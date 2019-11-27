«Наглый плагиат»: Versace защищает культовое «голое» платье

Люксовая итальянская марка одежды Versace подала в суд на американский масс-маркет бренд Fashion Nova за копирование известных моделей платьев.

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Versace подали иск в Федеральный суд Лос-Анджелеса на калифорнийскую компанию, обвинив масс-маркет-бренд в нарушении авторских прав.

Дело в том, что, по мнению Versace, модельеры Fashion Nova скопировали дизайн трех платьев, защищенных авторским правом. Одним из них является культовое платье Jungle Print, которое Дженнифер Лопес надевала на церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми» в 2000 году. Она же продемонстрировала обновленную версию платья, закрыв показ весна/лето 2020, который прошел этой осенью в Милане. Эта модель действительно является знаковой для модного дома — ее дизайн разрабатывала лично Донателла Версаче, и, к тому же, платье «Джунгли» стало таким популярным среди пользователей Сети, что его считают причиной создания сервиса Google Images. Слишком много людей хотели посмотреть на одетую, но полуобнаженную звезду 90-х, так что разработчики пошли им навстречу и внедрили функцию поиска по картинке. Отмечается, что среди ключевых характеристик платья дизайнерами Fashion Nova были скопированы такие детали, как расклешенные рукава, принт с листьями бамбука, глубокий V-образный вырез, высокий разрез, а также круглая брошь у пупка.

Другое платье, дизайн которого скопировал магазин масс-маркета, выполнено из ткани с черно-золотым принтом Barocco-57, который также является «одним из самых известных дизайнов в мире моды и мгновенно распознается потребителями как фирменный знак Versace», сообщается в заявлении. Третье платье, в плагиате которого подозревают дизайнеров Fashion Nova, — модель Pop Hearts, из черной ткани с разноцветными сердцами, V-образным вырезом и высоким разрезом на подоле.

Представители Versace утверждают, что с июля этого года в Fashion Nova четыре раза направлялись письма с просьбой прекратить производство платьев, однако никакой реакции не последовало, и компания решила обратиться в суд.

В поданном иске отмечается, что компания Fashion Nova обвиняется в «сознательном пренебрежении правами Versace». В компании считают, что использование брендом аналогичных дизайнов может ввести покупателей в заблуждение: они могут подумать, что бренды как-то связаны между собой, а это, в свою очередь, нарушает права модного дома.

В документе также указывается, что в результате такого шага Fashion Nova репутация Versace была поставлена под удар.

«Способность Fashion Nova выпускать новую одежду так быстро обусловлена в значительной степени ее готовностью копировать защищенные авторским правом дизайны, торговые марки и элементы фирменного стиля известных дизайнеров», — отмечается в заявлении.

Также представители Versace утверждают, что Fashion Nova копирует модели и других известных брендов, в том числе Adidas. Таким образом, свое заявление компания объясняет как попытку положить конец свободному заимствованию известных дизайнов.

«Этим иском Versace стремится положить конец последней наглой попытке Fashion Nova скопировать работы еще одного всемирно известного дизайнера», — говорится в иске.

Таким образом, Versace требуют возмещения материального ущерба за нарушение авторских прав и прав на фирменный стиль в размере несколько сотен тысяч долларов. Кроме того, компания запрашивает всю прибыль, которую Fashion Nova получила от продажи скопированных платьев, а также $90 тыс. в качестве компенсации за нанесенный моральный ущерб.

Если суд окажется на стороне итальянского дома, основанного Джанни Версаче в 1978 году, сравнительно небольшая компания, которая базируется в самом маленьком городе Калифорнии с населением в 112 человек, столкнется с самыми большими финансовыми потерями. Сеть имеет всего пять магазинов в торговых центрах на юге Калифорнии, в которых суммарно работает около 600 человек. Однако это не мешает компании нескромно называть себя «лучшим интернет-магазином женской одежды» на своем сайте. Один из главных принципов бренда звучит так: «Мы считаем, что вы заслуживаете того, чтобы выглядеть на миллион долларов, не грабя банк». Это частично объясняет, но не оправдывает наглое заимствование дизайнов многомиллионного бренда.