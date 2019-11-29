Туристический «Оскар»: Москва признана лучшим городом в мире

Москва получила главную премию World Travel Awards в самой главной номинации — «Лучшее туристское направление. Город». Об этом сообщает РИА «Новости».

Радостной и неожиданной новостью поспешил поделиться Сергей Собянин в своем Instagram.

«Мы взяли одну из самых престижных премий туриндустрии. Только что завершилась церемония награждения победителей, где нам вручили туристический «Оскар» в главной номинации, — сообщил мэр Москвы. — В этом году столицу уже посетили 19,5 миллиона туристов, а впереди еще новогодние праздники. И это не считая 45 миллионов экскурсантов, которые приезжали к нам на день. Это высокая оценка нашей работы и всех москвичей».

За этот титул вместе с российской столицей соперничали Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон, Париж, Санкт-Петербург, Сидней, Рио-де-Жанейро и другие города мира, однако Москву выбрала большая часть туристов и профессионалов индустрии.

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Чемпионат мира по футболу положительно повлиял на туристический поток: с каждым годом столицу посещают все больше и больше иностранцев. Чаще всего всего приезжают из Китая, Германии, Франции, Италии и Израиля — гости отмечают красоту, удобство столицы и безопасность, отмечает «Вести.Ru».

Председатель московского комитета по туризму Екатерина Проничева, посетившая церемонию, отметила, что премия World Travel Awards — это «знак качества» и признак того, что столица начинает укреплять позиции международного центра туризма.

«Это город с богатой историей и культурой, с одной из крупнейших экономик мира, огромный деловой мегаполис, — подчеркнула Проничева. — Туристы из разных стран, приезжая в Москву, получают положительные впечатления, приобретают уникальный опыт и чувствуют себя комфортно и безопасно».

Она также добавила, что оценка путешественников, голосовавших за российскую столицу наряду с профессионалами мировой туротрасли стало лучшим тому подтверждением.

Церемония награждения прошла 28 ноября в Омане. Финал World Travel Awards 2020 состоится в Москве, о чем стало известно еще месяц назад. Такое решение принял оргкомитет международной премии по туризму.

«Мы приветствуем решение организаторов World Travel Awards и благодарим их за доверие. Это отличная новость и самая лучшая оценка проделанной в последние годы работы. Несмотря на довольно жесткую конкуренцию, Москва продолжает укреплять позиции как международный туристический центр», — отметила вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

Однако Москва — не единственный российский город, который высоко оценили на конкурсе. Санкт-Петербург в этом году также обошел Лондон, Париж и Рим и даже одержал победу в номинации «Ведущий культурный город мира».

«У нас реализуется программа событийного туризма в течение всего года. Наши фестивали и праздники становятся международными лауреатами разных премий, и иностранцы активно их посещают», — прокомментировал «Вести.Ru» победу Петербурга в номинации Евгений Панкевич, председатель городского комитета по туризму.

В этом году в премии отметился также крымский курорт Mriya Resort & Spa, который победил сразу в четырех номинациях: «Ведущий мировой курорт для отдыха», «Ведущий мировой оздоровительный курорт», «Ведущий мировой семейный курорт с виллами класса люкс» и «Ведущая мировая управляющая компания в сфере туризма и индустрии гостеприимства». Всего в финале приняли участие 332 компании из 89 стран мира.

Премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году и в настоящее время считается наиболее престижной наградой в этой сфере, за что ее часто называют «Оскаром туристической индустрии». Она присуждается ежегодно международной комиссией жюри, состоящей из экспертов в сфере гостеприимства и специалистов, в первую очередь, из Всемирного совета путешествий и туризма. Титулы присуждаются не только на общем мировом уровне, но и на восьми международных региональных уровнях. У премии также есть множество номинаций, которые дают оценку туристическим отелям и жилью, достопримечательностям, авиакомпаниям и транспорту.