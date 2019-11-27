Воры во дворце: что знаменитости крадут у Виндзоров

Американская певица кубинского происхождения Камила Кабелло украла карандаш из Кенсингтонского дворца и получила комментарий от герцогов Кембриджских. В октябре исполнительница хита этого лета «Havana» посетила официальную резиденцию семьи будущего короля, чтобы вместе с ним встретиться с финалистами премии Teen Hero, которую проводит «Би-би-си» Radio 1, и рассказала о происшествии в эфире радиостанции во вторник, 26 ноября.

22-летняя Камила призналась, что во время приема во дворце ведущий шоу на «Би-би-си» Грег Джеймс подначивал ее взять что-нибудь из вещей герцогов. В итоге, по ее словам, он трижды взял ее на слабо, и она не смогла устоять. Джеймс, который вел тот эфир, вспомнил: «Мы готовимся встретиться с Уильямом и Кейт и я говорю: «Укради что-нибудь. Карандаш».

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Кабелло присоединилась к рассказу и объяснила свое решение поддаться на провокацию замечанием, что «нельзя три раза брать человека на слабо».

Однако история закончилась не на этапе мелкой кражи, потому что сразу после того, как девушка сделала это, радиоведущий громко сказал одному из служащих дворца о том, что сделала певица. После этого девушка испугалась и, если верить ее словам, спрятала карандаш в сумку своей матери, которая пыталась уговорить ее вернуть канцелярскую принадлежность на место. Тем не менее Камила осталась непреклонной, так что теперь исполнительница хвастается, что у нее дома лежит королевский карандаш. В ходе интервью Камила Кабелло также в шутку попросила прощения у Кейт и Уильяма и сказала, что она «не могла уснуть прошлой ночью», потому что «должна была в этом признаться». Прошло не так много времени, прежде чем на новость о незначительной краже отреагировали люди, которые ведут официальные аккаунты Кенсингтонского дворца в соцсетях.

К счастью для Кабелло и Джеймса, которым попросту стало скучно дожидаться членов королевской семьи перед стартом приема, представители королевской семьи не посчитали нужным создавать некомфортную для бывших гостей ситуацию, но оставили небольшой комментарий ради шутки.

Под постом с новостью в Twitter представители дворца разместили эмодзи из пары глаз, смотрящих в сторону, чтобы показать, что пропажу заметили, но делать с этим явно ничего не будут. Поклонники герцогов Кембриджских не оставили реакцию без внимания и отметили безукоризненное чувство юмора родителей троих детей и их подчиненных.

Трудно представить количество желаний навсегда запомнить день своего визита к Елизавете II и ее родственникам подобным образом, которые были подавлены и воплощены на территории королевских владений во всей Великобритании. Приглашенные к королеве люди явно делали это не из какого-либо злого умысла, но в некоторых случаях унести нечто существенное все же удается.

Скорее всего, если бы кража Кабелло была более значительной, ей бы пришлось аккуратно и без лишней шумихи вернуть чужую собственность на место. Оказывается, прецеденты уже случались. Писатель и телеведущий Стивен Фрай рассказал комику Миранде Харт, что один из его друзей крал из Букингемского дворца чайную ложку в качестве памятного сувенира. По его словам, по прошествии недели тому приятелю позвонил человек, который представился сотрудником королевской кладовой и сказал: «Нам кажется, что вы нечаянно оставили у себя одну из ложек Ее величества. Возможно вы будете так любезны и отошлёте ее обратно в закрытой упаковке». Публика узнала об этом благодаря шоу комика Майкла Макинтайра «Send To All», в котором ведущий берет у приглашенной знаменитости телефон и сочиняет историю, которую потом отправляет смской всем людям из списка контактов гостя. Ответом Фрая послужила указанная выше история.

Сегодня довольно сложно это вообразить, но летом 2009 года на вечеринке в саду на территории Букингемского дворца произошла массовая кража антикварной посуды, принадлежащей Виндзорам. Большая часть приглашенных сидела под открытым небом, пока королева и ее ближайшее окружение расположились под навесом, но вскоре начался сильный дождь и град, поэтому Елизавета II пригласила оставшихся гостей укрыться вместе с ней. После того, как прием был окончен, сотрудники дворца не досчитались минимум восьми серебряных столовых приборов времен правления короля Георга III, восьми блюдец и чашек с монограммой Ее величества и нескольких предметов, которые семья унаследовала от королевы Виктории. Дворец отказался давать комментарии СМИ, но королевские инсайдеры отметили в разговоре с журналистами, что некоторые из утраченных вещей «не поддаются оценке».