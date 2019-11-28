Экстаз потребления: во что превратилась «черная пятница»

Традиция «черной пятницы» пришла к нам, как не трудно догадаться, из стран с рабочими маркетинговыми стратегиями, однако изначально этот термин не ассоциировался с выгодой или какой-либо удачей. Впервые словосочетание было использовано в 1869 году в США после обвала биржи золота.

«Черной» та пятница 24 сентября стала благодаря двум финансистам с Уолл-стрит, которые за несколько лет до этого приобрели большие запасы золота и убедили своих крупных клиентов вложиться в покупку из расчета на получение выгоды.

В результате падения курса золота на 30% многие инвесторы стали банкротами всего за один день. Прошло достаточно много времени, прежде чем американцы смогли воспользоваться выражением заново и не путать его с событиями на рынке.

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Почему лучший для ритейлеров день в году называется «черным», есть совершенно другое объяснение, связанное с небольшим нюансом работы бухгалтеров в США. Когда все бухгалтерские книги заполнялись вручную, было принято отмечать прибыль черным, а убытки — красным. Скорее всего, на протяжении остального года документы часто становились «красными», а сутки после Дня благодарения были «черными», когда американцы покупали значительное число товаров по сниженным ценам.

Считается, что руку к закреплению названия приложили полицейские из Филадельфии в 50-х годах прошлого века — после Дня благодарения огромные массы туристов приезжали в город на традиционную игру в американский футбол, где играли команды «Армии» и «Флота».

Без покупки сувениров приезжие тоже не торопились обратно домой. В связи с ростом преступности и беспорядков в городе власти были вынуждены задействовать всех имевшихся людей, чтобы избежать хаоса. Полиция, работавшая на продолжительных сменах, окрестила день большой игры «Черной пятницей».

В 1966 году эту характеристику использовали маркетологи, которые разместили рекламу в популярном журнале The American Philatelist, а к концу 80-х продавцы и покупатели уже свободно связывали термин с сезоном скидок после традиционного американского праздника.

Однако именно лихорадка шопинга в ноябре началась задолго до несчастий офицеров из Филадельфии — благодаря параду универмага Macy's, который ежегодно проходит в конце осени в Нью-Йорке в честь Дня благодарения. В 1924 году руководство Macy's впервые анонсировало день скидок на некоторые группы товаров, и нью-йоркцы отнеслись к предложению с большим воодушевлением. Закрывающий парад универмага Санта Клаус ознаменовывает и другое важное явление в жизни платежеспособных американцев — подготовку к праздничному сезону, когда даже люди, склонные к социопатии, покупают подарки на Рождество и Новый год.

Выражение полицейских завоевало массу поклонников в 1980-х, когда расцвет рекламной индустрии принес свои плоды — в магазинах началась настоящая давка и нешуточная борьба за предметы одежды, электронику, игрушки и многое другое. Руководствуясь традицией своей родины, глобальные американские корпорации начали внедрять сезоны скидок в другие страны вроде Великобритании, Бразилии, Индии, Франции и тд.

Когда их конкуренты на локальных рынках поняли, что упускают уникальную возможность распродать старые коллекции, международные компании, не связанные ни с Днем благодарения, ни с филадельфийскими представителями закона, отправили своих граждан сражаться за вещи в торговых центры.

С развитием онлайн-шопинга атака на аутлеты и бутики в последнюю пятницу ноября значительно ослабла, и теперь перегрузки также испытывают сайты и серверы различных брендов и торговых сетей. Поэтому с развитием технологий самым страшным днем для разработчиков сайтов с товарами стал Кибер-понедельник, который идет следом за распродажами в оффлайн-магазинах на выходных.

Сервис Adobe Analytics опубликовал результаты прошлогодних распродаж в США, которые проводили 80 крупнейших ритейлеров в стране. Выяснилось, что в «черную пятницу» американцы оставили в магазинах $6,2 млрд, два из них были потрачены через мобильные приложения. Популярность онлайн-покупок прекрасно просматривалась благодаря исследованию аналитиков. В Кибер-понедельник в 2018-м граждане США суммарно приобрели товаров на $7,9 млрд.

Поток предложений и периодически выгодных акций, благодаря которым люди зачастую тратят больше денег, чем за весь год, заставил некоторых продавцов задуматься о целесообразности желания продать как можно больше. Все же за прошедший год мировые СМИ, политики и даже мода так много говорили о чрезмерном потреблении, которым болеет человечество.

В этом году у некоторых косметических брендов в США появилась новая стратегия, которая напоминает скромную акцию протеста против капитализма. Производители выпустили заявление, в котором написали, что не хотят, чтобы их продукцию покупали только из-за того, что нужно купить хоть что-то. В качестве аргумента они назвали желание быть полезными людям и «не продавать сыворотки с ретинолом (класс веществ, произведенных на основе витамина А — «Газета.Ru») всем, кто может их себе позволить».

Чтобы не стать одним из людей с ненужными им банками ретинола, можно попытаться придерживаться базовых правил.

Во-первых, оцените свою коллекцию вещей и поймите, нужно ли ей обновление, или вы просто становитесь жертвой маркетологов. Во-вторых, установите свой лимит — выделите сумму, которую вы готовы потратить без лишних сомнений. Если у вас есть подозрение, что вы совершаете покупку ради покупки, будет не так обидно отдать за это сумму, предназначенную для оплаты коммунальных услуг. В-третьих, решившись отправиться в торговый центр в пятницу, подумайте о том, что бы вы могли подарить близким на Новый год.

В этом году 31 декабря останется рабочим днем, а количество времени, проведенного в толпе обессиливших сограждан, можно сократить до минимума и хотя бы «отстреляться» за один раз.