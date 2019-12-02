Тепло и сухо: что не даст замерзнуть зимой

С наступлением холодов к каждому здравомыслящему человеку приходит осознание: пора утепляться и отринуть осеннее пальто как изжившее себя в этом сезоне. А также понимание того, что никакая шуба или пуховик не спасет от холода колени и лодыжки, а ветер, как и каждую зиму до этого, будет задувать за воротник. И в этих условиях никто не осудит человека, решившегося купить термобелье, которое будет хранить тепло, как вторая кожа, не выпуская его наружу и быстро выводя лишнюю влагу. Шьют его для любых частей тела: то, что принято называть подштанниками, не просматривается под джинсами или брюками, а хорошую облегающую кофту даже можно надевать в качестве базового слоя под водолазку.

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Люди допускают множество ошибок при выборе и эксплуатации термобелья — именно поэтому большинству кажется, что оно, например, не подходит для офисных работников, которым предстоит просидеть весь день кальсонах в телом помещении. К тому же, многие боятся, что тонкая одежда из высокотехнологичных материалов потеряет свои свойства и станет очередной бесполезной кофтой, лежащей в шкафу.

Главная опасность, которая подстерегает в магазине белья замерзшего человека — это неправильный выбор ткани: не ознакомившись заранее со свойствами материала, из которого сделана фуфайка, вы рискуете купить самую теплую. Дело в том, что термобелье (можно назвать его базовым слоем) создается для решения разных задач и выглядит и стоит соответственно — чем дольше оно продержит вас в согретом состоянии, когда за пределами куртки минусовые температуры, тем больше за него потребует производитель. Однако если переусердствовать при выборе, можно заработать тепловой удар, потому что одежда с повышенной плотностью зачастую рассчитана на — 60 градусов.

Раньше основные принципы выбора были просты — экстремальные климатические условия потребуют плотно прилегающего толстого материала, который не пропустит генерируемое вами тепло наружу. Чаще всего основным компонентом в составе оставалась шерсть, шелк или даже хлопок, в зависимости от персональных предпочтений.

С развитием технологий, в том числе и в производстве одежды, подход изменился, и прогресс ушел от натуральных тканей. Сегодня специалисты по термобелью советуют остановить выбор на синтетике — в частности вещах из смеси полиэстера, спандекса, нейлона и лайкры.

Вместе эти компоненты удерживают нужное количество тепла и, кроме того, быстро позволяют испаряться влаге, которая образуется независимо от качества дезодоранта.

Синтетика хороша еще и потому, что теплые натуральные материалы промокают и долго не высыхают, что повышает риск переохлаждения. К тому же, у «дышащих», натуральных вещей есть и другие недостатки — шерсть может вызвать зуд, а хлопок способен так долго удерживать влагу, что вы успеете почувствовать себя мокрым кухонным полотенцем.

Некоторые производители предлагают термобелье премиального сегмента из специального полипропилена. Оно отличается высокой плотностью, но при этом мало весит, да еще и, как утверждают изготовители, обладает антибактериальным эффектом.

Эксперты убедительно просят не жертвовать собственным комфортом, даже если вы считаете, что ради сохранения стабильной температуры тела вам необходимо страдать. В случае, если вы испытываете дискомфорт еще на стадии примерки, рассмотрите другие варианты, потому что термобелье должно сидеть безукоризненно или не сидеть вообще. Вам должно быть удобно совершать все базовые физические действия — признаком того, что базовый слой подходит именно вам, станет то, что вы его на себе не чувствуете.

Независимо от того, какую степень утепления вы выберете, относиться к вещам из «умных» материалов лучше внимательнее, о чем сообщается в графе «рекомендации к носке», которую никто никогда не читает. Поэтому краткая инструкция, если пришел день стирки —

не стирайте термобелье в очень горячей воде (40 градусов будет достаточно), при этом не пользуйтесь порошком или кондиционером для белья. Некоторые бренды масс-маркета часто используют в своем термобелье пропитки, которые якобы позволяют коже дышать и при этом не пропускают тепло, но это означает, предмет проживет не слишком долго.

Для полноценной гарантии того, что свойства высокотехнологичной одежды не пропадут, есть смысл приобрести специальное моющее средство. Кроме того, не сушите чистые вещи на батарее и постарайтесь расположить их так, чтобы они не растягивались. Если игнорировать вышеперечисленные рекомендации, риск убрать из более дорогой одежды приставку «термо», существенно возрастет.