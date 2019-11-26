«Наделало шума»: Зеленская продаст скандальное платье

Елена Зеленская решила забыть о конфузной ситуации, в которую она попала якобы из-за незнания национальных традиций на церемонии интронизации императора Нарухито. Первая леди Украины публично заявила о своем желании избавиться от платья авторства украинского дизайнера Ивана Фролова, наделавшего шума после публикации фотографий с торжественного мероприятия в Сети.

Зеленская опубликовала в Instagram пост, где рядом с фотографией наряда написала о дальнейшей судьбе произведения бренда Frolov: «То самое желтое платье, которое я надевала на церемонию интронизации японского Императора и которое наделало шума, послужит доброму делу!» По словам 41-летнего бывшего сценариста, она выставит платье в качестве лота на аукционе, сборы от которого пойдут в украинский фонд, помогающий детям с онкологическими заболеваниями. Причиной, по которой она планирует продать желтое платье именно сейчас, Елена назвала грядущий Всемирный день сострадания. Праздник, созданный для того, чтобы отметить достижения всех благотворительных организаций, пройдет 28 ноября.

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В конце октября супруга Владимира Зеленского соблюла все стандартные требования к гардеробу для подобных случаев — перчатки, туфли закрытого фасона и клатч оказались безукоризненными. Однако платье в пол вызвало большой резонанс в первую очередь благодаря лимонно-желтому цвету и низкой степени образованности комментаторов на Facebook, решивших, что выбранный Зеленской оттенок могут носить только члены японской королевской семьи.

Один из них написал: «Желтые цвета — это цвета семьи императора. Именно поэтому представители всех иностранных представительств и миссий никогда не надевают вещи желтого цвета на официальный прием в Японии или даже в посольство Японии. Это или неуважение к императору, или человек демонстрирует родственные связи с ним». Пока одни присоединились к порицанию непродуманного выбора первой леди, корреспонденты различных СМИ уточнили у представителей посольства, что цветовая гамма в традиционных нарядах монархов действительно существует, но ни один японец не был оскорблен.

Чувства хозяев не были задеты благодаря двум факторам — тому, что с XIX века в стране куда либеральнее относятся к ношению любых цветов из палитры, и тому, что на сегодняшний день императорскими цветами остаются сумаховый (цвет перезревшей моркови), желто-рыжий и гардениевый. Все три японцы причисляют к категории «запрещенных», но это скорее дань уважения, чем безапелляционное правило.

Куда более популярным оказалось мнение, что Елене Зеленской, обладающей чувством вкуса и умением грамотно носить простую одежду, не стоило надевать бледно-желтое платье по другим причинам. Трудно придумать более неудачный фасон для первой леди Украины, чем то, к чему она в результате пришла в сотрудничестве с дизайнером. Длинные, но все равно слишком короткие рукава, открывавшие область запястья, посадка в плечах, добавляющая ее рукам полноты, и крой, который отнял у Зеленской талию, вместе создавали стойкое ощущение, что с нее просто плохо взяли мерки.

Наряд кажется устаревшим, даже несмотря на явные попытки продемонстрировать швейное мастерство, выраженное драпировкой под грудью и швами. Скорее всего, ощущение явного ретро связано с завышенной талией, которую сегодня делают разве что костюмеры фильмов, снятых по романам Джейн Остин.

Второе платье, надетое женой украинского президента на торжественный ужин, выглядело намного интереснее, потому что в его основу лег переосмысленный брючный костюм — а эти предметы гардероба первая леди действительно умеет выбирать и носить. Приглушенно-голубой цвет тоже казался более подходящим, хотя вышитый бусинами тюль спереди вызывал некоторые вопросы — но по сравнению с провальным и скандальным платьем второй выбор был безукоризненным.