, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен, Дюссельдорф и Кельн ожидаются манифестации активистов борьбы с изменением климата; повышенные меры безопасности; ограничения движения транспорта», — отмечалось в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД.

Немецкие активисты добиваются доработки правительственного климатического пакета и, в частности, скорейшего отказа Германии от угольной энергетики: согласно принятой в начале года программе, страна откажется от использования бурого и каменного угля в производстве электроэнергии лишь к 2038 году.

По информации Deutsche Welle, в пятницу на востоке Германии по этому поводу протестовали члены движения гражданского неповиновения Ende Gelände («На этом все»). Демонстранты оккупировали буроугольный бассейн под Лейпцигом, котлован Вельцов-Зюд в федеральной земле Бранденбург, а также карьер и его пути для транспортировки угля в Йеншвальде.

В стороне не осталась и Япония: протесты против изменения климата в эту пятницу не прошли мимо этого государства. Демонстранты прошлись по токийскому району Синдзюку, где располагаются офисы крупнейших японских корпораций.

И это далеко не конец. Собравшимся отдыхать в Испании стоит иметь в виду, что почти весь декабрь местные жители будут устраивать климатические протесты. В понедельник, 2 декабря, в Мадриде открылась конференция ООН по проблемам изменения климата, также известная под названием COP25, в которой примут участие от 20 до 25 тысяч человек. Главы государств и правительств, политики, ученые и общественные деятели до 13 декабря будут собираться в испанской столице, чтобы обсудить проблемы экологии и климата.

Примечательно, что изначально конференцию предполагалось провести в столице Чили Сантьяго, однако акции протеста, которые сейчас проходят там, вынудили изменить место проведения СОР25.

Согласно данным МИД РФ, на 13 и 21 декабря в Испании также запланированы забастовки работников подразделения железнодорожной компании Renfe в Бильбао, что приведет к изменению в расписании движения поездов.

В ведомстве также предупредили и о других протестных акциях по всему миру. К примеру, на Мальте в городе Валлетта сегодня, 2 декабря, прошла антиправительственная манифестация, из-за которой было ограничено движение транспорта.

В крупных городах Франции на 5 декабря запланированы забастовки профсоюзов сотрудников пожарных служб, из-за чего в городах также будут организованы повышенные меры безопасности и ограничено движение транспорта.