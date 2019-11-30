Конфуз Наоми и цветок зла: худшие наряды недели

Наоми Кэмпбелл

Как правило, легендарная супермодель не попадает в списки плохо одетых знаменитостей, но даже самая четко налаженная система периодически дает сбой. Кэмпбелл появилась на благотворительном мероприятии, устроенном джинсовой маркой в Лондоне, 26 ноября. Для позирования у пресс-вола Наоми по одной ей известной причине выбрала черный топ без бретелей, который по длине мог сойти за платье, причем для беременных. Далее шли безукоризненные синие джинсы, которые в сочетании с остальным образом навевали воспоминания о подростковых американских фильмах 90-х. Но «сделали» лук, конечно же, серебряные босоножки на платформе и шпильке, которых мы не видели со времен выпускных в нулевых. Добавьте к этому неизвестно как выживший в 2010-м чокер, и вы получите не только эту фотографию, но и экскурс по умершим трендам последних 30 лет.

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Игги Азалеа

В понедельник, 25 ноября, австралийская рэп-исполнительница посетила мероприятие в Лондоне, на котором явно собиралась сойти «за свою». Однако если ее выбор ансамбля House Of Holland с принтом из красной клетки тартан был обоснован хоть чем-то, то нижняя черная майка с розовым принтом и еще одна сомнительная сверху вводят в заблуждение. Видимо, певица не хотела мерзнуть в столице Англии, и поэтому надела пару слоев, хотя существует великое множество предметов гардероба, которые можно добавить к стеганому юбочному костюму и после этого не выглядеть, как человек, у которого в самый неподходящий момент отключили электричество. Сложно представить, какой выбор обуви стилисты предложили Азалии, но наверняка там было что-то кроме высоких замшевых сапог на шпильке, которые сегодня в индустрии развлечений разрешается носить разве что Ариане Гранде. В результате осенний образ получился провальным, но 29-летняя Игги наверняка не расстроилась, если осознала свой модный провал — она появляется в списках людей, оплошавших с одеждой, куда чаще, чем во всех остальных.

Хейли Атвелл

Можно сколько угодно говорить про элегантность пышных черных платьев с большим количеством рюш, но наряд, который британская актриса надела на церемонию вручения наград театральным деятелям «Evening Standard Theatre Awards», попросту не мог быть создан для произведения положительного впечатления. Если вы привыкли осматривать людей, начиная с ног и заканчивая головой, разочарование настигнет вас на последнем отрезке пути, но падение с высоты ожиданий будет еще более болезненным. На такую юбку толстовская Анна Каренина бы променяла свое знаменитое черное платье, но в районе талии знаменитая литературная героиня бы вежливо откланялась. Сияющий пояс цвета розового золота, увенчанный розовым цветком на подложке из страстных перьев прямо в районе солнечного сплетения, даже не может вызвать адекватных вопросов. Ведь для чего пытаться выяснить что-либо у явно неадекватного производителя (наряд сшили, кстати говоря, в Dolce & Gabbana), если ответ, как и трагедия этой флоры на ни в чем не повинном черном платье с воздушной сеткой, очевиден: «Потому что».

Тони Гаррн

Немецкая модель выглядела по-настоящему сногсшибательно на музыкальной премии в Берлине, когда пришла позировать собравшимся фотографам в леопардовом платье (как говорится, широко известного в узких кругах) британского бренда Aadnevik. Сомневаться в том, что Тони решила на один вечер стать амазонкой, не приходится, и в этом желании нет ничего постыдного, в отличие от предпочтения именно этой модели. Трудно сказать, что в этой взрослой версии мультфильма «Флинстоуны» вызывает больший визуальный дискомфорт — причудливое декольте, «железный» пояс или разрез в районе таза, где видно, что платье — это наполовину боди. Хотя нет, больше всего смущает последний элемент, прикрытый, из всех фактур и текстур на земле, овалом из кружева. Необъяснимо, но факт.