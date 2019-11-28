Звонки по графику: Ченнинг Татум борется за опеку над дочерью

Ченнинг Татум собирается добиться компромисса в опеке над дочерью через суд, поскольку считает, что проводит недостаточно времени со своим ребенком. Об этом сообщает Page Six.

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Развод Ченнинга Татума и Дженны Деван начинает напоминать бесконечное расставание Бреда Питта с Анджелиной Джоли, которые уже четвертый год не могут поделить своих шестерых детей. Татум и Деван на протяжении двух лет с момента прекращения своих отношений продолжают устанавливать правила совместной опеки над шестилетней Эверли через суд.

На прошлой неделе Ченнинг Татум обратился в суд с ходатайством о пересмотре прав на опеку над ребенком и правил совместного времяпрепровождения с дочерью.

Сейчас у Татума и Деван установлена совместная юридическая и физическая опека над Эверли, однако правила встреч с девочкой остаются очень расплывчатыми.

«Из-за специфики наших профессий наши графики постоянно меняются, поэтому нам необходимо подстраиваться, чтобы работать и проводить равное время с Эверли. Нам трудно решать этот вопрос без посторонней помощи, что приводит к путанице и конфликтам», — отмечает Татум в документе.

39-летний актер намерен заключить соглашение, по которому он будет вправе забирать дочь из школы, брать ее с собой в поездки, а также проводить с ней праздники вроде Хэллоуина, Дня Благодарения, Пасху, дни рождения и каникулы. Отмечается, что график летних каникул родители уже согласовали. Дата слушания назначена на 28 января 2020 года.

«За последние шесть месяцев для меня стало очевидным, что четкий и конкретный график нам очень важен и просто необходим, — объясняет Татум. — Нам обоим нужно иметь возможность планировать свои действия в течение определенного времени [проводимого с дочерью], в особенности, в праздничные дни, а наличие установленного графика поможет нам это сделать».

Ченнинг Татум также просит суд установить расписание разговоров с дочерью по видеосвязи и дать возможность им с бывшей супругой ежемесячно получать консультации по опеке от соответствующего эксперта.

«Во избежание ненужных спорных ситуаций, я считаю, что нам нужна помощь консультанта по совместной опеке, чтобы помочь нам вносить необходимые изменения в график времяпрепровождения в дочерью, поскольку мы сами не можем решать эту проблему эффективно, <…> и чтобы мы могли решать любые другие вопросы, которые могут возникнуть в связи с опекой и совместным воспитанием», — добавляет Татум.

Помимо всего прочего актер требует, чтобы имя, фотографии и другие изображения Эверли не использовались в рекламных кампаниях, объявлениях и даже публиковаться в социальных сетях без согласия обоих родителей.

В своем заявлении Ченнинг Татум уверяет, что его супруга одобряет такое решение и в той же степени нуждается в составлении расписания и урегулировании прочих нюансов.

Источники E! News также подтверждают, что 38-летняя актриса стремится к тому же, чего желает ее бывший муж. По словам инсайдера, Дженна хочет, чтобы у Эверли были прекрасные отношения с ее родным отцом.

«Приоритет номер один для Дженны — дочь и ее благополучие. Она хочет, чтобы Эверли ощущала стабильность и счастье», — сообщает источник.

Ченнинг Татум и Дженна Деван подали на развод в марте прошлого года и рассказали об этом в соцсетях, заверив поклонников, что это решение было принято обоюдно, и бывшие супруги останутся друзьями. Звезды прожили в браке 9 лет.

За это время никто из них не был уличен в измене, пара никогда не скандалила на публике и выглядела одной из самых счастливых и гармоничных в Голливуде.

Официальная причина развода так и остается неизвестной. Как сообщали источники, причиной могли стать конфликты на почве, опять же, постоянной занятости на работе. Незадолго до объявления о разводе супруги практически перестали видеться и появлялись на светских мероприятиях по отдельности.