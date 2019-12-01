Королевские объятия: как принцесса Диана боролась со СПИДом

Почему принцесса Диана обнимала больных СПИДом

Принцессу Диану чаще вспоминают как икону стиля или трагическую жертву обстоятельств — но не как общественного деятеля. И совершенно напрасно, поскольку именно ей удалось перевернуть отношение мира к ВИЧ-инфицированным людям. По случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом «Газета.Ru» рассказывает, как леди Диана на своем примере показывала, что болезнь не передается при прикосновении.

Больше тридцати лет назад был учрежден Всемирный день борьбы со СПИДом — с 1988 года начало зимы становится временем, когда можно и нужно вспомнить о тех, чьи жизни унесла эта болезнь, узнать о том, насколько широко она сейчас распространена, и о способах профилактики.

А еще — подумать о людях, которые живут с ВИЧ прямо сейчас и которым приходится нелегко не потому, что болезнь не изучена, не поддается терапии или распространяется неизвестным образом. Просто несмотря на то, что в наше время всякий образованный человек знает, что ВИЧ передается половым путем или из крови в кровь, независимо от сексуальной ориентации или образа жизни человека, и что благодаря антиретровирусной терапии ВИЧ-положительные люди могут жить долго и счастливо, одной из самых болезненных проблем остается стигматизация. К людям с таким статусом до сих пор относятся с опаской или пренебрежением.

Практически так же к ним относились и тридцать пять лет назад, когда СПИД несправедливо называли «чумой XX века», хотя уже тогда было известно, что воздушно-капельным путем он не передается. Тогда бороться за то, чтобы люди с этим синдромом не воспринимались как изгои, означало проявить исключительное мужество и королевское благородство. И если и был человек, благодаря которому самые обычные люди понимали, что ВИЧ — не чума или проказа, — то это принцесса Диана.

В 1987 году в Мидлсекской больнице в Лондоне принцесса Уэльская открывала первое в Великобритании отделение для людей, больных СПИДом или оказавшихся носителями ВИЧ.

Общаясь с пациентами, «народная принцесса» пожала руку 32-летнему пациенту.

Она не надела перчатку — хотя так опасались делать даже медсестры: это стало историческим моментом, который если не перевернул, то хотя бы немного сдвинул в лучшую сторону отношение к ВИЧ-инфицированным.

«Если члену королевской семьи разрешают пойти и пожать руку пациенту, то кто-нибудь на автобусной остановке или в супермаркете тоже может это сделать. Это образовывало людей», — так оценит потом этот жест в беседе с «Би-би-си» Джон О'Рейли, медбрат, работавший в отделении.

И это действительно просвещало людей во всем мире — пока газеты пугали эпидемией СПИДа, фотографии принцессы Дианы, продолжавшей навещать пациентов специализированных отделений, убеждали читателей глянцевых журналов, таблоидов и еженедельников, что ВИЧ не передается при прикосновении.

В 1991 году, например, она посетила хоспис для больных СПИДом в Торонто — маленькое отделение на 12 коек. Как писала позже, в 1997-м, основательница учреждения Джун Коллвуд в журнале Maclean's, тогда знаний об этой болезни было так мало, что даже родственники пациентов боялись приближаться к ним и навещали родных, держась от них на расстоянии. Но принцесса Диана переходила из палаты в палату, присаживалась на кровати и брала за руки пациентов.

«ВИЧ не делает людей опасными для тех, кто с ними знакомится, — подтверждала принцесса Диана в том же 1991-м на конференции, посвященной больным СПИДом детям. — Так что вы можете пожимать им руки и обнимать. Одни небеса знают, как это им нужно».

Сегодня дело, начатое принцессой Дианой, продолжает ее младший сын принц Гарри — в мире, где есть терапия и люди знают о ВИЧ-инфекции больше, чем в 1987-м, он поддерживает организации, борющиеся с распространением заболевания. «Она хотела узнать умиравших пациентов не как цифры статистики, а как людей, — рассказал он в прошлом году на одном из мероприятий в Новой Зеландии. – За год до смерти моей матери для СПИДа и ВИЧ была впервые разработана по-настоящему эффективная антиретровирусная терапия. Она не дожила до того момента, когда она стала широко доступна и спасла бессчетное количество жизней в Великобритании и за ее пределами».